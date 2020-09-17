Горбатый кит по ошибке заплыл в полную крокодилов реку и не может вернуться обратно

В национальном парке Какаду, который расположен на Северной территории Австралии, наблюдают за развитием беспрецедентной ситуации: горбатый кит продвигается вглубь континента по Восточной Аллигаторовой реке (East Alligator River), которая, несмотря на название, густо населена крокодилами. Правительственные эксперты заявили в понедельник (14 сентября), что потерявшийся кит проплыл по реке дальше, чем любой другой кит, ранее замеченный у берегов Австралии.

«Такие случаи никогда раньше не регистрировались — не только на Северной территории, но и в Австралии», — сказала Австралийской радиовещательной компании (ABC) Кэрол Палмер, ученый по морским экосистемам из правительства Северной территории. «Это действительно очень необычно».