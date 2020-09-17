Горбатый кит по ошибке заплыл в полную крокодилов реку и не может вернуться обратно

В национальном парке Какаду, который расположен на Северной территории Австралии, наблюдают за развитием беспрецедентной ситуации: горбатый кит продвигается вглубь континента по Восточной Аллигаторовой реке (East Alligator River), которая, несмотря на название, густо населена крокодилами. Правительственные эксперты заявили в понедельник (14 сентября), что потерявшийся кит проплыл по реке дальше, чем любой другой кит, ранее замеченный у берегов Австралии.
«Такие случаи никогда раньше не регистрировались — не только на Северной территории, но и в Австралии», — сказала Австралийской радиовещательной компании (ABC) Кэрол Палмер, ученый по морским экосистемам из правительства Северной территории. «Это действительно очень необычно».
Этот потерявшийся кит — один из трех горбатых китов (Megaptera novaeangliae), замеченных на прошлой неделе, плавающих в Западной Аллигаторовой реке, которая соединяет национальный парк Какаду на Северной территории с близлежащим морем. Морские крокодилы обитают в мутных коричневых водах реки на расстоянии до 160 километров, где они ждут в засаде разнообразную добычу, включая людей.
В понедельник двум китам, похоже, удалось развернуться и направиться обратно к морю, но их товарищ продолжает движение вверх по течению вот уже 30 км, по-видимому, потерявшись. По словам Палмер, угроза нападения крокодилов пока невелика, учитывая огромные размеры кита (его длина оценивается в 16 метров), однако, если кит застрянет на мелководье, он может стать легкой добычей.
Чтобы избежать этого, Палмер и другие эксперты рассматривают применение акустических инструментов, чтобы заставить кита вернуться обратно вниз по течению, в том числе устроить на реке шумовое загрязнение воспроизвести записанные крики косаток (Orcinus orca) выше по течению, чтобы попытаться убедить горбатого кита взять обратный курс. Пока правительство создало «запретную зону» на первых 30 км реки, чтобы избежать встречи кита с рыбацкими лодками.
Как вообще горбатое трио оказалось так далеко от побережья? По словам Палмер, вероятно, они заблудились на пути к Антарктиде. Каждое лето (которое вот-вот начнется в Южном полушарии) эти киты мигрируют из своих австралийских нерестилищ в антарктические районы нагула. По пути на юг эти киты могли случайно заплыть в устье и углубиться по руслу реки. Мутные коричневые воды реки тоже не облегчают задачу, так как по ним трудно ориентироваться.
Несмотря на путаницу в направлении, кит здоров и находится в хорошем состоянии.
«Кит на данный момент не терпит бедствия, и это не чрезвычайная ситуация», — говорится в заявлении правительства. Пока люди минимально вмешиваются в ситуацию и просто продолжают следить за положением «горбача».
По словам сотрудников национального парка, самый высокий прилив в году произойдет через несколько недель, так что у кита есть шанс выйти в море.