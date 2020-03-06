Горючая вода обнаружена в прудах московской деревни: видео

«И вот эта экологическая катастрофа у нас сейчас в деревне. Все три водоема заполнены прорывом трубы с горюче-смазочными материалами. Все экстренные службы вчера целую ночь работали», — сказал автор ролика на видео, датируемого 3 марта.

На канале «Гражданин репортер» сообщается, что сброс или утечка нефтепродуктов, предположительно авиационного керосина, начались 2 марта.