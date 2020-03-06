Горючая вода обнаружена в прудах московской деревни: видео

В деревне Язово в Новой Москве обнаружили пруды, вода в которых легко воспламеняется, как горючее вещество. Видео с водоемами опубликовано в YouTube на канале «Новое Бутово». Автор роликов указывает, что в водоемы из трубы попал керосин или солярка, в результате вода в них стала опасной для людей.
На кадрах местные жители проводят эксперимент: один из них окунает веточку в пруд и поджигает ее.
«И вот эта экологическая катастрофа у нас сейчас в деревне. Все три водоема заполнены прорывом трубы с горюче-смазочными материалами. Все экстренные службы вчера целую ночь работали», — сказал автор ролика на видео, датируемого 3 марта.
На канале «Гражданин репортер» сообщается, что сброс или утечка нефтепродуктов, предположительно авиационного керосина, начались 2 марта.
«Далее, вода из этого водоема поступает в реку Цыганка, затем в реку Десна, Оку и Волгу. Объем утечки невозможно установить точно, но речь идет о тоннах нефтепродуктов, которые отравляют почву и русла рек прямо на юге Москвы. Авиационный керосин обладает крайне высокой текучестью, в отличии от более тяжелых нефтепродуктов, которые образуют вязкую массу, керосин впитывается в почву на всем протяжении прохождения отравленной воды», — говорится в описании к видео.
Заместитель главы администрации поселения Воскресенское Павел Ключевской назвал случившееся аварийной ситуацией, которая произошла на аэродроме Остафьево, но не конкретизировал причины аварии и ее масштабы.
Как сообщает издание Metro, 5 марта оперативная группа, в которую вошли сотрудники МЧС, Департамента природопользования и Мосводостока начали работы по очистке прудов.
Язово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы. Она входит в состав поселения Воскресенское.