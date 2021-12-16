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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Происшествия

Грузчик заснул в багажном отсеке самолета и проснулся в другой стране

Анастасия Баринова
16 декабря 2021
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Фото: giorgio.ravera/Instagram
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Фото: Suyash Dwivedi/Wikipedia
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Фото: ShashiBellamkonda/Flickr
Сотрудник, занимающийся погрузкой багажа в аэропорту Мумбаи, уснул в грузовом отсеке лайнера, направлявшегося в Абу-Даби.

Генеральное управление гражданской авиации Индии расследует инцидент, произошедший в начале этой недели. На борту лайнера Airbus A320, выполнявшего рейс авиакомпании Indigo Airlines из Мумбаи в Абу-Даби, был найден безбилетник.

Человек был обнаружен после того, как в эмиратском аэропорту началась выгрузка багажа. Находившийся среди чемоданов человек объяснил, что он является сотрудником компании, осуществляющей погрузочные работы в Мумбаи. По его словам, он просто заснул на рабочем месте.

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Его личность удалось подтвердить, и тем же рейсом он был отправлен домой — уже в салоне и в качестве пассажира. Медики в аэропорту Абу-Даби также проверили его состояние здоровья: хотя полет занимает лишь три часа, но температура в багажном отделении низкая, и безбилетник мог пострадать от переохлаждения. 

Несмотря на всю курьезность ситуации, такое время от времени случается. Несколько лет назад самолет ангольской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за грузчика в багажном отсеке: отсутствие сотрудника было вовремя замечено на земле. В том случае это спасло человеку жизнь: уже через час после вылета грузчик пребывал в бессознательном состоянии, страдая от переохлаждения.

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