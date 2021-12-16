Грузчик заснул в багажном отсеке самолета и проснулся в другой стране

Генеральное управление гражданской авиации Индии расследует инцидент, произошедший в начале этой недели. На борту лайнера Airbus A320, выполнявшего рейс авиакомпании Indigo Airlines из Мумбаи в Абу-Даби, был найден безбилетник.
Человек был обнаружен после того, как в эмиратском аэропорту началась выгрузка багажа. Находившийся среди чемоданов человек объяснил, что он является сотрудником компании, осуществляющей погрузочные работы в Мумбаи. По его словам, он просто заснул на рабочем месте.
Его личность удалось подтвердить, и тем же рейсом он был отправлен домой — уже в салоне и в качестве пассажира. Медики в аэропорту Абу-Даби также проверили его состояние здоровья: хотя полет занимает лишь три часа, но температура в багажном отделении низкая, и безбилетник мог пострадать от переохлаждения.
Несмотря на всю курьезность ситуации, такое время от времени случается. Несколько лет назад самолет ангольской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за грузчика в багажном отсеке: отсутствие сотрудника было вовремя замечено на земле. В том случае это спасло человеку жизнь: уже через час после вылета грузчик пребывал в бессознательном состоянии, страдая от переохлаждения.