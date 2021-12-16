Грузчик заснул в багажном отсеке самолета и проснулся в другой стране

Генеральное управление гражданской авиации Индии расследует инцидент, произошедший в начале этой недели. На борту лайнера Airbus A320, выполнявшего рейс авиакомпании Indigo Airlines из Мумбаи в Абу-Даби, был найден безбилетник.

Человек был обнаружен после того, как в эмиратском аэропорту началась выгрузка багажа. Находившийся среди чемоданов человек объяснил, что он является сотрудником компании, осуществляющей погрузочные работы в Мумбаи. По его словам, он просто заснул на рабочем месте.