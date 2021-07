Хаос в США: по восточному побережью прошелся ураган

Видеозаписи показывают, как жители Нью-Йорка «плавают» по улицам и метро.

Неделю назад в Атлантическом океане сформировался ураган «Эльза». Пройдя через Гаити, Доминиканскую республику и Кубу, где жертвами стали три человека, он обрушился на восточное побережье США.

National Hurricane Center

7 июля на севере Флориды и юго-востоке Джорджии сформировались мощные торнадо. Сильнее всего пострадала военно-морская база «Кингс-бей»: здесь помимо множества разрушенных объектов, более 10 человек получили травмы и отправлены в больницу.

Possible tornado hits Kings Bay Naval Submarine Base in St. Mary's, injuring at least 10



Video: Sergio Rodriguez

Кроме того, во Флориде известно о гибели по крайней мере одного человека: смерть наступила из-за падения дерева на автомобиль. Двигаясь на расстоянии около 100 километров от Норфолка в штате Вирджиния, ураган имел скорость ветра до 80 км/ч, а затем со скоростью до 34 км/ч он направился на северо-восток страны.

Latest on Tropical Storm Elsa (8pm) The center of the storm now positioned about 65 miles W of Norfolk, VA. Elsa is bringing tropical downpours and tropical storm force winds to central and southeaster VA. Winds of 50 mph and moving NE at 21 mph.

Прогнозируя удар стихии, власти выпустили предупреждения в адрес 27 миллионов жителей страны, однако по факту непогода затронула в два раза больше людей.

Due to the heavy rainfall, more than 50 million people are under flash flood watches from the Carolinas to Maine, including Baltimore, Philadelphia, New York and Boston.

Из-за проливных дождей более 50 миллионов человек оказались в зоне наводнений: от Северной и Южной Каролины — до штата Мэн. В этой области находятся такие крупные города, как Балтимор, Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон.

#Elsa is moving at a fast clip and will exit the U.S. by way of Boston and Cape Cod today, delivering heavy rains and gusty winds en route.

Во многих местах, в том числе Нью-Йорке, ситуация вышла из-под контроля. Добравшись сюда к 8 июля, ураган снова набрал скорость до 80 км/ч, в некоторых районах выпало до 15 см осадков. Городские дренажные системы с этим вызовом не справились, и вода заполонила улицы. Перемещаться по ним могли лишь счастливые владельцы гидроциклов.

Под воду погрузилось и несколько станций метро; люди пытались защититься от влаги, надевая на ноги мусорные пакеты.