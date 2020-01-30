Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №196, январь 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Индейцы спасли семью, блуждавшую по джунглям 34 дня

Анастасия Баринова
30 января 2020
Женщина и ее дочери более месяца питались фруктами и орехами.

В перуанских джунглях нашли женщину с детьми возрастом от 10 до 14 лет, которые провели там 34 дня. Еще в декабре 40-летняя жительница Колумбии Мария Перес (María Oliva Pérez) взяла трех своих дочерей в гости к их отцу, живущему в удаленном регионе недалеко от границы с Перу. На обратном пути семья заблудилась.

Мать и дети бродили по джунглям недалеко от реки Путумайо — притока Амазонки, который протекает через Бразилию, Колумбию, Перу и Эквадор. Нигде не было ни следа тропинки, сориентироваться по Солнцу они не смогли, и просто пытались выжить, питаясь тем, что могли добыть: ягодами, семенами и дикими фруктами. Они не отходили от берега реки: это позволяло им утолять жажду.

«Если у нас не было воды каждые 30 минут, мы падали от слабости. Все время приходилось останавливаться, девочки больше не могли идти», – Мария Перес.

Пробираясь сквозь густые заросли, семья пересекла границу Эквадора и оказалась в Перу. Здесь их заметили индейцы из народа секоя. Они сообщили властям, и за изможденными путешественницами было выслано судно на воздушной подушке.

Спасатели доставили пострадавших в колумбийский город Пуэрто-Легисамо, где им оказали медицинскую помощь и проверили на инфекционные болезни: в джунглях водится много насекомых, переносящих малярию и другие заболевания. На одной из девочек затянувшаяся прогулка сказалась тяжелее всего, и она была помещена под наблюдение врачей.

Узнайте, как австралиец заблудился в пустыне и прошел 140 км.