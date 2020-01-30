Индейцы спасли семью, блуждавшую по джунглям 34 дня

В перуанских джунглях нашли женщину с детьми возрастом от 10 до 14 лет, которые провели там 34 дня. Еще в декабре 40-летняя жительница Колумбии Мария Перес (María Oliva Pérez) взяла трех своих дочерей в гости к их отцу, живущему в удаленном регионе недалеко от границы с Перу. На обратном пути семья заблудилась.

Мать и дети бродили по джунглям недалеко от реки Путумайо — притока Амазонки, который протекает через Бразилию, Колумбию, Перу и Эквадор. Нигде не было ни следа тропинки, сориентироваться по Солнцу они не смогли, и просто пытались выжить, питаясь тем, что могли добыть: ягодами, семенами и дикими фруктами. Они не отходили от берега реки: это позволяло им утолять жажду.