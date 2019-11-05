42-летний мужчина по имени Субхаш Ядав отправился на рынок в сопровождении своего друга. Мужчины поспорили на две тысячи рупий (около 28 долларов), сможет ли Ядав съесть 50 сырых яиц.

Субхаш проглотил 41 яйцо, а на 42-м потерял сознание. Его срочно отправили в больницу, но через несколько секунд он скончался.

По словам врачей, смерть наступила в результате осложнений, связанных с перееданием.

В марте 2019 года американские ученые провели исследование, выяснив, что без риска для здоровья можно съедать не более двух-трех яиц в неделю. Употребление большего количества яиц повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, а риск преждевременной смерти – на 8%.