Из Национального леса в Аризоне исчез гигантский валун весом в тонну. Но потом вернулся на место

В октябре сотрудники Национального леса Прескотт недалеко от центра Аризоны сообщили об исчезновении огромного валуна весом около тонны. Валун отличался живописными линиями белого кварца, за которые получил прозвище «Волшебная скала». Он был местной достопримечательностью у туристов.

Информация об исчезновении валуна попала в СМИ. Как сообщили власти Аризоны, вывоз камней и полезных ископаемых из национальных лесов без разрешения является незаконным и грозит либо штрафом, либо тюремным заключением.

Спустя несколько дней после публикации материала об исчезновении «Волшебной скалы» она вновь появилась на том же месте, где и лежала. Сотрудники леса Прескотт заявили, что не будут настаивать на расследовании исчезновения камня.

«Мы очень рады, что "Волшебная скала" была возвращена, и мы довольны, что тот, кто взял ее, оказался достаточно добросовестным, чтобы вернуть на место», – заключила смотритель округа Брэдшоу Сара Клоусон.