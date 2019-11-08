Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Из японского зоопарка похищены десятки редких черепах

Анастасия Баринова
08 ноября 2019
48096386736_6270d5a930_o.jpg
Японская горная черепаха (Geoemyda japonica)
Фото: Neil Dalphin/flickr.com
48096387106_78753b3890_o.jpg
Японская горная черепаха (Geoemyda japonica)
Фото: Neil Dalphin/flickr.com
6163797537_d275a3131f_o.jpg
Коробчатая окаймлённая черепаха (Cuora flavomarginata)
Фото: belgianchocolate/flickr.com
31530518_1645853948826940_5148828200561803264_n.jpg
Фото: Okinawa Zoo & Museum
66268640_2259210244157971_2578295092859109376_n.jpg
Фото: Okinawa Zoo & Museum
Рептилии относятся к видам на грани исчезновения.

Зоопарк японского города Окинава лишился более шестидесяти питомцев: неизвестные злоумышленники похитили 49 коробчатых окаймленных (лат. Cuora flavomarginata) и 15 горных японских (лат. Geoemyda japonica) черепах. Оба вида внесены в список животных на грани исчезновения.

Коробчатая окаймленная черепаха в длину вырастает до 17 см. В дикой природе она встречается в ручьях и прудах Южного Китая и Тайваня. В Японии она живет лишь на нескольких островах архипелага Рюкю. Горные черепахи также населяют этот архипелаг и более того: они являются местными эндемиками, поэтому их другое название — черепаха Рюкю листовая. Максимально зарегистрированная длина их карапакса — 16 см.

MM8540_180624_023472.jpg
Читайте такжеМорские черепахи: выживая вопреки человеку

В японском зоопарке они жили в водоеме собственного вольера; их кормили два раза в неделю (для черепах это нормальный график питания). Именно поэтому пропажу заметили не сразу: смотритель, в очередной раз придя с кормом, обратил внимание на то, что особей значительно поубавилось.

При осмотре было обнаружено, что вольер поврежден: в это отверстие, вероятно, и забрался вор. Ведется расследование, но специалисты не возлагают на его результаты больших надежд. В Японии оба этих вида считаются национальным достоянием и торговля ими строго запрещена. Предполагается, что их похищение могло быть совершено для дальнейшей перепродажи на черном рынке. Если черепахи попадут в руки частных коллекционеров внутри страны, шанс найти их сведётся к минимуму.

Узнайте, почему бабочки пьют слезы черепах.