Из японского зоопарка похищены десятки редких черепах
Зоопарк японского города Окинава лишился более шестидесяти питомцев: неизвестные злоумышленники похитили 49 коробчатых окаймленных (лат. Cuora flavomarginata) и 15 горных японских (лат. Geoemyda japonica) черепах. Оба вида внесены в список животных на грани исчезновения.
Коробчатая окаймленная черепаха в длину вырастает до 17 см. В дикой природе она встречается в ручьях и прудах Южного Китая и Тайваня. В Японии она живет лишь на нескольких островах архипелага Рюкю. Горные черепахи также населяют этот архипелаг и более того: они являются местными эндемиками, поэтому их другое название — черепаха Рюкю листовая. Максимально зарегистрированная длина их карапакса — 16 см.
В японском зоопарке они жили в водоеме собственного вольера; их кормили два раза в неделю (для черепах это нормальный график питания). Именно поэтому пропажу заметили не сразу: смотритель, в очередной раз придя с кормом, обратил внимание на то, что особей значительно поубавилось.
При осмотре было обнаружено, что вольер поврежден: в это отверстие, вероятно, и забрался вор. Ведется расследование, но специалисты не возлагают на его результаты больших надежд. В Японии оба этих вида считаются национальным достоянием и торговля ими строго запрещена. Предполагается, что их похищение могло быть совершено для дальнейшей перепродажи на черном рынке. Если черепахи попадут в руки частных коллекционеров внутри страны, шанс найти их сведётся к минимуму.
Узнайте, почему бабочки пьют слезы черепах.