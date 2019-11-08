Из японского зоопарка похищены десятки редких черепах

В японском зоопарке они жили в водоеме собственного вольера; их кормили два раза в неделю (для черепах это нормальный график питания). Именно поэтому пропажу заметили не сразу: смотритель, в очередной раз придя с кормом, обратил внимание на то, что особей значительно поубавилось.



При осмотре было обнаружено, что вольер поврежден: в это отверстие, вероятно, и забрался вор. Ведется расследование, но специалисты не возлагают на его результаты больших надежд. В Японии оба этих вида считаются национальным достоянием и торговля ими строго запрещена. Предполагается, что их похищение могло быть совершено для дальнейшей перепродажи на черном рынке. Если черепахи попадут в руки частных коллекционеров внутри страны, шанс найти их сведётся к минимуму.

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