Изумруд за 280 млн долларов был уничтожен пожаром. Так заявляет его владелец, требуя возмещения ущерба

Изумруд «Баия» был добыт на севере Бразилии в 2001 году. Он представлял собой конгломерат – минеральное скопление, включающее драгоценные камни, заключенные в менее ценный материал – в данном случае сланец, как и описываемая Биглером «Белеза».

«Баия» была куплена калифорнийским инвестором за 60 тысяч долларов и вывезена в США в 2005 году. Вот здесь в истории и всплывает Ларри Биглер. Предполагается, что он заключил сделку с владельцем камня, чтобы помочь его перепродать, но безрезультатно. В какой-то момент «Баия» была зарегистрирована на eBay по цене 75 миллионов долларов.

В 2008 году Биглер обратился в полицию, заявив, что камень украден бразильской мафией, которая также похитила и его самого, удерживая на протяжении некоторого времени. Суд установил, что никакого похищения не было, и что мужчины, которых Биглер обвинял в краже, на самом деле абсолютно законно выкупили конгломерат.

«Баия» была куплена двумя мужчинами – Джерри Феррарой и Китом Моррисоном, которых Биглер нанял для помощи с продажей камня. Из-за путаницы в показаниях камень оказался в отделе шерифа Лос-Анджелеса, а после Бразилия не потребовала вернуть его, заявив, что он и вовсе был вывезен незаконно.

Биглер утверждает, что «Белеза», как и «Баия», была добыта в Бразилии в 2017 году. Полиция проверила данные о крупных камнях, добытых в этом районе. Под описание подходил только изумруд, извлеченный из рудника Карнаиба. Но этот камень весил 360 килограммов и был оценен в 309 миллионов долларов. Предположительно, он был куплен неизвестным коллекционером с инициалами FG.

Учитывая обстоятельства дела, компания Pacific Gas and Electric усомнилась в самом существовании изумруда под названием «Белеза». Она запросила документы, подтверждающие, что камень находился во владениях Биглера во время пожара, что он содержался в безопасных условиях и был при этом уничтожен пожаром.

В ответном письме Биглер выдвинул еще пять спорных претензий, в том числе потребовав компенсацию за разрушенный дом на колесах на сумму 1,3 миллиона долларов и несколько виноделен.