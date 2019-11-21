Изумруд за 280 млн долларов был уничтожен пожаром. Так заявляет его владелец, требуя возмещения ущерба
В 2018 году, как и в нынешнем, в Калифорнии бушевали лесные пожары. Самым крупным оказался пожар, вспыхнувший на севере штата в ноябре. Он почти полностью уничтожил городок под названием Парадайс (Paradise), что переводится как «рай». Все 27 тысяч его жителей были эвакуированы, а своевременно ликвидировать пожар и спасти дома не удалось.
Причиной возникновения пожара оказалась неисправная линия электропередач, принадлежащая компании Pacific Gas and Electric. По оценкам экспертов, пожар причинил ущерб в размере 16,5 миллиардов долларов. Но теперь эта сумма может возрасти еще больше.
Ларри и Алисия Биглер, супружеская пара из Парадайса, утверждает, что в результате пожара был уничтожен принадлежавший им изумруд весом около 277 килограммов (500 фунтов) и стоимостью 280 миллионов долларов. Они подали страховое заявление, потребовав от Pacific Gas and Electric компенсации.
Полиция, рассматривая заявление, нашла несколько интересных деталей. Биглеры описали драгоценный камень как «сплошной массив черного сланца и кварца с зелеными кристаллами». При подаче документов они назвали камень «изумруд Белеза».
Полиция выяснила, что Ларри Биглер был связан с очень похожим камнем, но с другим названием.
PG&E says some monetary claims by people seeking damages in California’s wildfires are suspicious, including one from a man who says he lost a 500-pound emerald worth $280 million https://t.co/nzpHP7SIzt— Bloomberg (@business) November 18, 2019
Изумруд «Баия» был добыт на севере Бразилии в 2001 году. Он представлял собой конгломерат – минеральное скопление, включающее драгоценные камни, заключенные в менее ценный материал – в данном случае сланец, как и описываемая Биглером «Белеза».
«Баия» была куплена калифорнийским инвестором за 60 тысяч долларов и вывезена в США в 2005 году. Вот здесь в истории и всплывает Ларри Биглер. Предполагается, что он заключил сделку с владельцем камня, чтобы помочь его перепродать, но безрезультатно. В какой-то момент «Баия» была зарегистрирована на eBay по цене 75 миллионов долларов.
В 2008 году Биглер обратился в полицию, заявив, что камень украден бразильской мафией, которая также похитила и его самого, удерживая на протяжении некоторого времени. Суд установил, что никакого похищения не было, и что мужчины, которых Биглер обвинял в краже, на самом деле абсолютно законно выкупили конгломерат.
«Баия» была куплена двумя мужчинами – Джерри Феррарой и Китом Моррисоном, которых Биглер нанял для помощи с продажей камня. Из-за путаницы в показаниях камень оказался в отделе шерифа Лос-Анджелеса, а после Бразилия не потребовала вернуть его, заявив, что он и вовсе был вывезен незаконно.
Биглер утверждает, что «Белеза», как и «Баия», была добыта в Бразилии в 2017 году. Полиция проверила данные о крупных камнях, добытых в этом районе. Под описание подходил только изумруд, извлеченный из рудника Карнаиба. Но этот камень весил 360 килограммов и был оценен в 309 миллионов долларов. Предположительно, он был куплен неизвестным коллекционером с инициалами FG.
Учитывая обстоятельства дела, компания Pacific Gas and Electric усомнилась в самом существовании изумруда под названием «Белеза». Она запросила документы, подтверждающие, что камень находился во владениях Биглера во время пожара, что он содержался в безопасных условиях и был при этом уничтожен пожаром.
В ответном письме Биглер выдвинул еще пять спорных претензий, в том числе потребовав компенсацию за разрушенный дом на колесах на сумму 1,3 миллиона долларов и несколько виноделен.