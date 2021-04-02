Извержение Пакаи: лава сжигает все на своем пути

Вулкан высотой 2500 метров впервые извергался примерно 23 000 лет назад и с тех пор это происходит регулярно. Начало XX века было относительно спокойным, но в 1961 году Пакая пробудился снова, и его активность не прекращается. Большого неудобства местным жителям это до сих пор не доставляло: выбросы пепла были минимальны, а на полях застывшей лавы, выброшенной в 2010 году, даже был создан туристический беговой маршрут.

Особенную активность вулкан начал проявлять в феврале, и спустя 50 дней он уже выбрасывал пепел на расстояние до 1500 метров. Оседая, тот покрывал улицы не только ближайших населенных пунктов, но многих гватемальских городов, включая столицу. Там на время закрывался аэропорт.

А затем пришла очередь лавы: ее мощный поток начал спускаться с западного склона. В настоящее время его длина составляет 2850 метров. Он уже уничтожил сельхозугодья и разрушил пустой дом на окраине деревни Эль-Патросинио, а пепловые шлейфы распространились на высоту до 3500 метров, двигаясь со скоростью 20 узлов в юго-западном направлении.