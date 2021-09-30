Извержение вулкана на острове Пальма становится все разрушительнее

На канарском острове Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха (исп. Cumbre Vieja). Власти обратились к жителям западного побережья с просьбой заклеить двери и окна изолентой и влажными полотенцами: те, кто не успел эвакуироваться, не смогут иначе защититься от токсичного газа, который выделяется лавой при контакте с морем.
Извержение началось 19 сентября. Люди, живущие в радиусе двух километров, уже покинули свои дома, а остальных попросили оставаться в готовности. Эксперты не могли спрогнозировать, как будут развиваться события: извержение могло закончиться в любой момент, но оно также может растянуться на недели и месяцы.
Во вторник Испания официально признала остров зоной бедствия: это поможет ему получить финансирование и другую поддержку. К настоящему времени уничтожено почти 600 домов и банановых плантаций. Не уцелело даже строение, которое лава первоначально обогнула — пользователи Сети назвали его «чудо-домиком». Теперь нет ни его, ни окружающих его садов.
Вулканологи, спасатели и другие специалисты продолжают следить за ситуацией. Столкнувшись с морем, раскаленная лава образовала дельту размером около пяти гектаров, а в южной части разлома происходят новые подземные толчки, что чревато новыми выбросами вулканической массы.
New earthquake swarm occurs on the Southern portion of the La Cumbre Vieja Rift around a general location of a currently extinct cinder cone. Perhaps this will be a new eruption site on #LaPalma?— Aero (@Dedicated_Being) September 30, 2021
Remember, where tremors swarm, is where magma may potentially protrude. pic.twitter.com/oBzuSuExaU
Единственная новость, которую можно назвать хорошей — это направление ветра: он уносит ядовитые газы в море.
In pictures: Bright red river of lava from the Cumbre Vieja volcano on Spain’s La Palma island makes contact with the Atlantic Ocean, setting off huge plumes of steam and possibly toxic gases after wiping out hundreds of homes and forcing the evacuation of thousands of residents pic.twitter.com/g7pPF1kEy2— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 30, 2021
Посмотрите, как в океан извергается гавайский вулкан.