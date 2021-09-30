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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Происшествия

Извержение вулкана на острове Пальма становится все разрушительнее

Анастасия Баринова
30 сентября 2021
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Фото: NASA Earth
Лава дошла до океана, в воздух выделяется опасный газ.

На канарском острове Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха (исп. Cumbre Vieja). Власти обратились к жителям западного побережья с просьбой заклеить двери и окна изолентой и влажными полотенцами: те, кто не успел эвакуироваться, не смогут иначе защититься от токсичного газа, который выделяется лавой при контакте с морем.

Извержение началось 19 сентября. Люди, живущие в радиусе двух километров, уже покинули свои дома, а остальных попросили оставаться в готовности. Эксперты не могли спрогнозировать, как будут развиваться события: извержение могло закончиться в любой момент, но оно также может растянуться на недели и месяцы.

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Во вторник Испания официально признала остров зоной бедствия: это поможет ему получить финансирование и другую поддержку. К настоящему времени уничтожено почти 600 домов и банановых плантаций. Не уцелело даже строение, которое лава первоначально обогнула — пользователи Сети назвали его «чудо-домиком». Теперь нет ни его, ни окружающих его садов.

Вулканологи, спасатели и другие специалисты продолжают следить за ситуацией. Столкнувшись с морем, раскаленная лава образовала дельту размером около пяти гектаров, а в южной части разлома происходят новые подземные толчки, что чревато новыми выбросами вулканической массы.

Единственная новость, которую можно назвать хорошей — это направление ветра: он уносит ядовитые газы в море.

Посмотрите, как в океан извергается гавайский вулкан.

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