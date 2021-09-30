Извержение вулкана на острове Пальма становится все разрушительнее

Извержение началось 19 сентября. Люди, живущие в радиусе двух километров, уже покинули свои дома, а остальных попросили оставаться в готовности. Эксперты не могли спрогнозировать, как будут развиваться события: извержение могло закончиться в любой момент, но оно также может растянуться на недели и месяцы.