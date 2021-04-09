Извержение вулкана на Сент-Винсенте: видео

Также можно переждать опасное время на островах группы Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс, Невис и даже на круизных лайнерах. Уже сегодня к острову подойдут два лайнера Royal Caribbean и еще два — компании Carnival.

Меж тем с эвакуацией могут возникнуть проблемы: страны, предложившие свою помощь, также хотят, чтобы эвакуированные были вакцинированы до своего прибытия. В случае с Сент-Люсией власти предложили сделать прививки по прибытии, но Ральф Эверард Гонсалвеш, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, считает, что лучше сделать их раньше.

Если считать, что эвакуацией смогут гарантированно воспользоваться только те люди, которые прошли полный цикл вакцинации, то их окажется совсем немного: от общего числа жителей государства Сент-Винсент и Гренадины (110 тысяч человек) на настоящий момент вакцинировано 4,8%.