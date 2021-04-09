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Происшествия

Извержение вулкана на Сент-Винсенте: видео

Анастасия Баринова
09 апреля 2021
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Фото: UWISeismic Research
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Фото: UWISeismic Research
Вулканическая история острова насчитывает 2,7 миллиона лет, и за это время Суфриер нередко уносил человеческие жизни.

Последнее извержение вулкана Суфриер на карибском острове Сент-Винсент началось 27 декабря 2020 года. Он считается одним из самых активных вулканов в регионе: с 1718 года это уже шестое крупное извержение, а на протяжении нашей эры подобное происходило 160 раз. В 1812 году стихийное бедствие унесло жизни 56 человек, в 1902 году — 1680, а в 1979 году жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации.

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British Museum Уильям Тёрнер, «Извержение вулкана Суфриер 30 апреля 1812 года»

В конце прошлого года внутри кратера образовался новый купол, но ситуация не считалась опасной до 5 апреля 2021 года, когда была зафиксирована сейсмическая активность с магнитудой до 3,5. Затем началось извержение эффузивного типа: в отличие от эксплозивного извержения, когда лава выталкивается со взрывами, в этом случае она течет непрерывно.

Уровень опасности был повышен до «красного», самого высокого, и 8 апреля был издан приказ об эвакуации. Свои дома должны покинуть более 16 000 человек. Для них подготовлены убежища в удаленной от вулкана части острова.

Также можно переждать опасное время на островах группы Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс, Невис и даже на круизных лайнерах. Уже сегодня к острову подойдут два лайнера Royal Caribbean и еще два — компании Carnival.

Меж тем с эвакуацией могут возникнуть проблемы: страны, предложившие свою помощь, также хотят, чтобы эвакуированные были вакцинированы до своего прибытия. В случае с Сент-Люсией власти предложили сделать прививки по прибытии, но Ральф Эверард Гонсалвеш, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, считает, что лучше сделать их раньше.

Если считать, что эвакуацией смогут гарантированно воспользоваться только те люди, которые прошли полный цикл вакцинации, то их окажется совсем немного: от общего числа жителей государства Сент-Винсент и Гренадины (110 тысяч человек) на настоящий момент вакцинировано 4,8%.

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