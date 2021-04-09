Извержение вулкана на Сент-Винсенте: видео

Последнее извержение вулкана Суфриер на карибском острове Сент-Винсент началось 27 декабря 2020 года. Он считается одним из самых активных вулканов в регионе: с 1718 года это уже шестое крупное извержение, а на протяжении нашей эры подобное происходило 160 раз. В 1812 году стихийное бедствие унесло жизни 56 человек, в 1902 году — 1680, а в 1979 году жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации.
В конце прошлого года внутри кратера образовался новый купол, но ситуация не считалась опасной до 5 апреля 2021 года, когда была зафиксирована сейсмическая активность с магнитудой до 3,5. Затем началось извержение эффузивного типа: в отличие от эксплозивного извержения, когда лава выталкивается со взрывами, в этом случае она течет непрерывно.
Уровень опасности был повышен до «красного», самого высокого, и 8 апреля был издан приказ об эвакуации. Свои дома должны покинуть более 16 000 человек. Для них подготовлены убежища в удаленной от вулкана части острова.
View of the dome at 2:00 PM local time grabbed by @VincieRichie from the summit cam. We continue to monitor and advise @NEMOSVG #svg #lasoufrière #volcano #stilldangerous #uwi #uwiseimic pic.twitter.com/jgvw5YolJn— UWISeismic Research (@uwiseismic) April 8, 2021
Также можно переждать опасное время на островах группы Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс, Невис и даже на круизных лайнерах. Уже сегодня к острову подойдут два лайнера Royal Caribbean и еще два — компании Carnival.
Меж тем с эвакуацией могут возникнуть проблемы: страны, предложившие свою помощь, также хотят, чтобы эвакуированные были вакцинированы до своего прибытия. В случае с Сент-Люсией власти предложили сделать прививки по прибытии, но Ральф Эверард Гонсалвеш, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, считает, что лучше сделать их раньше.
Если считать, что эвакуацией смогут гарантированно воспользоваться только те люди, которые прошли полный цикл вакцинации, то их окажется совсем немного: от общего числа жителей государства Сент-Винсент и Гренадины (110 тысяч человек) на настоящий момент вакцинировано 4,8%.