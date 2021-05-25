Извержение вулкана в Африке стало крупнейшим за последние 19 лет: видео

Извержение одного из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго — началось вечером 22 мая. В городе Гома с населением около двух миллионов человек началась массовая эвакуация населения, хотя люди начали покидать свои дома еще до официального объявления властей.

Очевидцы сообщают о двух крупных выбросах лавы, поток которой устремился к аэропорту, расположенному возле озера Киву. В итоге лава остановилась в 50 метрах от границы аэропорта. Сам город Гома не пострадал, однако в пригороде погибли как минимум 14 человек. Еще столько же стали жертвами ДТП в Гоме во время эвакуации. Четверо заключенных городской тюрьмы были убиты во время попытки побега, который они предприняли после начала извержения.