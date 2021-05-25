Извержение вулкана в Африке стало крупнейшим за последние 19 лет: видео

Извержение одного из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго — началось вечером 22 мая. В городе Гома с населением около двух миллионов человек началась массовая эвакуация населения, хотя люди начали покидать свои дома еще до официального объявления властей.
Очевидцы сообщают о двух крупных выбросах лавы, поток которой устремился к аэропорту, расположенному возле озера Киву. В итоге лава остановилась в 50 метрах от границы аэропорта. Сам город Гома не пострадал, однако в пригороде погибли как минимум 14 человек. Еще столько же стали жертвами ДТП в Гоме во время эвакуации. Четверо заключенных городской тюрьмы были убиты во время попытки побега, который они предприняли после начала извержения.
Извержение сопровождалось землетрясениями с максимальной магнитудой 4,7. Власти соседней Руанды сообщили, что около семи тысяч человек пересекли границу из Гомы. Сообщается, что их разместили в школах и местах отправления религиозных обрядов.
Один из жителей Гомы, Ричард Бахати, рассказывает, что был дома, когда услышал крики. «Я вышел и увидел, что небо стало красным. Я так испугался! Я помню извержение 2002 года. Тогда вулкан уничтожил все, что у нас было», — говорит он.
🚨🚨Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.— MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021
La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne
Миротворческая миссия ООН, базирующаяся в республике, проводит разведывательные полеты над Гомой.
Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей лавой вследствие ее особого химического состава. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км/ч.
Вулкан расположен в 10 км от Гомы. В прошлый раз он извергался в 2002 году, тогда погибли 250 человек, и 120 тысяч лишились крова. Самое смертоносное извержение вулкана произошло в 1977 году, когда погибло более 600 человек.
Посмотрите, как вулканический пепел засыпал остров.