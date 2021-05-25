Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Происшествия

Извержение вулкана в Африке стало крупнейшим за последние 19 лет: видео

National Geographic Россия
25 мая 2021
0001.jpg
Фото: Johannes Zielcke / flickr.com
Вулкан Ньирагонго в Демократической Республике Конго заставил жителей близлежащего города покинуть свои дома.

Извержение одного из самых активных вулканов Африки — Ньирагонго — началось вечером 22 мая. В городе Гома с населением около двух миллионов человек началась массовая эвакуация населения, хотя люди начали покидать свои дома еще до официального объявления властей.

Очевидцы сообщают о двух крупных выбросах лавы, поток которой устремился к аэропорту, расположенному возле озера Киву. В итоге лава остановилась в 50 метрах от границы аэропорта. Сам город Гома не пострадал, однако в пригороде погибли как минимум 14 человек. Еще столько же стали жертвами ДТП в Гоме во время эвакуации. Четверо заключенных городской тюрьмы были убиты во время попытки побега, который они предприняли после начала извержения.

Извержение сопровождалось землетрясениями с максимальной магнитудой 4,7. Власти соседней Руанды сообщили, что около семи тысяч человек пересекли границу из Гомы. Сообщается, что их разместили в школах и местах отправления религиозных обрядов.

Один из жителей Гомы, Ричард Бахати, рассказывает, что был дома, когда услышал крики. «Я вышел и увидел, что небо стало красным. Я так испугался! Я помню извержение 2002 года. Тогда вулкан уничтожил все, что у нас было», — говорит он.

Миротворческая миссия ООН, базирующаяся в республике, проводит разведывательные полеты над Гомой.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей лавой вследствие ее особого химического состава. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км/ч.

Вулкан расположен в 10 км от Гомы. В прошлый раз он извергался в 2002 году, тогда погибли 250 человек, и 120 тысяч лишились крова. Самое смертоносное извержение вулкана произошло в 1977 году, когда погибло более 600 человек.

Посмотрите, как вулканический пепел засыпал остров.

рекомендации
Лев

Какие привычки достались кошкам от диких предков?

Галактики

В какой Вселенной мы живем?

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете