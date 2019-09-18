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Происшествия

Йеллоустонский парк подал в суд на двух туристов за селфи у гейзера

Интерфакс
18 сентября 2019
Туристы у гейзера
Фото: Kimberly Guilliams/Facebook
Мужчины могли получить серьезные ожоги.

Два туриста пренебрегли предупреждающими знаками в парке, сошли с тропы и подошли к краю гейзера Old Faithful в момент, когда он извергал кипящую воду. Они сфотографировали себя на фоне природного явления на телефоны, не подозревая, насколько это опасно. Температура воды из гейзера и пара составляет примерно 95 градусов, это грозит ожогами.

Туристов сняла на камеру другая посетительница, которая и сообщила руководству парка о нарушениях, предоставив видеозапись. Также она опубликовала фото туристов в фейсбуке с подписью «Йеллоустонский национальный парк: нашествие идиотов».

В настоящее время никаких барьеров около гейзеров не предусмотрено, но по всему парку видны вывески, предупреждающие посетителей о том, чтобы они не уходили с тротуаров и троп.

«Если вы посещаете парки с каньонами или гейзеры, не забывайте о собственной безопасности. Никакая фотография не стоит того вреда, который вы можете причинить себе, другим посетителям или парку», – говорится в сообщении нацпарка в твиттере.

С 2014 года по меньшей мере 19 человек погибли после падения в термальные трещины в Йеллоустонском парке.

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