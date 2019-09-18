Йеллоустонский парк подал в суд на двух туристов за селфи у гейзера

Два туриста пренебрегли предупреждающими знаками в парке, сошли с тропы и подошли к краю гейзера Old Faithful в момент, когда он извергал кипящую воду. Они сфотографировали себя на фоне природного явления на телефоны, не подозревая, насколько это опасно. Температура воды из гейзера и пара составляет примерно 95 градусов, это грозит ожогами.
Туристов сняла на камеру другая посетительница, которая и сообщила руководству парка о нарушениях, предоставив видеозапись. Также она опубликовала фото туристов в фейсбуке с подписью «Йеллоустонский национальный парк: нашествие идиотов».
В настоящее время никаких барьеров около гейзеров не предусмотрено, но по всему парку видны вывески, предупреждающие посетителей о том, чтобы они не уходили с тротуаров и троп.
Whether you’re looking for colorful springs or grand canyons, always remember to practice #SafeSelfies! No picture is worth hurting yourself, others, or the park. Be aware of your surroundings whether near wildlife, thermal areas, roads, or steep cliffs.https://t.co/eXS2YeABtm pic.twitter.com/0CATZjepep— YellowstoneNPS (@YellowstoneNPS) September 13, 2019
«Если вы посещаете парки с каньонами или гейзеры, не забывайте о собственной безопасности. Никакая фотография не стоит того вреда, который вы можете причинить себе, другим посетителям или парку», – говорится в сообщении нацпарка в твиттере.
С 2014 года по меньшей мере 19 человек погибли после падения в термальные трещины в Йеллоустонском парке.