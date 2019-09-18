Йеллоустонский парк подал в суд на двух туристов за селфи у гейзера

Два туриста пренебрегли предупреждающими знаками в парке, сошли с тропы и подошли к краю гейзера Old Faithful в момент, когда он извергал кипящую воду. Они сфотографировали себя на фоне природного явления на телефоны, не подозревая, насколько это опасно. Температура воды из гейзера и пара составляет примерно 95 градусов, это грозит ожогами.

Туристов сняла на камеру другая посетительница, которая и сообщила руководству парка о нарушениях, предоставив видеозапись. Также она опубликовала фото туристов в фейсбуке с подписью «Йеллоустонский национальный парк: нашествие идиотов».

В настоящее время никаких барьеров около гейзеров не предусмотрено, но по всему парку видны вывески, предупреждающие посетителей о том, чтобы они не уходили с тротуаров и троп.