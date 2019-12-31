«Лодки-призраки»: почему на пляжи Японии выбрасывает обломки судов с мертвецами

Небольшое судно было обнаружено у берега японского острова Садо. При обыске полиция нашла в лодке две человеческие головы и пять полуразложившихся тел.

На борту деревянной лодки нашли красные надписи — корейские иероглифы и цифры. Специалисты выясняют, были ли погибшие гражданами КНДР.