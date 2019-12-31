«Лодки-призраки»: почему на пляжи Японии выбрасывает обломки судов с мертвецами

Небольшое судно было обнаружено у берега японского острова Садо. При обыске полиция нашла в лодке две человеческие головы и пять полуразложившихся тел.
На борту деревянной лодки нашли красные надписи — корейские иероглифы и цифры. Специалисты выясняют, были ли погибшие гражданами КНДР.
7 bodies found in boat believed from N.Korea https://t.co/c4qnQTUlz3— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 28, 2019
Береговая охрана Садо сообщила, что в зимний период в регионе дует северо-западный ветер, из-за чего северокорейские лодки часто уносит: рыбаки, заплывшие слишком далеко в поисках улова, гибнут от голода или во время сильных штормов.
Так называемые «лодки-призраки» — совсем не новое явление. Их годами выбрасывает на японские пляжи, несмотря на то, что между Северной Кореей и Японией больше тысячи километров. В 2017 году, например, Береговая охрана Японии сообщила об обнаружении по меньшей мере 96 северокорейских лодок и 27 трупов в них.
Фунацу добавил, что в обломках северокорейских лодках не было холодильников или морозильных камер для сохранения улова. Японец предположил, что рыбаков могло подтолкнуть государство к такой крайности. Многие эксперты также сходятся в этом, ведь морепродукты занимают важную нишу в экономике страны.
Иногда на пляжах Японии «лодки-призраки» не убирают — просто не могут. В некоторых поселениях живут небогатые или пожилые люди, для которых уборка берега становится трудной финансовой задачей.
По словам Фумиоки Ито, жителя полуострова Ога, это непосильные траты на устранение последствий несчастных случаев, которые даже не связаны с жителями префектуры. Стоимость уборки лодок с труднодоступных скалистых берегов может доходить вплоть до 1 миллиона йен ($8000).