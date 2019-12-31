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Происшествия

«Лодки-призраки»: почему на пляжи Японии выбрасывает обломки судов с мертвецами

31 декабря 2019
Оказывается, это не редкость.

Небольшое судно было обнаружено у берега японского острова Садо. При обыске полиция нашла в лодке две человеческие головы и пять полуразложившихся тел.

На борту деревянной лодки нашли красные надписи — корейские иероглифы и цифры. Специалисты выясняют, были ли погибшие гражданами КНДР.

Береговая охрана Садо сообщила, что в зимний период в регионе дует северо-западный ветер, из-за чего северокорейские лодки часто уносит: рыбаки, заплывшие слишком далеко в поисках улова, гибнут от голода или во время сильных штормов.

Так называемые «лодки-призраки» — совсем не новое явление. Их годами выбрасывает на японские пляжи, несмотря на то, что между Северной Кореей и Японией больше тысячи километров. В 2017 году, например, Береговая охрана Японии сообщила об обнаружении по меньшей мере 96 северокорейских лодок и 27 трупов в них.

«Лишь идиот забрался бы так далеко чтобы порыбачить», — Акира Фунацу, опытный 76-летний рыбак из Японии.

Фунацу добавил, что в обломках северокорейских лодках не было холодильников или морозильных камер для сохранения улова. Японец предположил, что рыбаков могло подтолкнуть государство к такой крайности. Многие эксперты также сходятся в этом, ведь морепродукты занимают важную нишу в экономике страны.

«Это самый дешевый продукт, содержащий протеин, а также товар, который можно продать Китаю», — Ма Чунг-му, старший научный сотрудник Корейского Морского Института (Южная Корея).

Иногда на пляжах Японии «лодки-призраки» не убирают — просто не могут. В некоторых поселениях живут небогатые или пожилые люди, для которых уборка берега становится трудной финансовой задачей.

По словам Фумиоки Ито, жителя полуострова Ога, это непосильные траты на устранение последствий несчастных случаев, которые даже не связаны с жителями префектуры. Стоимость уборки лодок с труднодоступных скалистых берегов может доходить вплоть до 1 миллиона йен ($8000).