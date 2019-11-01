Как козы помогли спасти от пожара Президентскую библиотеку в Калифорнии

Руководство библиотеки, зная о ежегодных пожарах в Калифорнии, еще в мае этого года приняло гениальное стратегическое решение. У местного фермера были арендованы 500 коз, которых выпустили пастись у здания библиотеки. Животные съели все легковоспламеняющиеся кустарники и даже траву: это и спасло библиотеку спустя пять месяцев.

Бушующий в Калифорнии пожар подобрался к зданию библиотеки на расстояние нескольких метров, но остановился на подчистую выщипанной козами просеке. Замедление распространения огня позволило пожарным ликвидировать огонь.