Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Как козы помогли спасти от пожара Президентскую библиотеку в Калифорнии

01 ноября 2019
37929893305_eb9801ceea_c.jpg
Фото: David Goehring / Flickr.com
Президентская библиотека имени Рональда Рейгана
Фото: wikimedia.commons.org
Лесной пожар мог переметнуться на здание библиотеки.

Руководство библиотеки, зная о ежегодных пожарах в Калифорнии, еще в мае этого года приняло гениальное стратегическое решение. У местного фермера были арендованы 500 коз, которых выпустили пастись у здания библиотеки. Животные съели все легковоспламеняющиеся кустарники и даже траву: это и спасло библиотеку спустя пять месяцев.

Бушующий в Калифорнии пожар подобрался к зданию библиотеки на расстояние нескольких метров, но остановился на подчистую выщипанной козами просеке. Замедление распространения огня позволило пожарным ликвидировать огонь. 

Между прочим, это далеко не первый раз, когда коз в Калифорнии привлекают к борьбе с пожарами. Это уже практически традиция

Лесные пожары к северу от Сан-Франциско охватили территорию площадью более 100 квадратных километров. В результате стихийного бедствия в Калифорнии эвакуировали более 100 тысяч человек.

Президентская библиотека имени Рональда Рейгана располагается в городе Сими-Вэлли, в 64 км к северо-западу от центра Лос-Анджелеса. Библиотека Рейгана – самая большая из тринадцати федеральных президентских библиотек.