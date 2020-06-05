Как выглядит разлив нефтепродуктов в Норильске из космоса: фото

В четверг, 4 июня, в водоемах на месте разлива топлива были установлены девять боновых заграждений общей протяженностью 1150 метров. Семь боновых линий установлены на реке Амбарная в 3 километрах выше по течению от устья реки, еще две — в месте выхода реки Пясина из озера Пясино. На утро пятницы место разлива топлива было обработано сорбентом на общей площади 4600 квадратных метров.

Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проанализировать состояние всех объектов страны, аналогичных ТЭЦ в Норильске, совместно с МЧС и правоохранителями.

29 мая на Норильской ТЭЦ № 3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, которая повлекла утечку 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Нефтепродукты попали в местные водоемы. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз.

По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело.