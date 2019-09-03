Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Камчатский вулкан выбросил 5-километровый столб пепла

03 сентября 2019
deebec3d6dcc4f94963442fdb1f2ca7b.original.jpg
2016 год. Пепловый выброс вулкана Шивелуч.
Фото: Илья Ефромеев
Это может помешать полётам воздушных судов.

«Во вторник утром [по Москве – в 01:04 среды, 3 сентября] на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 83 километра в юго-восточном направлении», – говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. На пути распространения пеплового облака не было крупных населённых пунктов. Событию присвоен оранжевый код авиационной опасности. 

За последние недели Шивелуч неоднократно появлял себя: 25, 29 и 30 августа облака пепла наблюдали геологи и туристы. 

Вот так Шивелуч выглядел 6 дней назад.

Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) – самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.

Вулкан находится в состоянии активного извержения с конца прошлого года. Похожая активность Шивелуча отмечалась в 2005-м и 2010-м годах. Тогда периоды активности оканчивались мощными пепловыми выбросами, частичным обрушением вулкана и сходом мощных лавовых потоков, которые проходили десятки километров.

/upload/iblock/c07/c076b106d8bc1057313547dab4aa42db.jpg
Природа
6 самых смертоносных извержений вулканов
2019.06.11_Cherepahi_006.jpg
Звери
Контрабанда в капусте: как спасли 4 100 редких черепах
1d4feb3fc1aa434cbbac189eb7da2eaf.max-2000x1000.jpg
Архивное фото
Сук, на котором сидишь
Мусор на пляже
Человек
Окурки, одноразовая посуда, вантузы: что выбрасывают на пляжах мира
Вена
Путешествия
Вена возглавила список наиболее комфортных для проживания городов мира
710620663.jpg
National Geographic Traveler
Состояние потока: лучшие сплавы в разных уголках мира
Great Green Wall 1 _Credit_UNCCD Большая зеленая стена Великая зеленая стена
Природа
Timberland высадит 50 миллионов деревьев за 5 лет
The North Face Moon Parka
Наука
Куртка из паутины: новое изобретение японских биоинженеров
Разрушенные ураганом Багамы
Происшествия
«Это Апокалипсис»: чудовищные последствия урагана «Дориан» на Багамах