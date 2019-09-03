Камчатский вулкан выбросил 5-километровый столб пепла
«Во вторник утром [по Москве – в 01:04 среды, 3 сентября] на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 83 километра в юго-восточном направлении», – говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. На пути распространения пеплового облака не было крупных населённых пунктов. Событию присвоен оранжевый код авиационной опасности.
За последние недели Шивелуч неоднократно появлял себя: 25, 29 и 30 августа облака пепла наблюдали геологи и туристы.
Zoveel hartjes voor deze beelden van de uitbarsting van de Sjiveloetsj op schiereiland Kamtsjatka dit weekend #Шивелуч , aswolk was 5 kilometer hoog, maar we hebben alleen schokkerig beeld uit een vliegtuig.... pic.twitter.com/ZGrWJlf4ng— Sam (@samgerrits) August 27, 2019
Вот так Шивелуч выглядел 6 дней назад.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) – самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.
Вулкан находится в состоянии активного извержения с конца прошлого года. Похожая активность Шивелуча отмечалась в 2005-м и 2010-м годах. Тогда периоды активности оканчивались мощными пепловыми выбросами, частичным обрушением вулкана и сходом мощных лавовых потоков, которые проходили десятки километров.