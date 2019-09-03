Камчатский вулкан выбросил 5-километровый столб пепла

«Во вторник утром [по Москве – в 01:04 среды, 3 сентября] на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 83 километра в юго-восточном направлении», – говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. На пути распространения пеплового облака не было крупных населённых пунктов. Событию присвоен оранжевый код авиационной опасности.

За последние недели Шивелуч неоднократно появлял себя: 25, 29 и 30 августа облака пепла наблюдали геологи и туристы.