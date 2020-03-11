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Происшествия

Каменного истукана острова Пасхи сбил грузовик

11 марта 2020
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Знаменитая статуя моаи разрушена в результате несчастного случая.

Житель чилийского острова был арестован 1 марта после того, как его частный грузовик врезался в одну из каменных фигур, сильно повредив ее и церемониальную платформу, на которой находилась моаи. Местные власти считают, что авария была вызвана отказом тормозов, из-за чего автомобиль покатился вниз по склону к статуе.

Статуи моаи сделаны из вулканического туфа: несмотря на то, что их называют «каменными», этот материал легок в обработке — работать с ним можно даже при помощи топора или пилы.

Мэр острова Педро Паоа ранее призывал, установить строгие правила, запрещающие вождение транспортных средств возле моаи. Чиновник полагает, что несчастный случай является поводом для повторного оглашения предложения.

«Моаи — это священные структуры религиозного назначения для народа Рапа Нуи. Кроме того, [повреждение моаи] является оскорблением культуры, которая провела много лет в борьбе за восстановление своего наследия и археологии», — Камило Рапу, глава местной общины Рапа Нуи.

Моаи являются следами загадочной цивилизации полинезийцев. Как полагают исследователи, эти статуи представляют собой обожествленные фигуры предков и родичей древних жителей острова. В настоящее время на острове насчитывается 886 статуй моаи (не считая сбитой).

Узнайте, почему моаи — это своеобразная кальциевая инъекция.