Каменного истукана острова Пасхи сбил грузовик

Житель чилийского острова был арестован 1 марта после того, как его частный грузовик врезался в одну из каменных фигур, сильно повредив ее и церемониальную платформу, на которой находилась моаи. Местные власти считают, что авария была вызвана отказом тормозов, из-за чего автомобиль покатился вниз по склону к статуе.