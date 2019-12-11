Картину Климта нашли спустя 22 года. Она была в стене музея, из которого совершили кражу

Полиция Италии взяла на себя обязанность подтвердить подлинность находки. Массимо Феррари, директор галереи, уверен, что это действительно полотно Климта — на обратной стороне картины имеется идентичный оригиналу сургучный штамп.

Картина пропала из галереи Риччи Одди в феврале 1997 года незадолго до открытия выставки, посвященной Климту. Ранее полиция считала, что воры подцепили шедевр леской и вытащили его через открытое окно в крыше галереи, где они выбросили раму, забрав полотно. Не исключено, что воры решили спрятать картину, чтобы забрать ее позже. После инцидента в галерее были усилены меры безопасности.