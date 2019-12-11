Картину Климта нашли спустя 22 года. Она была в стене музея, из которого совершили кражу
Картину австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины» нашли рабочие в стене галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце, откуда она и пропала.
По словам представителя полиции, картина была обнаружена в черном мешке для мусора в перегородке между внешними стенами галереи. Рабочие нашли ее, когда проводили чистку стен от плюща. По словам Джона Папамаренга, главы культурного отдела совета Пьянченцы, находка невероятна, так как после исчезновения полотна здание тщательно обыскали. Он также заявил, что состояние картины отличное и трудно поверить, что на протяжении 22 лет она хранилась в стене рядом с почвой и порослью.
Painting found hidden in Italian gallery wall may be stolen Klimt https://t.co/y42n30TlVv— The Guardian (@guardian) December 11, 2019
Полиция Италии взяла на себя обязанность подтвердить подлинность находки. Массимо Феррари, директор галереи, уверен, что это действительно полотно Климта — на обратной стороне картины имеется идентичный оригиналу сургучный штамп.
Картина пропала из галереи Риччи Одди в феврале 1997 года незадолго до открытия выставки, посвященной Климту. Ранее полиция считала, что воры подцепили шедевр леской и вытащили его через открытое окно в крыше галереи, где они выбросили раму, забрав полотно. Не исключено, что воры решили спрятать картину, чтобы забрать ее позже. После инцидента в галерее были усилены меры безопасности.