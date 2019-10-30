Китаец отрезал укушенный змеёй палец. Зря

«Некоторые люди режут пальцы, другие накладывают жгуты на конечности. Я даже видел, что люди поджигали себя, чтобы противостоять змеиному яду. Обычно их конечности уже поражает некроз ко времени их приезда», — говорит Чэнда.

Врач пояснил, что у многих пациентов есть ошибочный стереотип, что смерть после укуса змеи наступает мгновенно, хотя в большинстве случаев у пострадавших есть не менее шести часов, чтобы обратиться к врачу за лечением.