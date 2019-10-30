Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Происшествия

Китаец отрезал укушенный змеёй палец. Зря

30 октября 2019
Sharp-Nosed_Viper_01.jpg
Китайский щитомордник из уилмингтонского серпентария
Фото: Wikimedia Commons
60-летний Чжан обратился к врачу после того, как его укусила в указательный палец змея. Испугавшись за жизнь, китаец немедленно отрезал палец ножом.

Врач Юань Чэнда, рассказавший об этом инциденте журналистам, заявил, что жизни Чжана ничего не угрожало. Укусившая мужчину змея была китайским щитомордником (Deinagkistrodon acutus). Ее яд действительно опасен для человека и может вызвать паралич дыхательной системы, однако у пострадавшего было предостаточно времени, чтобы добраться до врача и получить противоядие. Доктор сообщил, что отрезанный палец можно было бы пришить обратно, если бы Чжан принес его с собой в больницу.

SkewMouth-02-AsiaWire.jpg
AsiaWire

«Некоторые люди режут пальцы, другие накладывают жгуты на конечности. Я даже видел, что люди поджигали себя, чтобы противостоять змеиному яду. Обычно их конечности уже поражает некроз ко времени их приезда», — говорит Чэнда.

Врач пояснил, что у многих пациентов есть ошибочный стереотип, что смерть после укуса змеи наступает мгновенно, хотя в большинстве случаев у пострадавших есть не менее шести часов, чтобы обратиться к врачу за лечением.