Китаец отрезал укушенный змеёй палец. Зря
Врач Юань Чэнда, рассказавший об этом инциденте журналистам, заявил, что жизни Чжана ничего не угрожало. Укусившая мужчину змея была китайским щитомордником (Deinagkistrodon acutus). Ее яд действительно опасен для человека и может вызвать паралич дыхательной системы, однако у пострадавшего было предостаточно времени, чтобы добраться до врача и получить противоядие. Доктор сообщил, что отрезанный палец можно было бы пришить обратно, если бы Чжан принес его с собой в больницу.
«Некоторые люди режут пальцы, другие накладывают жгуты на конечности. Я даже видел, что люди поджигали себя, чтобы противостоять змеиному яду. Обычно их конечности уже поражает некроз ко времени их приезда», — говорит Чэнда.
Врач пояснил, что у многих пациентов есть ошибочный стереотип, что смерть после укуса змеи наступает мгновенно, хотя в большинстве случаев у пострадавших есть не менее шести часов, чтобы обратиться к врачу за лечением.