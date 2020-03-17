$1 000 000 000 000 на борьбу с пандемией, крах авиакомпаний и другие новости о коронавирусе
По состоянию на 17 марта во всем мире зафиксировано 183 185 случаев COVID-19, 7 162 человека погибли, а 79 656 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
При этом, число заразившихся вне Китая впервые превысило количество инфицированных в этой стране. В десятке по числу выявленных случаев после КНР находятся Италия (27 980), Иран (14 991), Испания (9 942), Южная Корея (8 320), Германия (7 272), Франция (6 655), США (4 661), Швейцария (2 330) и Великобритания (1 553). По официальным данным коронавирус затронул 155 стран и регионов мира.
Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Законом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина. В документе прописывается административная ответственность за самовольное оставление мест обсервации.
В стране вводится правительственный контроль за ценами на лекарственные средства и товары первой необходимости. Во всех украинских городах остановят работу метро. На карантин закроют все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник в обращении к народу заявил о введении в стране карантинных мер, аналогичных тем, к которым ранее прибегли власти Италии. По его словам, Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию. Президент заявил о необходимости исключить любые контакты, отменить общественные мероприятия и даже семейные торжества.
Вслед за многими странами Канада объявила о закрытии границы. Премьер-министр страны Джастин Трюдо уточнил, что исключение сделано для дипломатов, членов семей граждан Канады, экипажей самолетов и граждан США. Кроме того, с 18 марта международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта — в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто.
Также о закрытии границ объявили Киргизия и Тунис. В Финляндии объявлена чрезвычайная ситуация, а в Венесуэле — общенациональный карантин.
В России регионы объявляют о состоянии повышенной готовности, школы и вузы переходят на дистанционное обучение. Граждан предупреждают о необходимости избегать массовых собраний, закрываются популярные объекты культуры и отдыха. Так, Пушкинский музей в Москве закрыт с 17 марта по 10 апреля, и на такой же срок перестанет принимать посетителей Московский зоопарк.
Власти Ирана пошли на беспрецедентные меры в связи с необходимостью сдержать распространение коронавируса среди заключенных, отпустив из тюрем 85 тысяч человек.
Drone video shows almost entirely deserted roads in this part of northern Italy amid the coronavirus outbreak https://t.co/WSqI2xCbV2 pic.twitter.com/ifduGTOVB3— CNN (@CNN) March 17, 2020
В Афганистане 38 человек сбежали из карантина. Это произошло в провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Таманну. По его словам, у одного из сбежавших из региональной больницы подтвердился коронавирус.
Вслед за актерами Томом Хэнксом и Ольгой Куриленко о заражении коронавирусом объявили еще два представителя киноиндустрии — Идрис Эльба и Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда в сериале «Игра престолов».
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Greetings from Norway! Sorry to say that I, today, have tested positive for COVID19, Corona virus. My familiy and I are self-isolating at home for as long as it takes. We are in good health - I only have mild symptoms of a cold. There are people at higher risk for who this virus might be a devastating diagnosis, so I urge all of you to be extremely careful; wash your hands, keep 1,5 meters distance from others, go in quarantine; just do everything you can to stop the virus from spreading. Together we can fight this virus and avert a crisis at our hospitals. Please take care of each other, keep your distance, and stay healthy! Please visit your country's Center for Disease Control's website, and follow the regulations for staying safe and protecting not just yourselves, but our entire community, and especially those at risk like the elderly and people with pre-existing conditions. @grymolvaerhivju #fightcorona #solidarity #takecare #folkehelseinstituttet Thanks to @panoramaagency
Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности выделить кредиты на сумму 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом. Фонд также сообщил о готовности воспользоваться мерами реагирования на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в восстановлении платежного баланса. «Эти инструменты могут предоставить порядка 50 миллиардов долларов развивающимся странам», — сообщил регулятор. Кроме того, МВФ может выделить 10 миллиардов долларов странам с низкими доходами под 0% годовых.
Сиднейская консалтинговая компания Авиационный центр CAPA предупредила, что большинство авиакомпаний мира может обанкротиться до конца мая, если отрасли не будет оказана необходимая поддержка. Многие авиакомпании уже столкнулись с техническим банкротством или испытывают проблемы с выплатой долгов. Денежные резервы авиакомпаний быстро истощаются из-за отмены рейсов и резкого падения спроса на авиаперелеты.
Российские авиакомпании в случае закрытия всех международных направлений могут потерять ₽360 000 000 000 выручки, подсчитали аналитики Bain. Это сопоставимо с выручкой «Аэрофлота» от полетов за рубеж за весь 2019 год.
Сейчас в России из-за распространения эпидемии коронавируса действует ограничение на полеты в Китай, Южную Корею, Иран, а также во все страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию. Запрет на полеты в европейские страны, кроме их столиц, начал действовать с понедельника, 16 марта.
Крупнейшие автомобильные концерны – Volkswagen, Renault, Fiat Chrysler и PSA Group – приняли решение остановить сборку автомобилей на европейских заводах. А один из двух главных мировых производителей самолетов Airbus объявил о планах остановить производство в Испании и Франции на четыре дня. О реакции другого авиагиганта, Boeing, пока не сообщается.