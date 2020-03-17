$1 000 000 000 000 на борьбу с пандемией, крах авиакомпаний и другие новости о коронавирусе

По состоянию на 17 марта во всем мире зафиксировано 183 185 случаев COVID-19, 7 162 человека погибли, а 79 656 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

При этом, число заразившихся вне Китая впервые превысило количество инфицированных в этой стране. В десятке по числу выявленных случаев после КНР находятся Италия (27 980), Иран (14 991), Испания (9 942), Южная Корея (8 320), Германия (7 272), Франция (6 655), США (4 661), Швейцария (2 330) и Великобритания (1 553). По официальным данным коронавирус затронул 155 стран и регионов мира.

Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса в стране. Законом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина. В документе прописывается административная ответственность за самовольное оставление мест обсервации.

В стране вводится правительственный контроль за ценами на лекарственные средства и товары первой необходимости. Во всех украинских городах остановят работу метро. На карантин закроют все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения. Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник в обращении к народу заявил о введении в стране карантинных мер, аналогичных тем, к которым ранее прибегли власти Италии. По его словам, Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию. Президент заявил о необходимости исключить любые контакты, отменить общественные мероприятия и даже семейные торжества.