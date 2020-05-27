101 врач в России погиб от COVID-19 и другие новости о коронавирусе

По данным на 27 мая, в мире зафиксировано 5 699 957 случаев коронавирусной инфекции и 354 109 летальных исходов. Выздоровели 2 445 118 человек.
Коронавирус в России
По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, выздоровели 11 079 человек.
Всего в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.
Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса. Об этом сообщила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы ведомства Людмила Летникова.
При этом в проекте «Список памяти», который ведет инициативная группа российских медиков, значатся имена 296 погибших медиков. По словам создателей этого проекта, «Список памяти» не претендует на объективность, поскольку его разработчики вносят в список погибших людей на основе официальных данных либо заявлений их коллег или родственников. Проводить проверки поступившей им информации врачи не планируют.
Минздрав России утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести. Согласно утвержденному порядку, лечащихся дома больных COVID-19 госпитализируют как пациентов состояния средней тяжести, если их температура в течение трех дней не опускается ниже 38,5 °C.
Кроме того, госпитализируются все пациенты с COVID-19, если они относятся к группе риска (старше 65 лет, наличие ряда заболеваний, в том числе хроническая недостаточность, онкология, сахарный диабет) или же проживают с лицами из группы риска.
Также обозначены критерии, при которых госпитализируются несовершеннолетние, среди них температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти и более дней; дыхательная недостаточность; тахикардия; наличие геморрагической сыпи; судороги; тяжелое обезвоживание; онкология, болезни с нарушением свертываемости крови, хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы.
Кроме того, показанием для госпитализации несовершеннолетних является невозможность изолировать их от людей из группы риска, а также отсутствие условий для лечения на дому.
В Москве на карантин поместили заразившуюся коронавирусом кошку. Об этом рассказал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. По его словам, 18 мая в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ» обратился владелец пятилетней летней кошки с целью тестирования животного на коронавирус.
У кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, тест на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) показал положительный результат, который позже был подтвержден в ходе дополнительного исследования.
«В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина», — рассказал Власов.
Коронавирус в мире
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредил о повышенной агрессии крыс во время пандемии коронавируса. В ведомстве советуют закрывать доступ в дома и на предприятия, убирать мусор и густую растительность, оставлять мусор в плотно закрытых мусорных баках и убирать корм для животных и птиц со своих дворов, чтобы не привлекать грызунов.
Американские медиа сообщают, что крысы в большом количестве снуют по опустевшим улицам разных городов и устраивают кровопролитные драки друг с другом за еду.
По данным компании по борьбе с вредителями Rentokil, усиление активности грызунов в жилых кварталах вызывает обеспокоенность органов здравоохранения. Известно, что крысы распространяют такие заболевания, как сальмонелла и болезнь Вейля.
CDC warns of aggressive cannibal rats facing shortage of garbage to eat https://t.co/nVFRSFKII4— The Guardian (@guardian) May 25, 2020
Глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ Карисса Этьен заявила, что в странах Америки, которые стали эпицентром пандемии, неподходящий момент для ослабления режима. Этьен отдельно отметила Бразилию, в которой на последней неделе выявлен максимум случаев с начала вспышки коронавируса, а также Чили и Перу, где уровни заболеваемости говорят о продолжающемся росте эпидемии.
Руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо заявил, что пандемия коронавируса еще не достигла своего пика на континенте, а существующие угрозы общественному здравоохранению и проблемы проведения масштабного тестирования ухудшают текущую эпидемиологическую ситуацию.
В Великобритании за время режима самоизоляции было атаковано как минимум 90 сотовых вышек, сообщают в Ассоциации операторов мобильной связи MobileUK.
В организации отметили, что местные сторонники теории заговора пытались вывести из строя вышки 5G, которые, по их мнению, способствуют распространению коронавируса. При этом лишь часть из поврежденных установок передавала сигнал стандарта 5G.
Ложная информация о влиянии телекоммуникационных сетей на COVID-19 распространяется в соцсетях, заявили в MobileUK, предупредив, что повреждение сотовых вышек не только не останавливает распространение коронавируса, но и может привести к дополнительным рискам для здоровья граждан, которые будут лишены возможности оперативно обратиться за помощью.
Исследования о коронавирусе
Ни одна из выявленных до сих пор мутаций коронавируса SARS-CoV-2 не усугубляет его опасность — к такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.
Исследователи проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов, создали модель эволюционного дерева и посмотрели, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви.
Выяснилось, что все изученные мутации не дают SARS-CoV-2 преимуществ в размножении, то есть не улучшают его способность к распространению и заражению. При этом обнаружилось, что некоторые мутации не оказывают никакого эффекта, а большинство изменений в геноме вредны для самого вируса.
Легкие заболевших COVID-19 после наиболее тяжелых случаев на протяжении полугода останутся уязвимы, 30% выздоровевших могут столкнуться с хроническими проблемами с дыханием, сообщают итальянские ученые, принявшие участие в вебинаре Итальянского общества пульмонологии.
Легочный фиброз, то есть появление рубцовых изменений, может привести к необратимым последствиям для дыхания и грозит превратиться в распространенную в будущем патологию, заявил профессор пульмонологии римской больницы Gemelli Лука Рикельди.
По словам Рикельди, врачи наблюдают проблемы с дыханием «у многих пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы или интубированы», уже после их выписки. Эти сложности, вероятно, могут продлиться многие месяцы, предупреждает эксперт.
«Данные, в прошлом собранные о пациентах с атипичной пневмонией SARS, показывают, что спустя шесть месяцев после выздоровления у них сохранялись легочные аномалии, которые можно четко увидеть на рентгене, и ограничительные изменения дыхательной функции. Это снижение дыхательной способности, уменьшение объема легких, ослабление дыхательных мышц и, прежде всего, меньшая сопротивляемость нагрузкам с уменьшением расстояния, покрываемого за шесть минут ходьбы», — сказал Рикельди, проводя параллели с нынешней эпидемиологической картиной COVID-19.
У 30% выздоровевших наблюдаются фиброзные изменения в легких: на деле, отмечает он, это может означать проблемы с дыханием после простой прогулки.