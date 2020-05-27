101 врач в России погиб от COVID-19 и другие новости о коронавирусе

По официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, выздоровели 11 079 человек.

Всего в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса. Об этом сообщила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы ведомства Людмила Летникова.

При этом в проекте «Список памяти», который ведет инициативная группа российских медиков, значатся имена 296 погибших медиков. По словам создателей этого проекта, «Список памяти» не претендует на объективность, поскольку его разработчики вносят в список погибших людей на основе официальных данных либо заявлений их коллег или родственников. Проводить проверки поступившей им информации врачи не планируют.