104-летняя женщина дважды вылечилась от COVID-19

Как сообщает колумбийский канал Noticias RCN, женщина заразилась вирусом в июне 2020 года, но тогда ее госпитализировать не пришлось. В то время она была изолирована вместе с другими обитателями дома престарелых Сан-Хосе-де-Тунья, где проживает уже 25 лет.

27 февраля Кармен получила первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, но 8 марта сданный на коронавирус тест снова оказался положительным. Через 11 дней врачи решили, что она нуждается в госпитализации, женщину доставили в клинику, где ей потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии.

Донья Кармелита, как ее начали называть в больнице, получила кислородную маску, однако ее не пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Она продемонстрировала хорошие темпы выздоровления и 5 апреля была выписана из больницы.

Колумбия находится на 12-м месте по количеству зараженных коронавирусом с начала пандемии. По официальной статистике, в этой стране подтверждены почти 2,5 миллиона случаев заболевания. Погибшими от инфекции значатся 64 тысячи человек.