14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь найти лекарство от COVID-19

14-летняя жительница Техаса Аника Чебролу выиграла конкурс молодых ученых 3М Young Scientist Challenge и приз в размере $25 000 за открытие, которое может помочь найти лекарство от коронавирусной инфекции.

Аника использовала метод in silico — компьютерный скрининг миллионов мельчайших молекул — и вычленила среди молекул ту, которая связывает шиповидные белки в составе вируса SARS-CoV-2 и не позволяет ему проникать в человеческие клетки.

Черболу начала изучать вирусы еще до пандемии, но тогда ее усилия были сосредоточены на гриппе.