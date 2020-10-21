14-летняя девочка сделала открытие, которое может помочь найти лекарство от COVID-19
14-летняя жительница Техаса Аника Чебролу выиграла конкурс молодых ученых 3М Young Scientist Challenge и приз в размере $25 000 за открытие, которое может помочь найти лекарство от коронавирусной инфекции.
Аника использовала метод in silico — компьютерный скрининг миллионов мельчайших молекул — и вычленила среди молекул ту, которая связывает шиповидные белки в составе вируса SARS-CoV-2 и не позволяет ему проникать в человеческие клетки.
Черболу начала изучать вирусы еще до пандемии, но тогда ее усилия были сосредоточены на гриппе.
Аника провела множество соединений через итеративный скрининг на компьютере, чтобы оценить их связывающую способность, молекулярную структуру и характеристики лекарств, например, как они будут распадаться в организме человека и могут ли они быть токсичными для клеток.
Черболу начала свою работу с базы данных, содержащей 698 миллионов химических соединений. Каждый скрининг сужал ее поиск, пока у нее не осталось одно ведущее соединение, которое могло связываться с коронавирусом и не позволять ему инфицировать клетки.
В дополнение к своему отмеченному наградой исследованию коронавируса Чебролу также провела исследование гриппа, которое она первоначально предоставляла на конкурс.
«Я была привлечена к поиску эффективных лекарств от гриппа после тяжелого приступа инфекции в прошлом году. Из начальных 3 миллионов соединений я смогла сузить круг до одного потенциального кандидата в лекарство, который избирательно связывается с вирусом гриппа и ингибирует его», — рассказала Черболу.
Она заявила, что намерена работать вместе с учеными, чтобы превратить свои открытия в настоящие лекарства. Метод in silico играет все большую роль в открытии новых лекарств. Подобные вычислительные методы также позволяют снизить количество медицинских испытаний на животных.
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