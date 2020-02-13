254 смерти и 15 152 случаев заражения за сутки: в Китае произошел всплеск COVID-19
В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 254 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой COVID-19, и 15 152 новых случаев заражения. По меньшей мере 13 332 из них — люди, признанные заболевшими согласно новому методу диагностики.
Данные за истекшие сутки сильно отличаются от данных по состоянию на минувший вторник. Как сообщалось ранее, за 11 февраля в провинции из-за коронавируса COVID-19 скончались 94 человека, а число вновь заразившихся составило 1 638 человек.
Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй объяснил резкий скачок числа заболевших новым методом диагностики. Как говорится в сообщении ведомства, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен «клинический диагноз». По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам «получать лечение на ранней стадии», что повышает эффектность принимаемых мер.
В связи с этим недавно в Хубэе «были проведены диагностические обследования и пересмотрены результаты предыдущих предполагаемых случаев заболевания, а новые пациенты были диагностированы в соответствии с новой классификацией».
На данный момент общее количество заразившихся COVID-19 составляет 60 360 человек: 1 370 из них скончались, а 6 280 — были вылечены и выписаны из медицинских учреждений.