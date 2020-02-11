27 000 сотрудников крупнейшего авиаперевозчика Гонконга просят уйти в неоплачиваемый отпуск
Крупнейший авиаперевозчик Гонконга Cathay Pacific просит 27 000 своих сотрудников взять до трех недель неоплачиваемого отпуска. Об этом заявил генеральный директор компании Августус Тан.
«Я надеюсь, что все вы примете в этом участие, от наших рядовых сотрудников до высшего руководства, и разделите с нами эту сложную ситуацию», - сказал Тан в видеообращении. По его словам, из-за коронавируса компания «переживает один из самых трудных периодов на праздники в честь китайского Нового года» и никто не знает, как долго это продлится.
«С такими неопределенными перспективами сохранение наших денежных средств теперь является ключом к защите нашего бизнеса», – заявил Тан.
Гендиректор также озвучил ряд мер по преодолению кризиса, в том числе попросил сотрудников добровольно взять неоплачиваемый отпуск.
«Я понимаю, что это трудно слышать. И нам, возможно, потребуется предпринять дополнительные меры. Но, поддерживая систему специальных отпусков, вы будете помогать в час нужды», – подчеркнул Тан, также попросивший поставщиков снизить цены.
Коронавирус, который был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года, распространился во время праздников в честь Нового года по лунному календарю. Как правило, это из самых загруженных периодов для региональных авиакомпаний. В настоящее время этого десятки международных перевозчиков сократили или приостановили полеты в Китай. В частности, Cathay Pacific сократила число рейсов в материковую часть Китая на 90 процентов.