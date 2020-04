3 000 000 заражённых в мире, Россия обогнала Китай и другие новости о коронавирусе

Россия теперь на девятом месте по количеству выявленных случаев COVID-19.

По данным на 27 апреля, в мире выявлен 3 005 271 случай заражения коронавирусной инфекцией и 207 111 летальный исход. Выздоровели 884 530 человек.

Коронавирус в России

За последние сутки в России подтверждено 6 198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов. Выздоровели 579 человек. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Москве (2 871) и Московской области (638), а также в Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167), Санкт-Петербурге (161), Рязанской области (85), Камчатском крае (85), Республике Татарстан (70), Курской области (69), Тульской области (69), Ростовской области (65) и Тамбовской области (61). Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек. По количеству зараженных Россия обошла Китай (84 239) и вышла на девятое место в мире. Впереди находятся Иран (90 481), Турция (110 130), Великобритания (152 840), Германия (157 770), Франция (162 100), Италия (197 675), Испания (226 629) и США (987 322).

Вершину Маттерхорн в Альпах окрасили в цвета флагов в знак поддержки странам, которые борются с коронавирусом. На одной из самых известных альпийских вершин появился и российский триколор https://t.co/AzvGr2ivnJ pic.twitter.com/N4qNNEDwH2 — @kpru (@kpru) April 26, 2020

Среди заразившихся коронавирусом в последнюю неделю растет доля бессимптомных больных, а процент проявлений пневмонии снижается, сообщила на заседании президиума координационного совета при правительстве глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что доля COVID-пневмоний снизилась с 25% до 22% за счет бессимптомных форм. 35% приходится на острые респираторные инфекционные заболевания, 12% — на пневмонии и 52% случаев — бессимптомные случаи. Попова призвала жителей России остаться дома на майские праздники. По ее словам, в таком случае удастся и дальше избегать взрывного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией.

«Это была одна из задач [не допустить взрывного роста], которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», — Анна Попова.

Министерство обороны РФ сообщило, что с марта по 26 апреля в ходе сплошного тестирования коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих. В тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, из них один — на искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести — 15 человек, у остальных нет клинических проявлений болезни. По данным министерства, в госпиталях военного ведомства находятся 314 заболевших, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — шесть человек, изолированы на дому — 379 человек.

Коронавирус в мире

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на утро понедельника в китайской провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции, не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19 и случаев летального исхода. В минувшее воскресенье, 26 апреля, из больниц Хубэя и Уханя были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусом.

The last COVID-19 patient in Wuhan, 77-yr-old man surnamed Ding, was discharged on Sun upon recovery. The number of Wuhan's confirmed cases dropped to ZERO. In the meantime, China's economy is recovering rapidly, and the electricity generation has seen positive growth this month. pic.twitter.com/w3l5JznjvL — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) April 27, 2020

Министр туризма Италии Дарио Франческини заявил, что границы страны не откроются для зарубежных туристов до конца 2020 года. Ранее премьер-министр Джузеппе Конте заявлял, что карантинные меры в стране начнут постепенно ослабляться с 4 мая, но Франческини подчеркнул, что памятники и музеи начнут открыться не с этой даты, а позже.

«Я принял участие в конференции министров туризма стран G-20, в понедельник мы будем обсуждать эту тему коллегами из стран ЕС. У всех одинаковые проблемы и все очень хотят путешествовать, но в этом году международного туризма не будет», — Дарио Франческини.

Чехия первой из европейских стран открыла границы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех. С 24 апреля запрет на свободное передвижение граждан отменен. Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться. По словам Войтеха, эпидемиологическая ситуация позволяет снять запреты при определенных условиях: в общественных местах смогут собираться группы до десяти человек. Кроме того, с 27 апреля восстановится обучение в вузах, возобновится работа автошкол и магазинов площадью до 2500 квадратных метров. При возвращении в Чехию, выезжавший должен иметь медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус, или он должен пройти двухнедельный домашний карантин.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) добавил шесть симптомов в описание коронавируса, размещенное на сайте ведомства. Теперь в список симптомов вошли озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, боль в горле и потеря чувства вкуса или обоняния. Об этих симптомах часто говорили заболевшие. Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.

If you have symptoms of #COVID19 and want to get tested, call your doctor first. Also check with your state or local health department, which will have the latest information on testing. Learn more: https://t.co/jcnPAkQpt0. pic.twitter.com/G5EbERbz5r — CDC (@CDCgov) April 26, 2020

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон согласились в необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.

Исследования о коронавирусе

Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» работают над созданием лабораторных мышей, которые при заражении коронавирусом будут иметь схожие с человеком симптомы. Уточняется, что первые результаты ученые планируют получить в июне 2020 года. «Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность — мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии», — говорится в сообщении об исследовании.

"Вектор" начал создавать биологически безопасных мышей для испытания препаратов против коронавируса. Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне:https://t.co/373xv0qCjK pic.twitter.com/bzAGatgllj — ТАСС (@tass_agency) April 27, 2020

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения. По ее данным, нет свидетельств того, что люди с антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 защищены от него. В этой связи ВОЗ предостерегла страны мира от использования «паспортов иммунитета» или «безрисковых сертификатов» для переболевших. В организации считают, что подобные практики фактически могут увеличить риск распространения инфекции, так как люди с подобными бумагами, вероятно, могут игнорировать стандартные меры безопасности. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что благодаря тестам на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.

There's "no evidence" that people gain immunity to COVID-19 after catching the disease, the World Health Organization says.



Now, several reports from South Korea and China show that people who have recovered from the coronavirus are suffering relapses. https://t.co/fer0RoZG1v — NPR (@NPR) April 27, 2020

Межведомственная рабочая группа по борьбе с коронавирусом при Сибирском отделении РАН рассмотрела первый пероральный препарат-тромболитик тромбовазим, который применяется для борьбы с тромбами в сосудах, для применения против последствий нового коронавируса. Об этом сообщила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова. Она отметила, что одной из главных причин высокой смертности COVID-19 является ассоциированная пневмония, вызываемая коронавирусом, и осложняющая его течение. По сути ассоциированная пневмония является острым респираторным дистресс-синдром (ОРДС), который поражает легкие, вследствие чего и появляется необходимость в использовании препаратов ИВЛ. В свою очередь, в легких и сосудах, в процессе развития ОРДС образуется пленка из белка фибрина — тромб.

«Сегодня тромбовазим может рассматриваться как таргетный препарат для предупреждения и ликвидации тяжелых последствий респираторного дистресс-синдрома при коронавирусной инфекции», — Ольга Дорохова.