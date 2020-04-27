3 000 000 заражённых в мире, Россия обогнала Китай и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 6 198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов. Выздоровели 579 человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Москве (2 871) и Московской области (638), а также в Нижегородской области (207), Республике Дагестан (167), Санкт-Петербурге (161), Рязанской области (85), Камчатском крае (85), Республике Татарстан (70), Курской области (69), Тульской области (69), Ростовской области (65) и Тамбовской области (61).

Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек.

По количеству зараженных Россия обошла Китай (84 239) и вышла на девятое место в мире. Впереди находятся Иран (90 481), Турция (110 130), Великобритания (152 840), Германия (157 770), Франция (162 100), Италия (197 675), Испания (226 629) и США (987 322).