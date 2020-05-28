33% россиян не верят в пандемию, Минздрав рекомендует не учитывать лёгкую форму COVID-19 и другие новости о коронавирусе

По официальным данным, за последние сутки в России выявлен 8 371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, выздоровели 8 785 человек.

Всего в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.

Минздрав РФ рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса <…> Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в рекомендациях ведомства.

Главный внештатный патологоанатом Минздрава России, академик РАН Георгий Франк отдельно разъяснил позицию ведомства по погибшим пациентам, у которых был диагностирован COVID-19.