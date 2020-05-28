33% россиян не верят в пандемию, Минздрав рекомендует не учитывать лёгкую форму COVID-19 и другие новости о коронавирусе
По данным на 28 мая, в мире зафиксировано 5 804 503 случая коронавирусной инфекции и 359 328 летальных исхода. Выздоровели 2 511 388 человек.
Коронавирус в России
По официальным данным, за последние сутки в России выявлен 8 371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, выздоровели 8 785 человек.
Всего в России выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.
Минздрав РФ рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме.
«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса <…> Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в рекомендациях ведомства.
Главный внештатный патологоанатом Минздрава России, академик РАН Георгий Франк отдельно разъяснил позицию ведомства по погибшим пациентам, у которых был диагностирован COVID-19.
С понедельника, 1 июня, москвичи смогут выходить на улицу для длительных пеших прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории. Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам “прогулочный режим” вводится в порядке эксперимента — на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года», — отметил Собянин.
С 1 по 14 июня длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Запрет по-прежнему сохраняется для граждан, болеющих COVID-19, людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющих признаки ОРВИ, а также для тех, кто живет вместе с ними. Кроме того, покидать место проживания нельзя гражданам, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).
Пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. При этом если до парка, в котором вы хотите погулять, нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск будет нужен. Оформить его можно для личных целей, но не чаще двух раз в неделю.
Выходить из дома для занятий спортом без ограничений можно ежедневно, но только по утрам — до 09:00. Пешие прогулки разрешены с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной день.
Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах — во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями. Рекомендованный радиус прогулки должен составлять не более двух километров от дома.
Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). В том, что никакой эпидемии нет и это выдумки заинтересованных лиц, уверены 23,2% участников опроса, еще 9,6% считают, что опасность преувеличена.
Исследователи отмечают, что поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считает ее выдумкой заинтересованных лиц (32,8%), кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку. Три четверти (74,22%) респондентов из числа скептиков убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Согласно документу, мероприятия по предупреждению распространения вируса включают мониторинг заболеваемости, напряженности иммунитета у переболевших лиц, групп риска и всего населения; слежение за циркуляцией и распространением вируса; эпидемиологическую диагностику, прогнозирование и оценку эффективности мероприятий, гигиеническое воспитание граждан.
Вплоть до 2021 года граждан, прибывающих из неблагополучных по коронавирусу регионов, будут обязывать соблюдать двухнедельный карантин на дому или в обсерваторах. Документом также устанавливается соблюдение населением правил личной гигиены — мытье рук, ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров.
Коронавирус в мире
В Новой Зеландии из больниц выписали всех пациентов с коронавирусом, сообщил генеральный директор службы здравоохранения Эшли Блумфилд. По данным ведомства, в стране уже шесть дней не регистрировали новых случаев COVID-19.
Ранее Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, и вышла на второй уровень карантинных ограничений. Были открыты магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Позже открылись школы и университеты, а также бары.
Всего в стране выявили 1504 заразившихся, 21 пациент с коронавирусом скончался.
What competent leadership looks like.— Emma Vigeland (@EmmaVigeland) May 27, 2020
New Zealand officials report no current coronavirus patients in country's hospitals https://t.co/GTxd01Rva4
Примерно каждый шестой человек в мире в возрасте до 29 лет остался без работы из-за пандемии коронавируса, сообщили в среду в Международной организации труда (МОТ, учреждение ООН).
В МОТ указали, что пандемия не только привела к значительным потерям рабочих мест среди молодежи, но и «нарушила систему образования и обучения, создала значительные препятствия для тех, кто стремится попасть на рынок труда или сменить работу».
По данным организации, 178 млн человек до 29 лет были заняты до кризиса в сферах, которые сильнее остальных пострадали в результате пандемии, в частности, в розничной торговле и туризме. Почти 77% работавшей до пандемии молодежи были устроены неофициально.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне заявлений США о возможном отказе от финансирования организации объявила о создании независимого Фонда, который будет оказывать экономическую поддержку усилий ВОЗ по решению наиболее неотложных задач в сфере здравоохранения во всем мире.
Фонд, штаб-квартира которого находится в Женеве, будет оказывать финансовую поддержку работе ВОЗ по достижению целей к 2023 году обеспечить защиту 1 миллиарда человек от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения еще для 1 миллиарда человек и добиться повышения уровня здоровья и благополучия еще 1 миллиарда человек, говорится в заявлении ВОЗ.
Фонд является независимым от ВОЗ юридическим лицом и будет содействовать привлечению средств, поступающих в виде пожертвований от граждан, отдельных крупных доноров и корпоративных партнеров.
Исследования о коронавирусе
Медики из Гонконга выяснили, что симепревир — недавно созданное лекарство от гепатита С — может подавлять размножение коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) в клетках человека и усиливать действие другого противовирусного препарата — ремдесивира.
В ходе исследования ученые обрабатывали клетки разными дозами 11 популярных противовирусных препаратов, уже одобренных в США и других странах для лечения различных инфекций. Они отслеживали, как внутри пробирок менялась концентрация вирусных частиц и вирусной РНК, а также количество жизнеспособных клеток.
Эксперименты показали, что подавлять размножение вируса и при этом не убивать большую часть клеток смогло только одно из этих веществ — симепревир. Этот препарат создали в начале XXI века для борьбы с вирусом гепатита С. Молекулы симепревира блокируют работу фермента, который отвечает за сборку новых вирусных частиц.
Опыты показали, что при низких концентрациях это вещество было так же эффективно, как и ремдесивир. А в больших дозировках оно было еще действеннее. Дальнейшие эксперименты показали, что смесь из ремдесивира и симепревира действовала на вирус еще эффективнее, при этом не становясь более опасной для здоровых клеток.
Почти две трети случаев заражения коронавирусом нового типа в мире приходится на регионы со средней температурой воздуха от 5 до 15 °С, а около трех четвертей — в местности с абсолютной влажностью от 3 до 10 г/м3. Из этих данных ученые из Университета Ланьчжоу в Китае сделали выводы, что коронавирусная инфекция может стать циклическим заболеванием.
Исследователи решили определить, связаны ли между собой метеорологическими условиями и распространением коронавирусной инфекции по миру. Они основывались на данных о 3,75 млн случаев заражения, которые были зафиксированы с 21 января по 6 мая в 185 странах мира.
Анализ данных показал, что около 60% случаев инфицирования COVID-19 произошли в местах с температурой воздуха от 5 до 15 °С. Ведущий автор исследования Чжунвэй Хуан подчеркнул, что ученые «не могут полагаться на гипотезу, согласно которой распространение коронавируса остановится с повышением температуры». 73,8% случаев произошли в местах со средней влажностью воздуха от 3 до 10 г/м3.
При этом авторы исследования отмечают, что они рассматривают только естественные факторы, которые могут повлиять на распространение. Кроме них могут существовать и другие.