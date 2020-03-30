«Звоните друзьям и занимайтесь спортом»: 5 советов для карантина от космонавта с МКС

Федор Юрчихин отлично знает, чем заняться в замкнутом пространстве.

61-летний Федор Юрчихин совершил пять полетов в космосе и провел на Международной космической станции 671 день. Он рекомендует смотреть на карантин с точки зрения потенциальных возможностей и оставаться в позитивном настроении. 1. Дышать воздухом.

«На МКС космонавты работают в инопланетной среде в окружении металла и пластика. Та нет деревьев и растений, кроме тех, которые используются для экспериментов, но мы относимся к этому, как будто это наш дом. Но, вы, ребята, действительно дома! Помните, что в космосе действительно невозможно куда-то выбраться или подышать воздухом. А дома всегда можно открыть окна или выйти на балкон».

2. Звонить друзьям.

«Помните, что у вас есть родственники и друзья, с которыми вы веками не общались, потому что были слишком заняты. Почему бы не взять себе за привычку звонить им каждый день, пока вы находитесь в заключении. Это идеальное время, чтобы общаться с друзьями».

3. Уделить время семье.

«Используйте это время, чтобы установить совершенно другой стиль общения в семье и уделять больше внимания детям».

4. Делать то, на что раньше не хватало времени

«Сейчас самое подходящее время, чтобы вспомнить о своем списке дел: повесьте, наконец, картину на стену, переберите архивы или прочитайте книгу. Позаботьтесь об этом сегодня, потому что, когда карантин закончится, вы не вернетесь к этому снова».

5. Не забывать о здоровье

«Вам не нужно посещать тренажерный зал, чтобы тренироваться хотя бы пару раз в день в течение 30 минут. С современными онлайн-курсами йоги или аэробики вы можете делать это из дома».