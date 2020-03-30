«Звоните друзьям и занимайтесь спортом»: 5 советов для карантина от космонавта с МКС
61-летний Федор Юрчихин совершил пять полетов в космосе и провел на Международной космической станции 671 день. Он рекомендует смотреть на карантин с точки зрения потенциальных возможностей и оставаться в позитивном настроении.
1. Дышать воздухом.
2. Звонить друзьям.
3. Уделить время семье.
4. Делать то, на что раньше не хватало времени
5. Не забывать о здоровье
В заключение Юрчихин посоветовал относиться к любой ситуации с юмором и позитивом.
«Если вы видите в карантине только плохую сторону, это будет похоже на тюрьму. Так что подходите к этой ситуации с юмором. Юмор должен продлевать жизнь и сокращать время карантина», — уверяет космонавт.
Юрчихин покинул отряд космонавтов 13 декабря 2019 года в 60-летнем возрасте. На его счету девять выходов в открытый космос суммарной длительностью 59 часов 27 минут. Он 98-й по счету отечественный космонавт и 428-й космонавт мира.
Не только люди страдают от карантина — животные в приютах теперь куда больше обделены вниманием и заботой. А ведь они живут «в четырёх стенах» на постоянной основе! Узнайте, как можно скрасить свой карантин вместе с питомцами.