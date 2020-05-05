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$7 400 000 000 на борьбу с пандемией, первый закрытый город в РФ и другие новости о коронавирусе

Михаил Сысоев
05 мая 2020
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Фото: pixabay.com
Страны и частные организации объединяют усилия в финансировании разработки вакцин и лекарств от SARS-CoV-2.

По данным на 5 мая, в мире выявлено 3 659 746 случаев коронавирусной инфекции и 252 573 летальных исхода. Выздоровели 1 205 925 человек.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов, выздоровели 1 770 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (5 714), Московской области (822), Санкт-Петербурге (226), Нижегородской области (174), Свердловской области (133), Республике Дагестан (128), Мурманской области (127) и Ямало-Ненецком АО (108).

Всего в России зарегистрировано 155 386 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 452 летальных исхода, выздоровели 19 875 человек.

В Минздраве РФ сообщили, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. По словам главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева, стране еще далеко до этой точки.

«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика. Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19», — Сергей Авдеев.

Около 10 тысяч человек работают в круглосуточном режиме для постройки временных госпиталей в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в городе остановлен ряд работ, а именно благоустройство, любые виды ремонта, кроме аварийного. Освободившиеся работники переведены на возведение временных госпиталей. 

«В мероприятиях по возведению временных госпиталей задействованы около 10 тысяч человек, работы ведутся в круглосуточном режиме и очень высокими темпами. Первый госпиталь на ВДНХ будет готов в течение двух недель», — Петр Бирюков.

Власти Хасавюрта (Дагестан) закрыли город из-за эпидемии коронавируса. Людям запретили въезжать и выезжать из него. Отмечается, что запрет действует с 3 мая. Проезд разрешат только специальному транспорту экстренных служб. Жителей города попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам и соблюдать режим самоизоляции. Республика Дагестан находится на шестом месте по количеству выявленных случаев COVID-19 среди российских регионов с 2 086 заболевшими.

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Выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт! Уважаемые жители города Хасавюрт! Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20.00 03.05.2020 года выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города. Проезд будет разрешен только специальному автотранспорту экстренных служб. Убедительная просьба отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Соблюдайте режим самоизоляции! К нарушителям мер будут составлены протокола об административном правонарушении. Пресс-служба Администрации МО «город Хасавюрт»

Публикация от Администрация г. Хасавюрт (@khasavyurt_gorod)

Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, а в Москве — на 76%. Об этом сообщается в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики компании изучили данные кассовых чеков в первой половине апреля и сравнили полученные данные с аналогичным периодом в феврале. Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3 805 рублей против 2 140 рублей в феврале, однако объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня.

В Москве средний чек при покупке одежды в апреле составил 5 919 рублей против 2 816 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 76%.

Коронавирус в мире

Европейская комиссия, организовавшая в понедельник международный донорский онлайн-форум «Глобальный ответ на коронавирус», за 3 часа собрала сумму в 7,4 миллиарда евро для общемировой борьбы с пандемией.

С инициативой международного онлайн-марафона доноров 15 апреля выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что в качестве первого этапа для финансирования международных разработок вакцины, лекарств и систем диагностики потребуется 7,5 миллиарда евро.

ЕС, со своей стороны, пообещал 1 миллиард евро в общемировой вклад, из которого в ближайшее время начнется финансирование научных разработок. Деньги пожертвовали как страны мира, так и представители бизнеса, финансовые и научно-исследовательские организации.

«Сегодня мир показал необычайное единство для общего блага. Правительства и глобальные организации здравоохранения объединили свои усилия против коронавируса. С таким обязательством мы находимся на пути к разработке, производству и развертыванию вакцины для всех. Однако это только начало. Нам необходимо продолжать усилия и быть готовыми внести больше», — Урсула фон дер Ляйен.

Университет Вашингтона прогнозирует, что количество жертв коронавируса в США к началу августа может возрасти практически в два раза и превысить 134 тысячи. При этом, в соответствии с прогнозом, пик по смертям, связанным с коронавирусом, в США уже пройден.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев коронавируса, почти 70 тысяч человек скончались.

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Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что жертвами коронавируса в Украине могут стать более миллиона человек. Он призвал соблюдать ограничительные меры карантина.

«Общаясь с ведущими специалистами, которые говорят, что до 80% населения стран переболеют, смертность от 2 до 3% при медицинской помощи. 80% от населения Украины — это 35 миллионов. А сейчас посчитайте, сколько это 3%. Я посчитал: 3% — это 1,2 миллиона людей, [которые] могут умереть», — Виталий Кличко.

Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на заявления Госдепа США об искусственном происхождении коронавируса.

«Мы считаем, что подобные утверждения — спекуляции. Мы хотели бы получить любую достоверную информацию о происхождении вируса, потому что это очень важная часть информации, касающаяся общественного здравоохранения, и необходимая для будущего контроля. Так что, если такие данные и свидетельства существуют, то правительство США будет решать, делиться ли ими и когда это сделать. Но ВОЗ сложно в данном случае работать в информационном вакууме», — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

В ВОЗ также напомнили, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что мытье рук по-прежнему является лучшим средством профилактики COVID-19.

«Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от COVID-19 и многих других болезней», — Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что у трех миллиардов людей на планете отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла. Чтобы остановить пандемию коронавируса или любую другую инфекцию, необходимо «резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта», сказал Гебрейесус.

Исследования о коронавирусе

В мире продолжают изучать и оценивать возможное использование при лечении COVID-19 различных препаратов. Ранее этой весной французский врач-инфекционист Дидье Рауль заявил, что сочетание антималярийного препарата хлорохина, и в частности его производной — гидроксихлорохина, с антибиотиком азитромицин способно творить чудеса в борьбе с коронавирусом.

Представители министерства здравоохранения Франции раскритиковали ажиотаж, спровоцированным данным объявлением, и потребовали более тщательного изучения сочетания этих препаратов. Впоследствии выяснилось, что клинические испытания проводились с участием небольшого количества пациентов и без использования плацебо.

Теория Рауля вызвала неоднозначную реакцию в ряде стран. Так, клинические испытания в Бразилии были прекращены после развития у пациентов опасных для жизни побочных эффектов. Был проведен ряд исследований, в ходе которых не удалось доказать пользу хлорохина и гидроксихлорохина в лечении коронавируса.

Эксперт Левенского университета (Бельгия) вирусолог Жан Руэлль подчеркнул, что необходимо получить больше информации об антималярийных препаратах, прежде чем говорить об их использовании в борьбе с COVID-19.

«Я очень уважаю профессора Рауля как вирусолога, но в данном случае у меня большие сомнения относительно эффективности данного сочетания препаратов. До настоящего времени исследования проводились в режиме „чрезвычайной ситуации“, они получили большое распространение, однако другие врачи не высказали свою экспертную оценку», — Жан Руэлль.

Во всемирной организации здравоохранения пока не могут подтвердить эффективность ремдесивира в качестве лекарства от COVID-19. Этот препарат 1 мая был одобрен Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) для лечения коронавирусной инфекции в США.

По словам Майкла Райана, ремдесивир участвует в «тестах солидарности», организованных ВОЗ в больницах по всему миру. В рамках программы врачи тестируют четыре медикамента и смешанных способа лечения COVID-19, чтобы выяснить наиболее эффективный из них. Он отметил, что ВОЗ будет выяснять у США более подробные данные, насколько это лекарство доступно и насколько оно показало себя эффективным.

«Согласно рандомизированным контрольным тестам, есть надежда на потенциальное использование этого лекарства», — Майкл Райан.

Ученые обратили внимание на необычный симптом, с которым сталкиваются пациенты с коронавирусом. Феномен под названием «счастливая гипоксия» вызывает вопросы о том, каким образом болезнь поражает легкие.

По словам консультанта по вопросам интенсивной терапии в Манчестерском Королевском лазарете Джонатана Баннарда-Смита, стало известно о нескольких пациентах с тревожно низкой сатурацией (насыщением) крови кислородом. У здоровых людей этот показатель составляет не менее 95%, в то время как врачи сообщали о больных с сатурацией 80%, 70% и даже 50%. При этом люди кажутся абсолютно здоровыми, хотя в их организме происходят катастрофические изменения.

По мнению ученых, причиной необычного состояния могут быть сгустки крови в легких — они вызывают образование белков, которые не позволяют насыщать кровь достаточным количеством кислорода. На основании имеющихся данных специалисты призывают врачей избегать агрессивного лечения, если для этого нет серьезных оснований.

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