$7 400 000 000 на борьбу с пандемией, первый закрытый город в РФ и другие новости о коронавирусе
По данным на 5 мая, в мире выявлено 3 659 746 случаев коронавирусной инфекции и 252 573 летальных исхода. Выздоровели 1 205 925 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов, выздоровели 1 770 человек.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (5 714), Московской области (822), Санкт-Петербурге (226), Нижегородской области (174), Свердловской области (133), Республике Дагестан (128), Мурманской области (127) и Ямало-Ненецком АО (108).
Всего в России зарегистрировано 155 386 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 452 летальных исхода, выздоровели 19 875 человек.
В Минздраве РФ сообщили, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. По словам главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева, стране еще далеко до этой точки.
Около 10 тысяч человек работают в круглосуточном режиме для постройки временных госпиталей в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в городе остановлен ряд работ, а именно благоустройство, любые виды ремонта, кроме аварийного. Освободившиеся работники переведены на возведение временных госпиталей.
Власти Хасавюрта (Дагестан) закрыли город из-за эпидемии коронавируса. Людям запретили въезжать и выезжать из него. Отмечается, что запрет действует с 3 мая. Проезд разрешат только специальному транспорту экстренных служб. Жителей города попросили с пониманием отнестись к принимаемым мерам и соблюдать режим самоизоляции. Республика Дагестан находится на шестом месте по количеству выявленных случаев COVID-19 среди российских регионов с 2 086 заболевшими.
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Выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт! Уважаемые жители города Хасавюрт! Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20.00 03.05.2020 года выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города. Проезд будет разрешен только специальному автотранспорту экстренных служб. Убедительная просьба отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Соблюдайте режим самоизоляции! К нарушителям мер будут составлены протокола об административном правонарушении. Пресс-служба Администрации МО «город Хасавюрт»
Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, а в Москве — на 76%. Об этом сообщается в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Аналитики компании изучили данные кассовых чеков в первой половине апреля и сравнили полученные данные с аналогичным периодом в феврале. Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3 805 рублей против 2 140 рублей в феврале, однако объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня.
В Москве средний чек при покупке одежды в апреле составил 5 919 рублей против 2 816 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 76%.
Коронавирус в мире
Европейская комиссия, организовавшая в понедельник международный донорский онлайн-форум «Глобальный ответ на коронавирус», за 3 часа собрала сумму в 7,4 миллиарда евро для общемировой борьбы с пандемией.
С инициативой международного онлайн-марафона доноров 15 апреля выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что в качестве первого этапа для финансирования международных разработок вакцины, лекарств и систем диагностики потребуется 7,5 миллиарда евро.
ЕС, со своей стороны, пообещал 1 миллиард евро в общемировой вклад, из которого в ближайшее время начнется финансирование научных разработок. Деньги пожертвовали как страны мира, так и представители бизнеса, финансовые и научно-исследовательские организации.
Together with our global partners we managed to register €7.4 billion (equivalent to $8 billion) in pledges during the Coronavirus #GlobalResponse event.— European Commission 🇪🇺 #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) May 4, 2020
We thank everyone for their support.
The pledging marathon will continue.
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Университет Вашингтона прогнозирует, что количество жертв коронавируса в США к началу августа может возрасти практически в два раза и превысить 134 тысячи. При этом, в соответствии с прогнозом, пик по смертям, связанным с коронавирусом, в США уже пройден.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев коронавируса, почти 70 тысяч человек скончались.
Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что жертвами коронавируса в Украине могут стать более миллиона человек. Он призвал соблюдать ограничительные меры карантина.
Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на заявления Госдепа США об искусственном происхождении коронавируса.
«Мы считаем, что подобные утверждения — спекуляции. Мы хотели бы получить любую достоверную информацию о происхождении вируса, потому что это очень важная часть информации, касающаяся общественного здравоохранения, и необходимая для будущего контроля. Так что, если такие данные и свидетельства существуют, то правительство США будет решать, делиться ли ими и когда это сделать. Но ВОЗ сложно в данном случае работать в информационном вакууме», — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
В ВОЗ также напомнили, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что мытье рук по-прежнему является лучшим средством профилактики COVID-19.
Он отметил, что у трех миллиардов людей на планете отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла. Чтобы остановить пандемию коронавируса или любую другую инфекцию, необходимо «резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта», сказал Гебрейесус.
Исследования о коронавирусе
В мире продолжают изучать и оценивать возможное использование при лечении COVID-19 различных препаратов. Ранее этой весной французский врач-инфекционист Дидье Рауль заявил, что сочетание антималярийного препарата хлорохина, и в частности его производной — гидроксихлорохина, с антибиотиком азитромицин способно творить чудеса в борьбе с коронавирусом.
Представители министерства здравоохранения Франции раскритиковали ажиотаж, спровоцированным данным объявлением, и потребовали более тщательного изучения сочетания этих препаратов. Впоследствии выяснилось, что клинические испытания проводились с участием небольшого количества пациентов и без использования плацебо.
Теория Рауля вызвала неоднозначную реакцию в ряде стран. Так, клинические испытания в Бразилии были прекращены после развития у пациентов опасных для жизни побочных эффектов. Был проведен ряд исследований, в ходе которых не удалось доказать пользу хлорохина и гидроксихлорохина в лечении коронавируса.
Эксперт Левенского университета (Бельгия) вирусолог Жан Руэлль подчеркнул, что необходимо получить больше информации об антималярийных препаратах, прежде чем говорить об их использовании в борьбе с COVID-19.
Во всемирной организации здравоохранения пока не могут подтвердить эффективность ремдесивира в качестве лекарства от COVID-19. Этот препарат 1 мая был одобрен Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) для лечения коронавирусной инфекции в США.
По словам Майкла Райана, ремдесивир участвует в «тестах солидарности», организованных ВОЗ в больницах по всему миру. В рамках программы врачи тестируют четыре медикамента и смешанных способа лечения COVID-19, чтобы выяснить наиболее эффективный из них. Он отметил, что ВОЗ будет выяснять у США более подробные данные, насколько это лекарство доступно и насколько оно показало себя эффективным.
Ученые обратили внимание на необычный симптом, с которым сталкиваются пациенты с коронавирусом. Феномен под названием «счастливая гипоксия» вызывает вопросы о том, каким образом болезнь поражает легкие.
По словам консультанта по вопросам интенсивной терапии в Манчестерском Королевском лазарете Джонатана Баннарда-Смита, стало известно о нескольких пациентах с тревожно низкой сатурацией (насыщением) крови кислородом. У здоровых людей этот показатель составляет не менее 95%, в то время как врачи сообщали о больных с сатурацией 80%, 70% и даже 50%. При этом люди кажутся абсолютно здоровыми, хотя в их организме происходят катастрофические изменения.
По мнению ученых, причиной необычного состояния могут быть сгустки крови в легких — они вызывают образование белков, которые не позволяют насыщать кровь достаточным количеством кислорода. На основании имеющихся данных специалисты призывают врачей избегать агрессивного лечения, если для этого нет серьезных оснований.