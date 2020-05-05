$7 400 000 000 на борьбу с пандемией, первый закрытый город в РФ и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов, выздоровели 1 770 человек.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (5 714), Московской области (822), Санкт-Петербурге (226), Нижегородской области (174), Свердловской области (133), Республике Дагестан (128), Мурманской области (127) и Ямало-Ненецком АО (108).

Всего в России зарегистрировано 155 386 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 452 летальных исхода, выздоровели 19 875 человек.

В Минздраве РФ сообщили, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. По словам главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева, стране еще далеко до этой точки.