Разработка 70 вакцин, бессимптомное заражение COVID-19 и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 2 774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. Полностью выздоровели 224 человека.

Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.

В Москве к вечеру понедельника было выдано 1,8 миллиона цифровых пропусков. Руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко пояснил, что более 70% заявок прошло через портал mos.ru. По его словам, около 90% пропусков оформляется для поездки на работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что увеличение числа выявленных заболевших коронавирусом COVID-19 в столице связано с улучшением качества тест-систем, которые дают меньше брака.