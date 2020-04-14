Разработка 70 вакцин, бессимптомное заражение COVID-19 и другие новости о коронавирусе
По последним данным, в мире выявлено 1 931 127 случаев коронавирусной инфекции и 119 754 летальных исхода. Выздоровели 454 120 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтверждено 2 774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. Полностью выздоровели 224 человека.
Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.
В Москве к вечеру понедельника было выдано 1,8 миллиона цифровых пропусков. Руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко пояснил, что более 70% заявок прошло через портал mos.ru. По его словам, около 90% пропусков оформляется для поездки на работу.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что увеличение числа выявленных заболевших коронавирусом COVID-19 в столице связано с улучшением качества тест-систем, которые дают меньше брака.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России для больных COVID-19 подготовлено 40 тысяч коек, а общее количество больничных мест должно достигнуть 95 тысяч. По ее словам, в России тесты на коронавирус проводят 254 лаборатории, включая 18 частных.
В Воронежской области откроют парикмахерские на фоне роста числа больных COVID-19. Губернатор региона Александр Гусев расширил перечень предприятий, которым разрешено работать во время режима всеобщей самоизоляции. Помимо парикмахерских будут открыты салоны оптики; разрешено посещать суды, адвокатские и нотариальные конторы, органы дознания и следствия, судебно-экспертные учреждения; разрешена деятельность организаций, оказывающих ритуальные услуги, говорится в заявлении областного правительства.
За последние сутки в Воронежской области зафиксировано 8 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 68 человек.
Коронавирус в мире
Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая. По его словам, введенные ограничения показали свою эффективность: их не надо ни ужесточать, ни смягчать. Необходимо и дальше использовать защитные средства при выходе на улицу, соблюдать дистанцию, мыть руки.
В Великобритании введут приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом. Оно появится уже на следующей неделе. Функционал ПО заключается в том, что люди, у которых есть признаки коронавируса, и те, чей тест оказался положительным, сообщают об этом внутри специальной формы. Приложение автоматически отслеживает их контакты с другими людьми.
Как объяснил министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, программа разделит всех пользователей на «зеленую», «желтую» и «красную» группы. Если пользователь сообщит о признаках коронавируса, ему присвоят «желтый статус», а пользователям, которые контактировали с ним, отправят пуш-уведомления. Если медицинский тест подтвердит, что пользователь действительно заражен, то его статус поменяется на «красный». Он и люди, которые контактировали с ним, должны будут соблюдать строгий карантин и сообщить об этом медицинским службам.
UK confirms plan for contact tracing app to warn users of recent proximity to someone suspected to have coronavirushttps://t.co/f8BwOGBdAw— BBC News (UK) (@BBCNews) April 12, 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса в стране никто не умер и не умрет.
По информации Минздрава Белоруссии, по состоянию на 13 апреля в стране умерло 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 2 919 человек.
В марте в Нидерландах было уничтожено около 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов тюльпанов. Это произошло из-за падения спроса на цветы в связи с пандемией коронавируса.
Сейчас в Нидерландах разрешено работать небольшим цветочным магазинам. Поэтому производители и дистрибьюторы, ориентированные на местный рынок, все еще могут продавать цветы. Но у предприятий, которые зависят от международной торговли, положение гораздо хуже. Ян де Бур, владелец компании по экспорту цветов Barendsen, рассказал, что он потерял 90% своих сезонных доходов.
Кроме того, в этом году из-за коронавируса был закрыт Кекенхоф, крупнейший цветочный парк в Нидерландах. Он обычно принимает 1,5 миллиона посетителей в год во время цветения тюльпанов.
Millions of tulips have been destroyed in a crusher as the Dutch flower market has crashed.— Ilvy Njiokiktjien (@ilvynjio) April 12, 2020
My images in today’s @nytimes, story made together with @nina_siegal.https://t.co/9lKSuY1jHh
Исследования о коронавирусе
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о разработке нового препарата от коронавируса. По его словам, клинические испытания препарата начнутся не позднее чем через 10-12 дней.
Ученые из Сингапура считают, что передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев.
Научный руководитель программы изучения инфекционных заболеваний Национального университета Сингапура доцент Сюй Ли Ян отметила, что «таких носителей очень трудно определить, но они существуют». По ее словам, проводимые в массовом порядке тесты, в том числе на круизных лайнерах Германии, Исландии, Республики Корея и частично в Китае, подтверждают такие выводы.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил опасность COVID-19 и свиного гриппа. По его словам, в период пандемии свиного гриппа, продолжавшейся с января 2009 года по август 2010-го, заразились около 1,6 миллиона человек. При этом только 18 449 случаев оказались летальными. Гебрейесус подчеркнул, что число жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.
Глава ВОЗ заявил, что окончательно остановить распространение коронавируса COVID-19 будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него.
Согласно докладу ВОЗ, в настоящее время в разработке по всему миру находятся около 70 потенциальных вакцин против коронавируса. При этом, китайская биотехнологическая компания CanSino уже работает над вторым этапом испытаний на людях для своей экспериментальной вакцины, а американские биотехнологические стартапы Inovio Pharmaceuticals и Moderna только приступили к испытаниям на людях.
Новые вакцины, как правило, должны быть проверены сначала в лаборатории, затем на животных, а затем среди небольшой группы людей на безопасность, прежде чем они наконец будут испытаны в больших группах. Эксперты обеспокоены тем, что обход любого из этих шагов может привести к отрицательным результатам и фактическому ослаблению реакции человека на вирус.
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