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Китайский коронавирус 2020

Разработка 70 вакцин, бессимптомное заражение COVID-19 и другие новости о коронавирусе

Михаил Сысоев
14 апреля 2020
Согласно ВОЗ, только создание эффективной вакцины сможет остановить SARS-CoV-2.

По последним данным, в мире выявлено 1 931 127 случаев коронавирусной инфекции и 119 754 летальных исхода. Выздоровели 454 120 человек.

Коронавирус в России

За последние сутки в России подтверждено 2 774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода. Полностью выздоровели 224 человека.

Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.

В Москве к вечеру понедельника было выдано 1,8 миллиона цифровых пропусков. Руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко пояснил, что более 70% заявок прошло через портал mos.ru. По его словам, около 90% пропусков оформляется для поездки на работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что увеличение числа выявленных заболевших коронавирусом COVID-19 в столице связано с улучшением качества тест-систем, которые дают меньше брака.

«Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше, а специалисты, которые занимаются тестированием, стали делать более эффективные выводы, меньше брака стало. Соответственно, и количество выявляемых больных стало больше», — Сергей Собянин.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России для больных COVID-19 подготовлено 40 тысяч коек, а общее количество больничных мест должно достигнуть 95 тысяч. По ее словам, в России тесты на коронавирус проводят 254 лаборатории, включая 18 частных.

В Воронежской области откроют парикмахерские на фоне роста числа больных COVID-19. Губернатор региона Александр Гусев расширил перечень предприятий, которым разрешено работать во время режима всеобщей самоизоляции. Помимо парикмахерских будут открыты салоны оптики; разрешено посещать суды, адвокатские и нотариальные конторы, органы дознания и следствия, судебно-экспертные учреждения; разрешена деятельность организаций, оказывающих ритуальные услуги, говорится в заявлении областного правительства.

За последние сутки в Воронежской области зафиксировано 8 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 68 человек.

Коронавирус в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая. По его словам, введенные ограничения показали свою эффективность: их не надо ни ужесточать, ни смягчать. Необходимо и дальше использовать защитные средства при выходе на улицу, соблюдать дистанцию, мыть руки.

«Надежда возродилась, но результат еще далеко не достигнут – реанимации по-прежнему переполнены», — Эмманюэль Макрон.

В Великобритании введут приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом. Оно появится уже на следующей неделе. Функционал ПО заключается в том, что люди, у которых есть признаки коронавируса, и те, чей тест оказался положительным, сообщают об этом внутри специальной формы. Приложение автоматически отслеживает их контакты с другими людьми.

Как объяснил министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, программа разделит всех пользователей на «зеленую», «желтую» и «красную» группы. Если пользователь сообщит о признаках коронавируса, ему присвоят «желтый статус», а пользователям, которые контактировали с ним, отправят пуш-уведомления. Если медицинский тест подтвердит, что пользователь действительно заражен, то его статус поменяется на «красный». Он и люди, которые контактировали с ним, должны будут соблюдать строгий карантин и сообщить об этом медицинским службам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса в стране никто не умер и не умрет.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение <…> мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», — Александр Лукашенко.

По информации Минздрава Белоруссии, по состоянию на 13 апреля в стране умерло 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 2 919 человек.

В марте в Нидерландах было уничтожено около 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов тюльпанов. Это произошло из-за падения спроса на цветы в связи с пандемией коронавируса.  

Сейчас в Нидерландах разрешено работать небольшим цветочным магазинам. Поэтому производители и дистрибьюторы, ориентированные на местный рынок, все еще могут продавать цветы. Но у предприятий, которые зависят от международной торговли, положение гораздо хуже. Ян де Бур, владелец компании по экспорту цветов Barendsen, рассказал, что он потерял 90% своих сезонных доходов. 

Кроме того, в этом году из-за коронавируса был закрыт Кекенхоф, крупнейший цветочный парк в Нидерландах. Он обычно принимает 1,5 миллиона посетителей в год во время цветения тюльпанов. 

Исследования о коронавирусе

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о разработке нового препарата от коронавируса. По его словам, клинические испытания препарата начнутся не позднее чем через 10-12 дней.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования», — Михаил Мурашко.

Ученые из Сингапура считают, что передача коронавируса может происходить от бессимптомных носителей примерно в 70% случаев. 

«Проводимые исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус», — специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам.

Научный руководитель программы изучения инфекционных заболеваний Национального университета Сингапура доцент Сюй Ли Ян отметила, что «таких носителей очень трудно определить, но они существуют». По ее словам, проводимые в массовом порядке тесты, в том числе на круизных лайнерах Германии, Исландии, Республики Корея и частично в Китае, подтверждают такие выводы.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил опасность COVID-19 и свиного гриппа. По его словам, в период пандемии свиного гриппа, продолжавшейся с января 2009 года по август 2010-го, заразились около 1,6 миллиона человек. При этом только 18 449 случаев оказались летальными. Гебрейесус подчеркнул, что число жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен — в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года», — Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ заявил, что окончательно остановить распространение коронавируса COVID-19 будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него.

«В конечном счете разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуется для полного прерывания передачи коронавируса. Наша глобальная взаимосвязь означает риск повторной активизации инфекции, и пойдет новая волна COVID-19», — Тедрос Адханом Гебрейесус.

Согласно докладу ВОЗ, в настоящее время в разработке по всему миру находятся около 70 потенциальных вакцин против коронавируса. При этом, китайская биотехнологическая компания CanSino уже работает над вторым этапом испытаний на людях для своей экспериментальной вакцины, а американские биотехнологические стартапы Inovio Pharmaceuticals и Moderna только приступили к испытаниям на людях.

Новые вакцины, как правило, должны быть проверены сначала в лаборатории, затем на животных, а затем среди небольшой группы людей на безопасность, прежде чем они наконец будут испытаны в больших группах. Эксперты обеспокоены тем, что обход любого из этих шагов может привести к отрицательным результатам и фактическому ослаблению реакции человека на вирус.

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