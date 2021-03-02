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Аэропорт Хитроу в Лондоне ввел «пандемический налог»

National Geographic Россия
02 марта 2021
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По этому пути могут пойти и другие воздушные гавани Европы.

Падение объемов пассажирских перевозок в крупных аэропортах Европы оборачивается для пассажиров введением новых дополнительных сборов. Так, в лондонском Хитроу с апреля вводится «пандемический налог», сообщает Ассоциация туроператоров.

С апреля 2021 года пассажирам всех рейсов, вылетающих из лондонского аэропорта, придется оплачивать дополнительный сбор в размере 8,90 фунта стерлингов (примерно 920 рублей).

Эта сумма будет включена в стоимость авиабилета, независимо от длительности рейса и класса авиапутешествия.

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Новый налог стал попыткой аэропорта компенсировать часть финансовых потерь 2020 года. В минувшем году Хитроу потерял два миллиарда фунтов стерлингов, поскольку пандемия COVID-19 привела к закрытию границ, а британское правительство ограничило большинство международных поездок.

По мнению международных экспертов, пример лондонского аэропорта может стать «заразительным» для других аэропортов Старого Света. Европейская ассоциация аэропортов (ACI EUROPE) уже выступила с предупреждением о недопустимости введения новых сборов с пассажиров на фоне падения пассажиропотока в Европе в 2020 году на 73 процента.

По данным ассоциации, в прошлом году европейские аэропорты обслужили всего 278 миллионов пассажиров, в то время как в 2019 году — 2,4 миллиарда. По объемам пассажиропотока Европа вернулась к уровню 1995 года.

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