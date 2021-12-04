Астма и другие аллергические заболевания снижают вероятность заразиться COVID-19

В период с мая 2020 года по февраль 2021 года исследователи из Лондонского университета королевы Марии обследовали более 16000 жителей Великобритании. Они пытались выяснить, какие предпосылки снижают или увеличивают риск заражения коронавирусной инфекцией.

Удивительным образом, к снижающим риск заражения факторам были отнесены аллергические заболевания, такие как сенная лихорадка, ринит, атопические заболевания и астма. Ученые обнаружили, что у больных сенной лихорадкой и экземой почти на 25 процентов меньше шансов заразиться вирусом, а у астматиков риск заражения оказался на 38 процентов ниже, даже если они использовали стероидные ингаляторы.

Причина такой закономерности пока не выяснена, и ученые намерены провести дополнительные исследования по этой тематике. Ученые отмечают, что исследования проводилось до появления штаммов «дельта» и «омикрон», поэтому неизвестно, являются ли аллергические состояния сдерживающими факторами от заражения этими штаммами.