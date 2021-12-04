Астма и другие аллергические заболевания снижают вероятность заразиться COVID-19

В период с мая 2020 года по февраль 2021 года исследователи из Лондонского университета королевы Марии обследовали более 16000 жителей Великобритании. Они пытались выяснить, какие предпосылки снижают или увеличивают риск заражения коронавирусной инфекцией.
Удивительным образом, к снижающим риск заражения факторам были отнесены аллергические заболевания, такие как сенная лихорадка, ринит, атопические заболевания и астма. Ученые обнаружили, что у больных сенной лихорадкой и экземой почти на 25 процентов меньше шансов заразиться вирусом, а у астматиков риск заражения оказался на 38 процентов ниже, даже если они использовали стероидные ингаляторы.
Причина такой закономерности пока не выяснена, и ученые намерены провести дополнительные исследования по этой тематике. Ученые отмечают, что исследования проводилось до появления штаммов «дельта» и «омикрон», поэтому неизвестно, являются ли аллергические состояния сдерживающими факторами от заражения этими штаммами.
Кроме того, исследователи обнаружили, что люди азиатского происхождения или люди, живущие в больших семьях, имели более высокие шансы заразиться COVID-19. Например, взрослые азиаты или британцы азиатского происхождения имели вдвое больший риск получения положительных результатов при тестировании по сравнению с прочими британцами.
Участников исследования попросили предоставить информацию об их возрасте, росте, весе, образе жизни, питании, а также о том, принимали ли они какие-либо лекарства или были ли вакцинированы против COVID-19.
Коронавирусная инфекция уже унесла жизни 4,6 млн человек только по официальным данным. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 11 марта 2020 года.