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Коронавирус 2020

Австралия не будет открывать границы в 2021 году

National Geographic Россия
18 января 2021
Даже несмотря на вакцинацию населения

Руководитель Министерства здравоохранения Австралии Брендан Мёрфи считает, что в 2021 году все основные ограничения на въезд и выезд из страны останутся в силе, несмотря на кампанию по массовой вакцинации населения. «Мы не знаем, предотвратит ли это [вакцинация] распространение вируса», — сказал Мёрфи в эфире канала ABC.

66-летний Брендан Мёрфи возглавил Министерство здравоохранения Австралии в июле 2020 года. До этого он четыре года занимал должность главного врача страны.

«Пандемия и сам вирус настолько непредсказуемы, что мы вынуждены составлять модели и правила поведения прямо на ходу. […] Думаю, что сейчас появился свет в конце тоннеля — вакцина, и мы должны сработать настолько быстро и безопасно, насколько это возможно. А дальше посмотрим, что получится», – сказал Мёрфи. 

В Австралии планируют использовать вакцину, разработанную компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. При этом многие австралийские ученые сомневаются в ее эффективности и просят руководство страны пересмотреть стратегию вакцинации.

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