Бессимптомная заболевшая COVID-19 распространяла вирус в течение 70 дней

Нам известно, что воздействие SARS-CoV-2 на человеческий организм может сильно отличаться, однако новое исследование показало, что коронавирус продолжает преподносить новые сюрпризы.
Группа исследователей и врачей сообщила о прецеденте одной женщины с лейкемией, не имевшей симптомов COVID-19, но через 70 дней после ее первого положительного теста она все еще выделяла инфекционные частицы SARS-CoV-2. Это намного дольше, чем наблюдалось в других случаях.
Новый отчет должен предупредить врачей и экспертов в области здравоохранения о том, что люди без симптомов и с ослабленной иммунной системой, например, больные раком, могут распространять вирус в течение очень длительного времени. В данном случае, даже месяцы.
«Хотя это трудно экстраполировать, основываясь всего на одном случае, наши данные предполагают, что длительное распространение инфекционного вируса может быть проблемой для некоторых пациентов с ослабленным иммунитетом», — пишут авторы исследования.
Доля бессимптомных случаев COVID-19 все еще остается неясной. Опасность заключается в том, что эти носители вируса могут легко распространять вирус, не зная об этом.
В этом случае врачи обнаружили инфекцию SARS-CoV-2 у женщины с помощью диагностических ПЦР-тестов и мазков из горла. Десять лет назад 71-летней женщине был поставлен диагноз хронический лимфолейкоз (ХКЛ), рак лейкоцитов, который чаще всего поражает пожилых людей и медленно прогрессирует.
Первый положительный тест был сдан в марте 2020 года, после того как она была госпитализирована с тяжелой анемией, связанной с ее раком. Затем она еще 13 раз давала положительный результат на COVID-19, но при этом не проявляла никаких симптомов болезни.
Дважды она получала плазму от людей, выздоровевших от COVID-19, и, в конце концов, в середине июня вирус покинул ее организм. Врачи точно не знают, когда она заразилась коронавирусом, но, скорее всего, это произошло в реабилитационном центре, где женщина останавливалась несколькими днями ранее и где в феврале произошла крупная вспышка COVID-19.
Исследователи секвенировали генетический материал вируса из различных образцов, чтобы увидеть, как этот конкретный вирус SARS-CoV-2 изменился, циркулируя в организме женщины. В определенные периоды преобладали различные вирусные варианты, но оборот был высоким, и ни один из них не прижился.
Дальнейшие эксперименты с изолированным вирусом в клетках, выращенных в лаборатории, также показали, что эти генетические изменения не влияют на скорость репликации вируса.
Авторы работы подчеркивают, что это единичное исследование, и мы не можем делать никаких обобщений относительно стойкого выделения вируса у людей с другими иммунодефицитными состояниями или того, насколько эффективна плазма для лечения COVID-19.
Однако это «самый продолжительный случай, когда кто-либо активно заражался SARS-CoV-2, но при этом оставался бессимптомным», согласно данным медицинской исследовательской группы.