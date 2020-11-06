Бессимптомная заболевшая COVID-19 распространяла вирус в течение 70 дней

Доля бессимптомных случаев COVID-19 все еще остается неясной. Опасность заключается в том, что эти носители вируса могут легко распространять вирус, не зная об этом.

В этом случае врачи обнаружили инфекцию SARS-CoV-2 у женщины с помощью диагностических ПЦР-тестов и мазков из горла. Десять лет назад 71-летней женщине был поставлен диагноз хронический лимфолейкоз (ХКЛ), рак лейкоцитов, который чаще всего поражает пожилых людей и медленно прогрессирует.

Первый положительный тест был сдан в марте 2020 года, после того как она была госпитализирована с тяжелой анемией, связанной с ее раком. Затем она еще 13 раз давала положительный результат на COVID-19, но при этом не проявляла никаких симптомов болезни.

Дважды она получала плазму от людей, выздоровевших от COVID-19, и, в конце концов, в середине июня вирус покинул ее организм. Врачи точно не знают, когда она заразилась коронавирусом, но, скорее всего, это произошло в реабилитационном центре, где женщина останавливалась несколькими днями ранее и где в феврале произошла крупная вспышка COVID-19.

Исследователи секвенировали генетический материал вируса из различных образцов, чтобы увидеть, как этот конкретный вирус SARS-CoV-2 изменился, циркулируя в организме женщины. В определенные периоды преобладали различные вирусные варианты, но оборот был высоким, и ни один из них не прижился.

Дальнейшие эксперименты с изолированным вирусом в клетках, выращенных в лаборатории, также показали, что эти генетические изменения не влияют на скорость репликации вируса.

Авторы работы подчеркивают, что это единичное исследование, и мы не можем делать никаких обобщений относительно стойкого выделения вируса у людей с другими иммунодефицитными состояниями или того, насколько эффективна плазма для лечения COVID-19.

Однако это «самый продолжительный случай, когда кто-либо активно заражался SARS-CoV-2, но при этом оставался бессимптомным», согласно данным медицинской исследовательской группы.