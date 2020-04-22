«Библейский» голод в мире, опровергнутая эффективность лекарств и другие новости о коронавирусе
По данным на 22 апреля, в мире выявлено 2 567 673 случая коронавирусной инфекции и 177 880 летальных исхода. Выздоровели 699 070 человек.
Коронавирус в России
За последние сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов, выздоровели 547 человек.
Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (2 548), Московской области (631), Санкт-Петербурге (294), Рязанской области (76), Республике Татарстан (75), Калужской области (72), Мурманской области (71), Нижегородской области (69) и Приморском крае (62).
Всего в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин специальным указом ввел новые ограничения из-за коронавируса. Теперь жители столицы, которые имеют симптомы ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 со среды, 22 апреля, должны будут соблюдать самоизоляцию так же, как и больные коронавирусной инфекцией.
Граждан с ОРВИ будут отслеживать по геолокации. Проживающим с больными можно будет выходить в магазин, выносить мусор, и гулять с собакой на расстоянии не более 100 м от дома, однако транспортом пользоваться только для поездок в медицинские учреждения.
Экспертная группа китайских ученых опровергла пользу популярных противовирусных препаратов в борьбе с COVID-19. Рандомизированные клинические исследования доказали, что лопинавир вкупе с ритонавиром или арбидол бесполезны в борьбе с коронавирусом.
Указанные препараты были выбраны для тестирования, так как входили в список рекомендованных для лечения коронавируса лекарств, опубликованный Национальной комиссией здравоохранения Китая в феврале.
ГНЦ «Вектор» определилопределил группу добровольцев, которые будут тестировать отечественную вакцину от коронавирусной инфекции, заявила научный сотрудник «Вектора» Наталья Думченко. В группу вошли 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет без хронических болезней. Большая часть добровольцев — это сотрудники «Вектора»: разработчики вакцины, те, кто нарабатывает вакцину и контролирует ее качество.
По плану испытания начнутся в июне 2020 года. Для них нужно получить разрешение Минздрава, одобрение этического комитета при министерстве и при исследовательском клиническом центре.
Коронавирус в мире
Американский штат Нью-Йорк с 250 тысячами заболевших обогнал все страны мира по количеству случаев COVID-19. Всего в США заразились 819 805 человек, зафиксировано 45 343 летальных исходов, выздоровели 82 973 человека.
Экономические ограничения в США, введенные в связи с распространением коронавируса, коснулись более 40% американцев. Они потеряли работу или часть своего дохода, передает издание The Hill со ссылкой на результаты опроса, проведенного Pew Research Center.
Всего были опрошены более 4,9 тысячи человек. 28% сообщили, что потеряли работу или были уволены в период объявленной пандемии, а треть из них согласилась на сокращение зарплаты. Всего, посчитали социологи, оба варианта в совокупности коснулись 43% респондентов.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, если не обеспечит продовольственную безопасность.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала белорусским властям ввести карантин, вплоть до комендантского часа, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. Он также оценил действия миссии ВОЗ, которая работала в республике с 8 по 11 апреля.
Исследования о коронавирусе
Американские исследователи доказали бесполезность гидроксихлорохина — противомалярийного препарата — в борьбе с коронавирусом. Специалисты, ознакомившись с результатами лечения 368 пациентов с тяжелой формой заболевания, пришли к выводу, что гидроксихлорохин неэффективен как лекарство против коронавируса. По их данным, смертность при лечении противомалярийным препаратом составила 27,8%, тот же показатель среди пациентов, принимавших его в сочетании с антибиотиком Азитромицин, составил 22,1%.
Наиболее низкая смертность (11,4%) была зафиксирована у граждан, которых врачи лечили с помощью стандартного набора процедур для борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом. Отмечается, что итоги работы специалистов пока не были изучены независимыми экспертами и не были опубликованы в медицинских изданиях.
Study shows the Trump-endorsed #Coronavirus drug Hydroxychloroquine caused more deaths and few benefits: https://t.co/t2gEkk4e1e pic.twitter.com/1DH61kup06— Complex (@Complex) April 21, 2020
В Швейцарской высшей технической школе Цюриха разработали датчик, который может быстро и надежно обнаружить SARS-CoV-2 прямо в воздухе.
Датчик сочетает в себе два различных эффекта для обнаружения вируса: оптический и тепловой. Он сделан из крошечных структур золота, так называемых золотых наноостровках, и расположен на стеклянной подложке. Искусственно полученные ДНК-рецепторы, которые соответствуют специфическим последовательностям РНК SARS-CoV-2, привиты на наноостровки. Таким образом, рецепторы на сенсоре являются комплементарными последовательностями уникальных РНК-последовательностей вируса, которые могут надежно идентифицировать вирус.
Датчик не обязательно заменит установленные лабораторные тесты, но может использоваться в качестве альтернативного метода для клинической диагностики и, что более важно, для измерения концентрации вируса в воздухе в режиме реального времени: например, в людных местах, таких как вокзалы или больницы.
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. Исследователи пришли к выводу, что риск заболевания после контакта с предметами крайне мал, поскольку не смогли найти признаков живого вируса на различных поверхностях.
Он пояснил, что заражение возможно, если, например, заболевший кашлянет в руку, немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу коснется этого предмета и затем будет трогать лицо. Однако такой способ не очень распространен.
Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует том, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
Hendrik Streeck, professor for virology and the director of the Institute of virology and HIV Research at the University Bonn: "So far, no transmission of the virus in supermarkets, restaurants or hairdressers has been proved."https://t.co/pO2UbCQmrg— Phil Kerpen (@kerpen) April 14, 2020
Ученые из Университета Джорджии провели первые испытания новой вакцины от COVID-19, разработанной на основе препарата от другого коронавируса MERS-CoV, который вызывает Ближневосточный респираторный синдром.
Вакцина основана на платформе вирусной доставки, которая содержит в себе модифицированные штаммы вируса PIV5, вызывающего кашель у собак. Эти модифицированные вирусы продуцируют белки-шипы, обнаруженные в двух коронавирусах, которые образуют так называемую корону, в честь которой и назван этот тип вирусов.
После введения безопасных для человека вирусов с короной, организм начинает защищаться от этих белков, в результате чего у клеток повышается устойчивость к подобному типу заражения. При этом PIV5 выводится из организма в течение нескольких дней, однако иммунитет у клеток остается достаточно долго. В случае успешного проведения клинических испытаний вакцина на основе этой технологии может быть готова к концу 2020 года.
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