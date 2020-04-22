«Библейский» голод в мире, опровергнутая эффективность лекарств и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов, выздоровели 547 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (2 548), Московской области (631), Санкт-Петербурге (294), Рязанской области (76), Республике Татарстан (75), Калужской области (72), Мурманской области (71), Нижегородской области (69) и Приморском крае (62).

Всего в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин специальным указом ввел новые ограничения из-за коронавируса. Теперь жители столицы, которые имеют симптомы ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 со среды, 22 апреля, должны будут соблюдать самоизоляцию так же, как и больные коронавирусной инфекцией.

Граждан с ОРВИ будут отслеживать по геолокации. Проживающим с больными можно будет выходить в магазин, выносить мусор, и гулять с собакой на расстоянии не более 100 м от дома, однако транспортом пользоваться только для поездок в медицинские учреждения.