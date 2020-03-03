Более 5500 человек в Москве находятся под наблюдением из-за коронавируса
Сергей Собянин опубликовал сообщение на своем сайте, связанное с последним зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19, которого госпитализировали в Москву после того, как он вернулся с отдыха в Италии.
«Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин», – написал Собянин.
Он отметил, что во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжат работу медицинские посты. Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию.
Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому.
У всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах проводится измерение температуры тела.
Мэр столицы отметил, что в городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей.
Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен. Собянин порекомендовал работодателям организовать регулярное измерение температуры у сотрудников.
«Ранее введенные профилактические меры остаются в силе. Разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий. Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профилактики, рекомендованные врачами. Будем и далее регулярно информировать москвичей о текущей ситуации и действиях властей», – написал Собянин.
По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 90 927 человек, из которых 3 124 скончались, а 47 938 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.
Тем временем из-за распространяющейся по миру коронавирусной инфекции Лувр закрылся на неопределенный срок, а в Россию перестали пускать граждан Южной Кореи.