Более 5500 человек в Москве находятся под наблюдением из-за коронавируса

Сергей Собянин опубликовал сообщение на своем сайте, связанное с последним зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19, которого госпитализировали в Москву после того, как он вернулся с отдыха в Италии.

«Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализи­ровано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин», – написал Собянин.

Он отметил, что во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжат работу медицинские посты. Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию.

Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому.

У всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах проводится измерение температуры тела.