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Китайский коронавирус 2020

Более 5500 человек в Москве находятся под наблюдением из-за коронавируса

03 марта 2020
NIAID : коронавирус.jpg
SARS-Cov-2
Фото: NIAID / Flickr
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о принятых мерах в связи с новым подтвержденным случаем коронавируса у приехавшего из Италии гражданина РФ.

Сергей Собянин опубликовал сообщение на своем сайте, связанное с последним зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19, которого госпитализировали в Москву после того, как он вернулся с отдыха в Италии.

«Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализи­ровано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин», – написал Собянин.

Он отметил, что во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжат работу медицинские посты. Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию.

Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому.

У всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах проводится измерение температуры тела.

«С 15 февраля проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию. В настоящее время находятся под наблюдением свыше 5,5 тысяч человек», – Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что в городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей.

Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен. Собянин порекомендовал работодателям организовать регулярное измерение температуры у сотрудников.

«Ранее введенные профилактические меры остаются в силе. Разработаны планы реагирования городских служб на различные сценарии развития событий. Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять меры профи­лактики, рекомендованные врачами. Будем и далее регулярно информировать москвичей о текущей ситуации и действиях властей», – написал Собянин.

По последним данным, общее количество заразившихся COVID-19 составляет 90 927 человек, из которых 3 124 скончались, а 47 938 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

Тем временем из-за распространяющейся по миру коронавирусной инфекции Лувр закрылся на неопределенный срок, а в Россию перестали пускать граждан Южной Кореи. 