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Коронавирус 2020

Более 75% людей испытывают симптомы COVID-19 спустя полгода после болезни

National Geographic Россия
11 января 2021
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Фото: pxhere.com
Ученые сообщили о долгосрочных последствиях для здоровья у людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

Согласно исследованию, опубликованному 9 января в медицинском журнале Lancet, 76% людей, госпитализированных с COVID-19, по-прежнему страдали хотя бы одним симптомом заболевания по прошествии шести месяцев после выздоровления.

Большая часть пациентов по прошествии полугода жаловалась на усталость, мышечную слабость, а также проблемы со сном.

«Поскольку COVID-19 — новое заболевание, мы только начинаем понимать некоторые из его долгосрочных последствий для здоровья пациентов. Наша работа также подчеркивает важность проведения более длительных последующих исследований на более крупных группах населения, чтобы понять полный спектр воздействия COVID-19 на людей», — Бинь Цао, ведущий автор исследования из Национального центра респираторной медицины.

Новое исследование включало 1733 пациентов с COVID-19, выписанных из больницы Цзиньинтань в Ухане в период с января по май прошлого года. Средний возраст людей, участвовавших в исследовании составил 57 лет. Они отвечали на вопросы о симптомах и качестве жизни в период с июня по сентябрь. Пациенты также прошли через медосмотры и медицинские тесты.

Кроме того, ученые сообщили о падении вдвое уровня нейтрализующих антител к COVID-19 у 94 участников исследования за шестимесячный период. По словам авторов исследования, такие последствия влекут за собой высокий уровень повторного заражения коронавирусной инфекцией.

В комментарии к статье, также опубликованной в Lancet, Моника Кортиновис, Норберто Перико и Джузеппе Ремуцци из итальянского Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri заявили, что существует неуверенность относительно долгосрочных последствий пандемии для здоровья.

Они объяснили, что долгосрочные междисциплинарные исследования, проводимые в Соединенных Штатах и ​​Великобритании, помогут улучшить понимание [болезни] и разработать методы лечения, «смягчающие долгосрочные последствия COVID-19 для множества органов и тканей».

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