Более 75% людей испытывают симптомы COVID-19 спустя полгода после болезни

Новое исследование включало 1733 пациентов с COVID-19, выписанных из больницы Цзиньинтань в Ухане в период с января по май прошлого года. Средний возраст людей, участвовавших в исследовании составил 57 лет. Они отвечали на вопросы о симптомах и качестве жизни в период с июня по сентябрь. Пациенты также прошли через медосмотры и медицинские тесты.

Кроме того, ученые сообщили о падении вдвое уровня нейтрализующих антител к COVID-19 у 94 участников исследования за шестимесячный период. По словам авторов исследования, такие последствия влекут за собой высокий уровень повторного заражения коронавирусной инфекцией.

В комментарии к статье, также опубликованной в Lancet, Моника Кортиновис, Норберто Перико и Джузеппе Ремуцци из итальянского Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri заявили, что существует неуверенность относительно долгосрочных последствий пандемии для здоровья.

Они объяснили, что долгосрочные междисциплинарные исследования, проводимые в Соединенных Штатах и ​​Великобритании, помогут улучшить понимание [болезни] и разработать методы лечения, «смягчающие долгосрочные последствия COVID-19 для множества органов и тканей».