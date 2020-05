Больных кладут рядом с трупами, вакцина может быть готова к сентябрю и другие новости о коронавирусе

Потенциальная вакцина разрабатывается при Оксфордском университете.

По данным на 8 мая, в мире зафиксировано 3 932 986 случаев коронавирусной инфекции и 270 890 летальных исхода. Выздоровели 1 350 666 человек.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов, выздоровели 2 805 человек. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве (5 846), Московской области (918), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (276), Свердловской области (155), Краснодарском крае (99), Республике Дагестан (96), Республике Северная Осетия (94), Ленинградской области (91) и Тульской области (90). Всего в России выявлено 187 859 случаев коронавируса и 1 723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек. В Москве и Московской области режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. Он включает временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Сохраняется запрет на проведение спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Школы, высшие и средние специальные учебные заведения, а также другие образовательные организации продолжат дистанционное обучение до 31 мая. Дошкольные учреждения в этот период останутся закрытыми, однако при необходимости в детских садах, а в школах для учеников 1-4 классов должна быть обеспечена работа дежурных групп численностью не более 12 человек.

Ношение масок и перчаток в Санкт-Петербурге станет обязательным, заявил вице-губернатор Евгений Елин. Он также добавил, что в вестибюлях метро поставят вендинговые аппараты, в которых можно будет купить маски и перчатки.

«Мы не будем рекомендовать — мы обяжем носить маски и перчатки. Это компенсационная мера к тем решениям, которые мы примем в ближайшее время. Мы разрешаем работать предприятиям, строительным компаниям <…> И в качестве компенсации мы должны ограничить распространение вируса. Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными. Особенно в общественных местах и на транспорте», — Евгений Елин.

Россия закупила с 23 марта по 28 апреля в Китае в общей сложности 199 млн защитных масок. Как заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов, на май в Шанхай запланированы по меньшей мере 11 рейсов для доставки защитных средств и другой продукции.

Госпитали на тысячи коек создали в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске и в подмосковном парке «Патриот». Там будут лечить пациентов с коронавирусом. В «Крокус Экспо» были размещены 1 040 коек, в том числе 120 реанимационных. Кроме того, были установлены два компьютерных томографа, пять аппаратов для УЗИ и шесть — для ЭКГ. Здесь начнет работать и лаборатория, где можно провести весь комплекс исследований. В «Патриоте» развернули 1 420 коек. Из них 20 будут реанимационными.

Губернатор проверил готовность инфекционного центра в «Крокус Экспо»: https://t.co/WCd9REkeeR pic.twitter.com/tFeD18j6hG — Московская область (@mosregru_mo) May 8, 2020

Президент РФ Владимир Путин принял предложение США направить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По словам Трампа, это предложение было сделано на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в России.

Коронавирус в мире

Заразившийся коронавирусом 31-летний британец Омар Тэйлор вышел из больницы, пережив несколько серьезных осложнений. Семье мужчины советовали готовиться к худшему: его ввели в медикаментозную кому, после чего он месяц пролежал, подключенный к аппарату ИВЛ. После того, как Тэйлор пришел в сознание, он потерял чувствительность в правой руке и способность разговаривать. Выяснилось, что он пережил два инсульта. Незадолго до этого у больного было заражение крови и остановка сердца. Медики предполагали, что мужчина больше никогда не сможет ходить, и считают его выздоровление настоящим чудом.

Welcome home. Street claps dad Omar Taylor after six-week #coronavirus battle and it's just brilliant. https://t.co/XeBqkpOLcC pic.twitter.com/Zge5rzsXzI — BBC Look East (@BBCLookEast) May 6, 2020

Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора Гуаякиль, где зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19, заражены, сообщила мэр Синтия Витери. Мэр сообщила, что в городе до 24 мая будет действовать режим «красного цвета», то есть строгих ограничений. В городах, классифицированных красным цветом, введена полная приостановка общественной и частной деятельности (за исключением основных секторов) и комендантский час с 14:00 до 05:00 утра следующего дня.

Realizamos un estudio estadístico para conocer la situación de contagios COVID-19 en la ciudad. Con base científica se afirma que 33% de los guayaquileños se ha contagiado. De este 33% El 14.8% de ellos ha superado los 14 días de infección y se encuentra en la fase final. pic.twitter.com/VFPEm9rrMT — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) May 7, 2020

В больнице Локманья Тилак (Lokmanya Tilak Hospital) в индийском Мумбае пациентов, зараженных коронавирусом, положили рядом с трупами. История распространилась в сети после того, как неизвестный выложил видео из клиники. На нем запечатлена палата с десятью пациентами, у которых подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. На соседних койках расположены черные мешки с умершими.

#WATCH: Horrifying, distressing visuals allegedly from Lokmanya Tilak Hospital in Sion, Mumbai, India 🇮🇳. where patients appear to be in beds right next to #Covid19 corpses. #COVIDー19 #CoronavirusOutbreakpic.twitter.com/OJUaSzwONI — Reality Index (@Reality_Index) May 7, 2020

В предстоящие выходные свои двери для гостей откроет самый посещаемый национальный парк США — Грейт-Смоки-Маунтинс. С 9 мая здесь начнут принимать первых посетителей. Пока в парке откроют лишь часть популярных маршрутов, по которым можно гулять с соблюдением необходимой дистанции. Заповедник Грейт-Смоки-Маунтинс известен живописными горными хребтами, реками, водопадами и обширными лесами со множеством эндемичных растений и животных. Здесь проживает крупная популяция черных американских медведей-барибалов. Из-за распространения коронавирусной инфекции администрация парка была вынуждена закрыть территорию для посещения.

R3: I’d take my class to Norris Lake. We’d swim, boat, and hike in the foothills of the Great Smoky Mountains. We’d learn about the science and wonders of this beautiful area! #NCTeacherTalk pic.twitter.com/bI7aCbgQ5q — Lisa Smith (@NCAsstSupt) May 7, 2020

Несколько участников VII Всемирных военных игр, которые прошли в китайском Ухане в октябре 2019 года, считают, что во время соревнований заразились коронавирусом. Газета Le Figaro провела опрос среди спортсменов из французской делегации. Несколько участников признались, что после возвращения из Уханя перенесли болезнь со схожими симптомами.

«На тех Играх многие спортсмены заболели. Недавно я говорила с доктором нашей команды, и он сказал, что, скорее всего, у нас был коронавирус, поскольку в то время многие члены французской делегации одновременно заболели», — серебряный призер Олимпиады-2016 в пятиборье Элоди Клувель.

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) рассматривает три сценария сокращения и восстановления международного туризма после пандемии коронавируса. Первый сценарий предполагает падение международных турпотоков по итогам года на 58% в случае, если постепенное открытие границ и ослабление ограничений на поездки начнется в первых числах июля. По второму сценарию число поездок сократится на 70%, если эти меры национальные правительства осуществят в начале сентября. Третий, самый плохой сценарий, как считают в UNWTO, возможен, если международный туризм не начнет восстанавливаться до декабря. В этом случае общее число поездок за 2020 год упадет на 78%.

Исследования о коронавирусе

Почти у каждого, кто переболел коронавирусом, вырабатываются антитела к патогену. Об этом говорится в препринте исследования американских ученых. В исследовании отмечается, что антитела вырабатываются независимо от возраста, пола или тяжести течения заболевания. Хотя их наличие не означает выработки иммунитета, предыдущее исследование показало, что антитела тесно связаны со способностью обезвреживать вирус. Для того, чтобы точно определить их наличие, необходимо как минимум три недели после появления первых симптомов заболевания. Отмечается, что каждый переболевший может спокойно возвращаться к работе. Исследователи подчеркивают, что люди, обладающие антителами, могут заменить уязвимых людей, особенно в условиях с высоким риском заражения, таких как больницы. При этом до конца не ясно, как долго существует защита от вируса. В исследовании участвовало 1343 человек в Нью-Йорке и его окрестностях. Оно стало крупнейшим исследованием, проведенным на сегодняшний день. Полученные в его ходе данные опираются на тест, разработанный вирусологом из Медицинской школы Икан на горе Синай Флорианом Краммером, погрешность которого составляет менее одного процента.

Вакцина против COVID-19 при самом благоприятном сценарии развития событий может быть доступна уже в сентябре, считает австралийский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 1996 год Питер Доэрти. Ученые исследовательского института Дженнер при Оксфордском университете начали приспосабливать одну из вакцин, ранее использующуюся против коронавируса респираторного синдрома (MERS-CoV) для борьбы с новым типом коронавируса. К концу июня ученые хотят протестировать вакцину более чем на 6 тысячах добровольцев.

«Единственный способ по-настоящему протестировать вакцину, это ввести ее как можно большему числу людей, пока она представляется безопасной и защищающей людей, чтобы проверить, противостоит ли она вирусу. Британцы уже организовали работу, я думаю, чтобы получить 60 миллионов доз этой вакцины, и ее смогут начать вводить людям уже в сентябре. Все зависит от того, будет ли она работать и будет ли она безопасной», — Питер Доэрти.