Больных кладут рядом с трупами, вакцина может быть готова к сентябрю и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов, выздоровели 2 805 человек.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Москве (5 846), Московской области (918), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (276), Свердловской области (155), Краснодарском крае (99), Республике Дагестан (96), Республике Северная Осетия (94), Ленинградской области (91) и Тульской области (90).

Всего в России выявлено 187 859 случаев коронавируса и 1 723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

В Москве и Московской области режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. Он включает временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Сохраняется запрет на проведение спортивных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Школы, высшие и средние специальные учебные заведения, а также другие образовательные организации продолжат дистанционное обучение до 31 мая. Дошкольные учреждения в этот период останутся закрытыми, однако при необходимости в детских садах, а в школах для учеников 1-4 классов должна быть обеспечена работа дежурных групп численностью не более 12 человек.