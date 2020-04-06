Британцы массово вышли в парки, в Турции успешно испытали вакцину на животных и другие новости о коронавирусе

По последним данным, в мире выявлено 1 276 459 случаев коронавирусной инфекции; зафиксировано 69 512 летальных исходов, 265 892 человека выздоровели.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. За сутки в стране полностью выздоровел 51 человек.

Всего на 6 апреля в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

Число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось впервые с начала эпидемии, число жертв выросло на 525 и достигло 15887, в последний раз рост меньше 600 за сутки регистрировался 19 марта, заявил президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.