Британцы массово вышли в парки, в Турции успешно испытали вакцину на животных и другие новости о коронавирусе
По последним данным, в мире выявлено 1 276 459 случаев коронавирусной инфекции; зафиксировано 69 512 летальных исходов, 265 892 человека выздоровели.
За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. За сутки в стране полностью выздоровел 51 человек.
Всего на 6 апреля в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.
Число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось впервые с начала эпидемии, число жертв выросло на 525 и достигло 15887, в последний раз рост меньше 600 за сутки регистрировался 19 марта, заявил президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.
Аналогичная тенденция наблюдается в Испании, которая на прошлой неделе обошла все европейские страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Власти страны второй день подряд рапортуют о явном замедлении роста числа умерших от коронавируса. По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки скончались 674 человека (и 809 днем ранее). Таким образом, количество жертв Covid-19 достигло 12 418 человек (пик пришелся на 2 апреля, когда было зарегистрировано 950 смертей).
Жители Великобритании в выходные вышли на пикники и на пляжи, несмотря на призывы властей соблюдать меры предосторожности, связанные с коронавирусом. В Великобритании в выходные установилась ясная погода, воздух прогрелся до 21 °C. Люди загорали, устраивали пикники и катались на велосипедах, в частности, в крупнейших парках Лондона — Риджентс-парке, парке Лондон Филдс и парке Баттерси. В парк Брокуэлл на юге Лондона в субботу пришли около 3 000 человек.
Многие отдыхающие соблюдали дистанцию с другими людьми, однако они все равно нарушали предписания британского правительства, согласно которым из дома можно выходить только на работу, в продуктовый магазин или аптеку, в поликлинику или чтобы позаниматься спортом.
Went on my daily power walk today and this was the top of Primrose Hill. Regent's Park was heaving with folk having picnics and recreating From Here To Eternity's beach scene on the grass pic.twitter.com/N8jGLUfdoA— Dorothy (@Thirteenfive70) April 4, 2020
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 апреля был госпитализирован в связи с коронавирусом. О том, что премьер заразился COVID-19, стало известно 27 марта. Он находился в домашней самоизоляции, однако спустя 10 дней у Джонсона сохранилась высокая температура и кашель. Его доставили в больницу по рекомендации лечащего врача.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала главный симптом COVID-19. По ее словам, у 90% всех пациентов наблюдается высокая температура.
Кроме того, ученые выяснили, что общее чувство недомогания и растерянность являются потенциальными признаками коронавирусной инфекции. В Ухане, где началось распространение нового вируса, 8% пациентов жаловались на мучившие их головные боли в первые дни заражения.
Группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний сообщила, что коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.
На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый. Эксперты также отметили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в «убийстве» вируса. Тем не менее мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.
Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека. К такому выводу пришла группа сингапурских исследователей. Исследование проходило с 23 января по 16 марта в Сингапуре на основе обследования 243 пациентов. При этом 157 из них заразились на территории страны.
Медики подчеркнули, что предсимптомное распространение COVID-19 осложняет меры по его сдерживанию и показывает важность сохранения социальной дистанции.
Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара заявил, что в Турции успешно испытали вакцину от COVID-19 на животных.
Директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России уже проводят испытания прототипов вакцин от вируса. Препараты протестировали на мышах и хорьках, а испытания на людях могут начаться летом.
Максютов также отметил, что COVID-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в мире. Скорее всего, коронавирус станет сезонным заболеванием, как вирус гриппа.
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