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Китайский коронавирус 2020

Британцы массово вышли в парки, в Турции успешно испытали вакцину на животных и другие новости о коронавирусе

06 апреля 2020
В некоторых странах удалось замедлить рост количества зараженных.

По последним данным, в мире выявлено 1 276 459 случаев коронавирусной инфекции; зафиксировано 69 512 летальных исходов, 265 892 человека выздоровели.

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. За сутки в стране полностью выздоровел 51 человек.

Всего на 6 апреля в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

Число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось впервые с начала эпидемии, число жертв выросло на 525 и достигло 15887, в последний раз рост меньше 600 за сутки регистрировался 19 марта, заявил президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

«Очевидно, кривая достигла "плато", и теперь началось снижение. Это же касается, к счастью, числа погибших. Это события берут начало две недели назад, то есть вся система привела к существенному замедлению распространения эпидемии», — Сильвио Брузаферро

Аналогичная тенденция наблюдается в Испании, которая на прошлой неделе обошла все европейские страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Власти страны второй день подряд рапортуют о явном замедлении роста числа умерших от коронавируса. По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки скончались 674 человека (и 809 днем ранее). Таким образом, количество жертв Covid-19 достигло 12 418 человек (пик пришелся на 2 апреля, когда было зарегистрировано 950 смертей).

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Жители Великобритании в выходные вышли на пикники и на пляжи, несмотря на призывы властей соблюдать меры предосторожности, связанные с коронавирусом. В Великобритании в выходные установилась ясная погода, воздух прогрелся до 21 °C. Люди загорали, устраивали пикники и катались на велосипедах, в частности, в крупнейших парках Лондона — Риджентс-парке, парке Лондон Филдс и парке Баттерси. В парк Брокуэлл на юге Лондона в субботу пришли около 3 000 человек.

Многие отдыхающие соблюдали дистанцию с другими людьми, однако они все равно нарушали предписания британского правительства, согласно которым из дома можно выходить только на работу, в продуктовый магазин или аптеку, в поликлинику или чтобы позаниматься спортом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 апреля был госпитализирован в связи с коронавирусом. О том, что премьер заразился COVID-19, стало известно 27 марта. Он находился в домашней самоизоляции, однако спустя 10 дней у Джонсона сохранилась высокая температура и кашель. Его доставили в больницу по рекомендации лечащего врача.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис назвала главный симптом COVID-19. По ее словам, у 90% всех пациентов наблюдается высокая температура.

«Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов. Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — Маргарет Харрис.

Кроме того, ученые выяснили, что общее чувство недомогания и растерянность являются потенциальными признаками коронавирусной инфекции. В Ухане, где началось распространение нового вируса, 8% пациентов жаловались на мучившие их головные боли в первые дни заражения.

Группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний сообщила, что коронавирус может сохраняться на использованных марлевых масках до недели.

На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый. Эксперты также отметили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в «убийстве» вируса. Тем не менее мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.

«Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте гигиену, как можно чаще мойте руки и старайтесь не прикасаться к лицу, глазам, рту или носу без предварительной дезинфекции рук», — исследование группы экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека. К такому выводу пришла группа сингапурских исследователей. Исследование проходило с 23 января по 16 марта в Сингапуре на основе обследования 243 пациентов. При этом 157 из них заразились на территории страны.

Медики подчеркнули, что предсимптомное распространение COVID-19 осложняет меры по его сдерживанию и показывает важность сохранения социальной дистанции. 

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Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара заявил, что в Турции успешно испытали вакцину от COVID-19 на животных.

«Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — Хаджеттепе Атеш.

Директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России уже проводят испытания прототипов вакцин от вируса. Препараты протестировали на мышах и хорьках, а испытания на людях могут начаться летом.

Максютов также отметил, что COVID-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в мире. Скорее всего, коронавирус станет сезонным заболеванием, как вирус гриппа.

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