Британская лаборатория ищет добровольцев, чтобы заразить их коронавирусом

Инновационный центр Queen Mary BioEnterprises в Лондоне ищет 24 добровольца для инъекции коронавируса и участия в исследовании по разработке вакцины от SARS-CoV-2.

Добровольцы пройдут серию медицинских тестов, после чего их заразят двумя более слабыми штаммами коронавируса, 0C43 и 229E, которые вызывают легкие респираторные симптомы. Затем на них проверят уже существующие или новые вакцины.

Пациенты должны будут в течение двух недель находиться на карантине, придерживаться определенной диеты, избегать физических упражнений и контакта с людьми. Результаты эксперимента помогут исследователям сосредоточиться на поиске эффективных методов лечения COVID-19. Отобранным добровольцам за участие в эксперименте заплатят $4588 (327 587 рублей по нынешнему курсу).

Тестирование начнется, как только лаборатория получит соответствующее разрешение от Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Queen Mary BioEnterprises является лишь одной из 20 компаний, присоединившихся к глобальной гонке по изобретению вакцины от SARS-CoV-2. Ожидается, что она будет готова примерно к следующей зиме.

На данный момент количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 почти достигло 120 000, из них смертельных – 4 293.