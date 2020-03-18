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Китайский коронавирус 2020

Вода в венецианских каналах стала прозрачной: последствия карантина

18 марта 2020
АБ.jpg
Фото: АБ
внеция антон шваин.jpg
Фото: Антон Шваин
Пандемия коронавируса имеет неожиданные побочные эффекты.

Венеция — один из крупнейших туристических центров мира — обычно кишит туристами в течение всего года. Однако сейчас вся Италия под замком, а жителям Венеции запрещено выходить из дома без веской причины.

После принятых карантинных мер жители заметили, что вода в каналах города, по которым ранше сновали туда-обратно изящные гондолы и многолюдные вапоретто (речные трамваи), стала прозрачной. В ней появились мелкие рыбы, а один из пользователей Твиттера утверждает, что видел в венецианских водах дельфина.

Некоторые венецианцы считают произошедщее лучом света в темном царстве пандемии и делятся снимками рыб в каналах и прилетевших туда птиц (лебедей и уток) в социальных сетях. Они отмечают, что всегда хотели бы видеть воду города такой чистой. 

В мэрии города, однако, отметили, что карантин не повлиял на само качество воды. В каналах стало намного меньше движения, что позволяет осадку, который раньше поднимался к поверхности, оставаться на дне. Но, по словам представителей мэрии, если загрязнение воды может и не уменьшилось, было отмечено повышение качества воздуха. Этот «побочный эффект» коронавируса уже зафиксирован в Китае, который давно и не очень успешно боролся с загрязнением воздуха, а во время карантина выбросы углерода упали на четверть. 

Италия остается второй после Китая страной, наиболее пострадавшей от коронавируса. По последним данным, в Италии зафиксировано 31 506 заразившихся, из которых 2 503 скончались, а 2 941 выздоровели.

Вспышка и распространение коронавируса — не единственна проблема, с которой приходиться бороться Венеции. В ноябре там случилось рекордное наводнение, в результате которого пострадали многие достопримечательности, а властям пришлось вводить режим ЧС. Однако к спаду туристической активности это, в отличие от нынешней ситуации, не привело.