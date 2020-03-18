Вода в венецианских каналах стала прозрачной: последствия карантина

В мэрии города, однако, отметили, что карантин не повлиял на само качество воды. В каналах стало намного меньше движения, что позволяет осадку, который раньше поднимался к поверхности, оставаться на дне. Но, по словам представителей мэрии, если загрязнение воды может и не уменьшилось, было отмечено повышение качества воздуха. Этот «побочный эффект» коронавируса уже зафиксирован в Китае, который давно и не очень успешно боролся с загрязнением воздуха, а во время карантина выбросы углерода упали на четверть.

Италия остается второй после Китая страной, наиболее пострадавшей от коронавируса. По последним данным, в Италии зафиксировано 31 506 заразившихся, из которых 2 503 скончались, а 2 941 выздоровели.

Вспышка и распространение коронавируса — не единственна проблема, с которой приходиться бороться Венеции. В ноябре там случилось рекордное наводнение, в результате которого пострадали многие достопримечательности, а властям пришлось вводить режим ЧС. Однако к спаду туристической активности это, в отличие от нынешней ситуации, не привело.