Вода в венецианских каналах стала прозрачной: последствия карантина

Венеция — один из крупнейших туристических центров мира — обычно кишит туристами в течение всего года. Однако сейчас вся Италия под замком, а жителям Венеции запрещено выходить из дома без веской причины.
После принятых карантинных мер жители заметили, что вода в каналах города, по которым ранше сновали туда-обратно изящные гондолы и многолюдные вапоретто (речные трамваи), стала прозрачной. В ней появились мелкие рыбы, а один из пользователей Твиттера утверждает, что видел в венецианских водах дельфина.
La natura si riprende I suoi spazi #venice #life #fish #canal #clearwater #nature #urbanwildlife #resilience pic.twitter.com/jsPDW3I7Lx— Venezia Pulita / Clean Venice (@VeneziaPulita) March 10, 2020
Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj— Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020
Некоторые венецианцы считают произошедщее лучом света в темном царстве пандемии и делятся снимками рыб в каналах и прилетевших туда птиц (лебедей и уток) в социальных сетях. Они отмечают, что всегда хотели бы видеть воду города такой чистой.
since there’s no boat’s traffic in venice’s canals, white swans came back 😭 this is precious pic.twitter.com/xJOFKL8Dal— 🦢¹³ (@fiIterjm) March 13, 2020
В мэрии города, однако, отметили, что карантин не повлиял на само качество воды. В каналах стало намного меньше движения, что позволяет осадку, который раньше поднимался к поверхности, оставаться на дне. Но, по словам представителей мэрии, если загрязнение воды может и не уменьшилось, было отмечено повышение качества воздуха. Этот «побочный эффект» коронавируса уже зафиксирован в Китае, который давно и не очень успешно боролся с загрязнением воздуха, а во время карантина выбросы углерода упали на четверть.
Италия остается второй после Китая страной, наиболее пострадавшей от коронавируса. По последним данным, в Италии зафиксировано 31 506 заразившихся, из которых 2 503 скончались, а 2 941 выздоровели.
Вспышка и распространение коронавируса — не единственна проблема, с которой приходиться бороться Венеции. В ноябре там случилось рекордное наводнение, в результате которого пострадали многие достопримечательности, а властям пришлось вводить режим ЧС. Однако к спаду туристической активности это, в отличие от нынешней ситуации, не привело.