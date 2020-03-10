Что известно о COVID-19 на данный момент: инкубационный период, вероятность пандемии и другие новости

В ВОЗ также назвали основные отличия COVID-19 от сезонного гриппа. Так, у сезонного гриппа менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями. Кроме того, при гриппе передача происходит лишь после появления симптомов, а человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2, может заразить и до появления симптомов. Распространителями инфекции при гриппе часто становятся дети, а в случае с COVID-19 дети болеют реже.

При заболевании, вызванном новым типом коронавируса, в 15 процентах случаев пациенты находятся в тяжелом состоянии, а в пяти процентах — в крайне тяжелом.

В связи с быстрым распространением коронавируса в Италии (9172 заболевших, 463 погибших), всю страну закрыли на карантин – такой указ подписал итальянский премьер-министр. Он продлится до 3 апреля, а до этого дня меры предусматривают запрет на передвижение, за исключением экстренных случаев, например по медицинским показаниям. В стране приостановлен чемпионат мира серии А по футболу, закрыты школы, музеи, кинотеатры. Запрещены торжества, в том числе свадьбы и похороны.

В России пока отмечено 20 заболевших. Из-за трех случаев коронавируса, обнаруженных у вернувшихся из Италии россиян в Липецкой области, в регионе введен режим повышенной готовности. Он предусматривает целый ряд мер: немедленное обращение к врачу при первых симптомах респираторных заболеваний, у вернувшихся из ряда стран – вызов врача на дом и «самоизоляция», а работодателям поручили измерять температуру сотрудников.

По данным на 10 марта коронавирус был обнаружен у 114 457 человек в 115 странах и регионах. Из них 4 026 скончались, а 64 014 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.