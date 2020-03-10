Что известно о COVID-19 на данный момент: инкубационный период, вероятность пандемии и другие новости
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге выяснили средний инкубационный период заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Они обнаружили, что у 97,5% заразившихся симптомы болезни появляются в течение 11,5 дня и только в 101 случае на 10 тысяч они проявляются после 14-дневного срока. Ученые пришли к выводу, что нынешние карантинные меры, применяемые во всем мире, в целом эффективны.
По словам ученых, изоляция пациентов и потенциальных носителей смогут замедлить и в конечном счете остановить распространение коронавируса, даже если в отдельных случаях заболевание будет выявляться уже после снятия карантина.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала основные симптомы COVID-19. К ним относятся лихорадка (в 87,9% случаев), кашель (67,7%), усталость (38,1%), образование мокроты (33,4%), одышка (18,6%), боль в горле (13,9%), головная боль (13,6%) миалгия или артралгия (14,8%), озноб (11,4%), тошнота или рвота (5,0%), заложенность носа (4,8%), диарея (3,7%) и кровохарканье (0,9%).
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус уже присутствует в очень многих странах, и угроза пандемии стала вполне реальной. При этом он напомнил, что это будет далеко не первая пандемия в истории, и человечество способно справляться с такими проблемами.
"The bottom line is: we're not at the mercy of the virus."— ABC News (@ABC) March 10, 2020
"The threat of a pandemic has become very real," WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus says. "But, it would be the first pandemic in history that could be controlled." https://t.co/iNGFbeHdD4 #coronavirus pic.twitter.com/bJEuzJ4FK1
В ВОЗ также назвали основные отличия COVID-19 от сезонного гриппа. Так, у сезонного гриппа менее продолжительный инкубационный период и интервал между последующими заражениями. Кроме того, при гриппе передача происходит лишь после появления симптомов, а человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2, может заразить и до появления симптомов. Распространителями инфекции при гриппе часто становятся дети, а в случае с COVID-19 дети болеют реже.
При заболевании, вызванном новым типом коронавируса, в 15 процентах случаев пациенты находятся в тяжелом состоянии, а в пяти процентах — в крайне тяжелом.
В связи с быстрым распространением коронавируса в Италии (9172 заболевших, 463 погибших), всю страну закрыли на карантин – такой указ подписал итальянский премьер-министр. Он продлится до 3 апреля, а до этого дня меры предусматривают запрет на передвижение, за исключением экстренных случаев, например по медицинским показаниям. В стране приостановлен чемпионат мира серии А по футболу, закрыты школы, музеи, кинотеатры. Запрещены торжества, в том числе свадьбы и похороны.
В России пока отмечено 20 заболевших. Из-за трех случаев коронавируса, обнаруженных у вернувшихся из Италии россиян в Липецкой области, в регионе введен режим повышенной готовности. Он предусматривает целый ряд мер: немедленное обращение к врачу при первых симптомах респираторных заболеваний, у вернувшихся из ряда стран – вызов врача на дом и «самоизоляция», а работодателям поручили измерять температуру сотрудников.
По данным на 10 марта коронавирус был обнаружен у 114 457 человек в 115 странах и регионах. Из них 4 026 скончались, а 64 014 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.