Что нас убивает: коронавирус или собственный организм?

Одни из самых ранних анализов пациентов с коронавирусом в Китае показали, что причиной смерти может быть не только разрушающий лёгкие вирус: чрезмерный иммунный ответ может также сделать людей серьезно больными или вызвать смерть. У ряда критических пациентов были высокие уровни белков крови — цитокинов, некоторые из которых могут увеличить иммунные ответы. Они включают в себя небольшой, но мощный сигнальный белок, называемый интерлейкин-6 (IL-6).
IL-6 — призыв к оружию для иммунной системы, в том числе и для клеток-макрофагов. Они способствуют воспалению и могут повредить нормальные клетки легких. Высвобождение этих цитокинов — так называемый цитокиновый шторм — также может происходить с другими вирусами: например, с ВИЧ.
Таким образом, идеальным лекарством будет то, которое блокирует активность IL-6 и уменьшает поступление макрофагов в легкие. Такие лекарства, известные как ингибиторы IL-6, уже существуют для лечения ревматоидного артрита и других заболеваний. Один препарат под названием Actemra («Тоцилизумаб») изготовленный швейцарской фармацевтической фирмой Roche, был одобрен в Китае для лечения пациентов с коронавирусом, и исследователи во всем мире активно проверяют его и другие препараты этого типа.
Даже медикам пока не ясно, что именно в конечном итоге поражает органы инцифированных пациентов — сам вирус или реакция иммунной системы человека. Из-за этого врачи не могут определить наилучший способ лечения критических пациентов.
Ряд клинических данных свидетельствует о том, что иммунная система может сыграет роль в ухудшении здоровья и даже смерти людей, зараженных новым коронавирусом. Это стимулировало использование стероидов для лечения — они помогают сдерживать иммунный ответ организма на вирус. Но некоторые из этих методов лечения действуют на подавление иммунной системы в целом и могут подорвать способность организма сдерживать вирусную инфекцию.
Поскольку пациенты с коронавирусом наводняют больницы по всему миру, врачи пробираются сквозь потоки неполных данных и препринтов, которые не прошли рецензирование. Они пытаются найти способы помочь своим пациентам и поделиться опытом в социальных сетях. Некоторые врачи пробуют вариации из бездоказательных методов лечения в отчаянной попытке спасти жизни.
Многие клиницисты обращаются к стероидам, ослабляющим иммунную систему сильнее ингибиторов IL-6, говорит Джеймс Галли, иммуноонколог из Национального института рака в Бетесде (Мэриленд, США). Ингибиторы IL-6 могут подавлять только те иммунные ответы, которые регулируются IL-6, не сдерживая другие иммунные реакции, которые могут помочь организму бороться с COVID-19.
Но стероиды и некоторые другие методы лечения, которые действуют более широко, могут значительно снизить способность организма бороться с инфекцией в целом. Эти препараты будут подавлять не только макрофаги, но и иммунные клетки, называемые CD4 T-клетками. Они имеют решающее значение для инициации иммунных реакций. Также стероиды подавляют и CD8 T-клетки, которые являются антивирусными убийцами организма, способными уничтожать инфицированные клетки с большей точностью, чем макрофаги.
Чен отмечает, что, хотя уровни ИЛ-6 высоки у некоторых остро больных пациентов, вирусная нагрузка также высока, что свидетельствует о том, что организм все еще борется с активной вирусной инфекцией. «Вы должны предположить, что существует постоянный противовирусный иммунный ответ, который важен для этих пациентов», — говорит он. Если это так, то уменьшение CD4 и CD8 T-клеток может подорвать этот ответ.
Стероиды и другие иммунодепрессанты уже тестируются на коронавирус в клинических испытаниях. В марте британские исследователи начали RECOVERY — рандомизированное клиническое исследование, в котором будут оцениваться стероид дексаметазон и другие возможные способы лечения COVID-19.
Это беспокоит ревматолога Джессику Мэнсон из Университетского госпиталя (Лондон): данные предыдущих вспышек, вызванных родственными коронавирусами, позволяют предположить, что стероиды приносят мало пользы и могут даже отсрочить время, необходимое для пациентов.
По словам Рафи Ахмеда, вирусологического иммунолога из Университета Эмори в Атланте (Джорджия, США), сочетание вирусного и иммунного ответа на него не редкость. По его словам, последствия «наездных» вирусов, таких как норовирус, от которых люди заболевают практически сразу после заражения, более вероятны из-за самого вируса. В отличие от людей, зараженных вирусами, такими как коронавирус, симптомы не проявляются в течение нескольких дней после заражения. К тому времени сопутствующее повреждение от иммунного ответа часто способствует болезни.
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