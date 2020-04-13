Что нас убивает: коронавирус или собственный организм?

Таким образом, идеальным лекарством будет то, которое блокирует активность IL-6 и уменьшает поступление макрофагов в легкие. Такие лекарства, известные как ингибиторы IL-6, уже существуют для лечения ревматоидного артрита и других заболеваний. Один препарат под названием Actemra («Тоцилизумаб») изготовленный швейцарской фармацевтической фирмой Roche, был одобрен в Китае для лечения пациентов с коронавирусом, и исследователи во всем мире активно проверяют его и другие препараты этого типа.

Даже медикам пока не ясно, что именно в конечном итоге поражает органы инцифированных пациентов — сам вирус или реакция иммунной системы человека. Из-за этого врачи не могут определить наилучший способ лечения критических пациентов.

Ряд клинических данных свидетельствует о том, что иммунная система может сыграет роль в ухудшении здоровья и даже смерти людей, зараженных новым коронавирусом. Это стимулировало использование стероидов для лечения — они помогают сдерживать иммунный ответ организма на вирус. Но некоторые из этих методов лечения действуют на подавление иммунной системы в целом и могут подорвать способность организма сдерживать вирусную инфекцию.