Что сейчас известно о китайском коронавирусе: симптомы, количество погибших, рекомендации ВОЗ
Основными симптомами пневмонии, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV, считались кашель, одышка и затрудненное дыхание. Но агентство «Синьхуа» сообщает, что этих признаков может и не быть. На начальной стадии заболевание может протекать без характерных симптомов – кашля и лихорадки, однако некоторые заразиавшиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, общую слабость и ощущение стеснения в груди. В некоторых случаях проявляются и офтальмологические симптомы, например, конъюнктивит.
Тяжелое течение болезни зарегистрировано в 25% подтвержденных случаев, отмечают эксперты комитета по чрезвычайной ситуации, созванного ВОЗ. До сих пор точно не установлен источник инфекции и не ясны масштабы ее передачи от человека к человеку (хотя передача вируса от человека к человеку однозначно имеет место). Инкубационный период также неизвестен.
По данным РБК, в Китае от коронавируса погибли уже 56 человек. Число заразившихся по всему миру – 1975. С каждым днем количество жертв нового заболевания растет. На фоне распространения эпидемии в 25 регионах Китая ввели наивысший режим реагирования на чрезвычайные ситуации: там закрыли 10 городов, а также часть Великой Китайской стены. В городе Ухань – месте, где изначально вспыхнул коронавирус – экстренно строят больницу для инфицированных на 1000 мест.
Помимо Китая случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах. В России заболевших новым коронавирусом пока выявлено не было.
Ранее ВОЗ решила не объявлять вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСЗМС). Однако члены комитета Международных медико-санитарных правил по чрезвычайной ситуации готовы провести новое экстренное заседание через несколько дней и пересмотреть свое решение, исходя из ситуации.
А пока международная многопрофильная миссия ВОЗ продолжает свою работу, призывая содействовать все страны. Миссия будет отслеживать и поддерживать мероприятия в таких областях, как установление животного источника вспышки и масштабов передачи инфекции от человека к человеку, осуществление скрининга лиц в других провинциях Китая, усиление эпиднадзора за тяжелыми острыми респираторными инфекциями в этих регионах и активизация мер по недопущению распространения и уменьшению негативных последствий инфекции.
ВОЗ также выпустила простые рекомендации, которые могут помочь избежать инфицирования: они советуют тщательно мыть руки, прикрывать рот и нос во время чихания или кашля, избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы простуды или гриппа, тщательнее готовить мясо и яйца, а также избегать контактов с дикими или сельскохозяйственными животными.