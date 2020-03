Почему антибиотики не убивают SARS-CoV-2, сколько стоит тест на выявление COVID-19 и другие новости о коронавирусе

Еще несколько месяцев назад вы бы не поняли, о чем заголовок.

Topshots from @AFP staff photographers and stringers across the world as they cover the #coronavirus pandemic:



War against a virus:

Troops patrol in Paris

Serbian soldiers patrol in Belgrade

Soldiers guard a hospital in Caracas

Pakistan troops guard a quarantine facility pic.twitter.com/ZChkPtjS0x