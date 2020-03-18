Почему антибиотики не убивают SARS-CoV-2, сколько стоит тест на выявление COVID-19 и другие новости о коронавирусе

Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 200 000 человек. 7 991 человек скончался, зафиксировано 81 290 выздоровевших.

В России 114 выявленных случаев инфекции, о смертельных исходах не сообщается. Согласно официальным данным, выздоровели 8 человек.

В РФ продолжают усиливать меры безопасности в связи с пандемией. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что во всех школах страны будут объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля. Досрочный период ЕГЭ, который должен был начаться 20 марта, переносится на дополнительные дни сдачи в конце июня. Желающие могут сдать экзамены в основной период.

Министерство культуры РФ приостанавливает работу всех находящихся в его ведении театров, музеев, филармоний, цирков и кинотеатров. Ранее о своем закрытии на карантин уже объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Победы, Музей Москвы, а также Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

Многие граждане России остаются заблокированными за границей, а посольства РФ пытаются договориться об их возвращении на родину. Так, около 320 россиян не могут покинуть Филиппины после закрытия авиасообщения, ситуация осложнена тем, что туристы находятся на разных островах. Секретарь посольства РФ в республике Филиппины Наталья Линовицкая рассказала, что посольский автобус пытается привезти туристов в столицу республики Манилу, чтобы при организации спецборта туристы были в одном городе.