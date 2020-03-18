Почему антибиотики не убивают SARS-CoV-2, сколько стоит тест на выявление COVID-19 и другие новости о коронавирусе
Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 200 000 человек. 7 991 человек скончался, зафиксировано 81 290 выздоровевших.
В России 114 выявленных случаев инфекции, о смертельных исходах не сообщается. Согласно официальным данным, выздоровели 8 человек.
В РФ продолжают усиливать меры безопасности в связи с пандемией. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что во всех школах страны будут объявлены каникулы с 23 марта по 12 апреля. Досрочный период ЕГЭ, который должен был начаться 20 марта, переносится на дополнительные дни сдачи в конце июня. Желающие могут сдать экзамены в основной период.
Министерство культуры РФ приостанавливает работу всех находящихся в его ведении театров, музеев, филармоний, цирков и кинотеатров. Ранее о своем закрытии на карантин уже объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Победы, Музей Москвы, а также Эрмитаж в Санкт-Петербурге.
Многие граждане России остаются заблокированными за границей, а посольства РФ пытаются договориться об их возвращении на родину. Так, около 320 россиян не могут покинуть Филиппины после закрытия авиасообщения, ситуация осложнена тем, что туристы находятся на разных островах. Секретарь посольства РФ в республике Филиппины Наталья Линовицкая рассказала, что посольский автобус пытается привезти туристов в столицу республики Манилу, чтобы при организации спецборта туристы были в одном городе.
Около тысячи пассажиров авиакомпании «Победа» застряли в Черногории после того, как власти страны в понедельник приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. Представитель «Победы» сообщил, что компания собиралась выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта, однако по решению правительства Черногории воздушное пространство страны закрыто.
Topshots from @AFP staff photographers and stringers across the world as they cover the #coronavirus pandemic:— AFP news agency (@AFP) March 18, 2020
War against a virus:
Troops patrol in Paris
Serbian soldiers patrol in Belgrade
Soldiers guard a hospital in Caracas
Pakistan troops guard a quarantine facility pic.twitter.com/ZChkPtjS0x
Страны всего мира продолжают закрывать границы и вводить карантинные меры. За последние сутки чрезвычайную ситуацию в связи с пандемией объявили в Доминиканской Республике, Австралии и Колумбии.
В Греции за нарушение мер карантина начали приговаривать к реальным тюремным срокам. Полиция с 12 марта арестовала 143 человек, которые в нарушение запрета открыли кафе, таверны, парикмахерские. В Афинах 15 марта был арестован 31 человек, в отношении 29 из них возбуждены дела. Двух арестованных спецсуд приговорил к году тюрьмы и штрафу в 300 евро за нарушение мер по профилактике передачи инфекционных заболеваний. Еще 27 человек попросили отсрочку, их дела суд рассмотрит после отмены ограничений на работу судов.
Полиция города Ньюпорт в США попросила жителей не звонить 911, если у них закончилась туалетная бумага.
Помимо этого, в сообщении приводятся исторические примеры того, как можно вести себя в подобной ситуации. Среди прочего упоминаются такие альтернативы, как смоченные в соленой воде канаты, использовавшиеся моряками, морские губки на палочке, которыми пользовались древние римляне, и початки кукурузы, использовавшиеся для этой цели индейцами майя. Также в полиции предложили использовать чеки, газеты и другие альтернативы туалетной бумаге.
Тем временем в провинции Хубэй, столица которой — город Ухань — стал эпицентром коронавируса, за сутки не было выявлено ни одного нового случая заболевания. В самом Ухане заразился только один человек.
Эксперты в среду напомнили, почему антибиотики не способны помочь в борьбе с коронавирусом. Антибиотики, или, как их еще называют, противомикробные препараты, подавляют патогенные микроорганизмы — бактерии или грибки. А вирусы — это не организмы, они живут внутри клеток человека.
Пневмонию часто вызывают бактериальные и грибковые инфекции. Врач и при коронавирусе может назначить антибиотики — но лишь в том случае, если на фоне ослабления иммунитета к основному заболеванию добавились микробные патогены.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что на данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет. Некоторые методы находятся в стадии изучения, и им предстоят клинические испытания.
Также ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении COVID-19.
Представители ВОЗ также рассказали о стоимости тестов на коронавирус.
По ее словам, сейчас организация изучает другие, более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.