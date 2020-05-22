14% тестов на антитела к коронавирусу в России показали положительный результат
«Инвитро», одна из крупнейших сетей медицинских лабораторий, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, подвела итоги первой недели массового тестирования на антитела к SARS-CоV-2.
Массовое тестирование на антитела было запущено 18 мая 2020 года во всей сети медицинских офисов «Инвитро» на территории России, которых на сегодняшний день насчитывается более 1 480. Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов. При этом, всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 000 человек (40% из которых — жители Москвы и Московской области). Это первые данные об иммунизации населения к COVID-19 на базе выборки по всей России.
Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа.
Иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются.