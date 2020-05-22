14% тестов на антитела к коронавирусу в России показали положительный результат

Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа.

Иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются.