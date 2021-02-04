COVID-19 оказался особо опасен для больных шизофренией

Изучив медицинские записи системы здравоохранения NYU, в которую входят четыре больницы, команда выявила 7350 взрослых, у которых в период с марта по май 2020 года был обнаружен положительный результат теста на COVID-19. У 75 из них была диагностирована шизофрения.

Шизофрения — это расстройство (или комплекс расстройств) личности психотического типа, в ходе которого происходит распад эмоциональных реакций и мыслительных процессов. Несмотря на значительный объем исследований в этой области, происхождение этой болезни во многом остается загадкой для ученых.

Авторы работы указывают, что в исследовании присутствовали пациенты с расстройствами настроения, такими как тревожность, но анализ показал, что у них не было повышенного риска смерти от COVID-19, хотя предыдущие исследования показали, что люди с психическими расстройствами с большей вероятностью заражаются коронавирусной инфекцией.

Результат означает, что шизофрения считается вторым по величине фактором риска смерти от COVID-19 после возраста. Другие переменные, такие как пол, курение, раса, наличие диабета или болезней сердца не столь значительно повлияли на вероятность погибнуть от коронавирусной инфекции.