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Коронавирус 2020

COVID-19 оказался особо опасен для больных шизофренией

National Geographic Россия
04 февраля 2021
У таких пациентов вероятность умереть от коронавирусной инфекцией почти в три раза выше, чем у обычных людей.

Новое исследование, в котором приняли участие 7350 жителей Нью-Йорка, давших положительный результат на COVID-19, показало, что вероятность смерти от коронавирусной инфекции пациентов с диагнозом шизофрения почти в три раза выше, чем у людей без этого заболевания.

«Наши результаты показывают, что люди с шизофренией чрезвычайно уязвимы к воздействию COVID-19. Благодаря этому новому пониманию поставщики медицинских услуг могут лучше расставить приоритеты в распределении вакцин, тестировании и медицинском обслуживании этой группы», — Катлин Немани, ведущий автор исследования из Медицинского центра Нью-Йоркского университета (NYU).

Изучив медицинские записи системы здравоохранения NYU, в которую входят четыре больницы, команда выявила 7350 взрослых, у которых в период с марта по май 2020 года был обнаружен положительный результат теста на COVID-19. У 75 из них была диагностирована шизофрения.

Шизофрения — это расстройство (или комплекс расстройств) личности психотического типа, в ходе которого происходит распад эмоциональных реакций и мыслительных процессов. Несмотря на значительный объем исследований в этой области, происхождение этой болезни во многом остается загадкой для ученых.

Авторы работы указывают, что в исследовании присутствовали пациенты с расстройствами настроения, такими как тревожность, но анализ показал, что у них не было повышенного риска смерти от COVID-19, хотя предыдущие исследования показали, что люди с психическими расстройствами с большей вероятностью заражаются коронавирусной инфекцией.

Результат означает, что шизофрения считается вторым по величине фактором риска смерти от COVID-19 после возраста. Другие переменные, такие как пол, курение, раса, наличие диабета или болезней сердца не столь значительно повлияли на вероятность погибнуть от коронавирусной инфекции.

«Это тревожное открытие. Эти пациенты уже входят в число наиболее уязвимых членов общества и, вероятно, не получают достаточного медицинского обслуживания в большинстве систем здравоохранения во всем мире», — Том Поллак, психиатр из Королевского колледжа Лондона, не принимавший участия в исследовании.

Авторы работы предложили одно из возможных объяснений связи шизофрении с вероятностью смерти от COVID-19. «Поскольку шизофрения нарушает иммунную систему организма — она ​​перегружается воспалительными цитокинами, — это может сделать этих людей более уязвимыми для инфекций», — отмечает команда.

Тем не менее, некоторые медики, не участвовавшие в исследовании, делают более осторожные интерпретации, заявляя, что наблюдаемые результаты, скорее всего, объясняются факторами образа жизни и сопутствующими заболеваниями, такими как ожирение, распространенное среди людей с шизофренией.

Даже без COVID-19 люди с шизофренией часто имеют плохое физическое здоровье, и давно известно, что это приводит к более высокой вероятности преждевременной смерти — в некоторых случаях на 20 лет раньше, чем у обычного человека.

«Это [исследование] показывает, что жизненно важно, чтобы люди с шизофренией рассматривались как группа высокого риска и имели ранний доступ к вакцинам», — заключает эпидемиолог Мэтью Хотопф из Королевского колледжа Лондона.

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