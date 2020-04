COVID-19 вдвое опаснее для мужчин, в РФ 100 000 заболевших и другие новости о коронавирусе

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных.

По данным на 30 апреля в мире выявлены 3 235 344 случая коронавирусной инфекции и 228 493 летальных исхода. Выздоровели 1 010 378 человек.

Коронавирус в России

За последние сутки в России подтверждено 7 099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход. Выздоровели 1 333 человека. Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (3 093), Московской области (793), Санкт-Петербурге (336), Республике Дагестан (158), Нижегородской области (150), Брянской области (118), Калужской области (113), Мурманской области (101), Республике Северная Осетия (93) и Тульской области (92). Всего в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек. Россия занимает восьмое место по числу выявленных случаев COVID-19. Впереди идут Турция (117 589), Германия (161 539), Великобритания (166 441), Франция (167 518), Италия (203 591), Испания (236 899) и США (1 064 572). Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился Василий Акимкин — директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН. По его словам, меры разграничительного характера оказывают положительный эффект для снижения темпов роста инфицирования. Однако Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом еще рано.

«Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. <…> Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости», — Василий Акимкин.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массово тестировать население на антитела к COVID-19 пока не планируется. Она пояснила, что, прежде всего, такие тест-системы нацелены на проверку медработников. Попова напомнила, что речь идет о тест-системах, которые способны проводить анализ только в лабораторных условиях со специальным оборудованием.

«Для них это принципиально важно: есть иммунитет или нет иммунитета. Для тех, у кого нет иммунитета, а завтра смену целую стоять рядом с ковидными больными стоять и работать, это сигнал, что нужно быть максимально осторожными», — Анна Попова.

Прокуратура Саратовской области начала проверку возможных нарушений при закупке за счет бюджета одноразовых медицинских масок в Саратовской области. Ранее в местных СМИ появились публикации о закупке властями региона средств защиты, в том числе 10 тысяч одноразовых медицинских масок по 425 рублей за штуку. «Согласно опубликованным данным, закупщиком выступает областное государственное учреждение „Саратовский аптечный склад“. Покупка частично профинансирована за счет регионального бюджета», — говорится в сообщении прокуратуры.

Правительство продлило на неопределенный срок временный запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства. Ранее сообщалось, что это ограничение вводилось с 18 марта по 1 мая. Теперь из документа исключили фразу «до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020» 29 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что продлит запрет на въезд иностранцев в Россию до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится и борьба с инфекцией не закончится. Он предупредил, что ограничения отменят для некоторых категорий иностранцев, в том числе специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Точной даты отмены ограничений он назвать не смог.

Коронавирус в мире

Австралийская столичная территория стала первым регионом страны, полностью свободным от коронавируса, сообщили в региональном правительстве. Общее число инфицированных на территории составляло 106 человек, но к настоящему моменту трое пациентов скончались от заболевания, вызванного вирусом. Оставшиеся 103 человека вылечились и были освобождены от карантина. Главный санитарный врач региона Керрин Коулман отметил, что нулевой показатель числа инфицированных в Австралийской столичной территории зарегистрирован впервые за последние семь недель. Он также подчеркнул, что в регионе по-прежнему действует ряд ограничений, связанных со сдерживанием пандемии, и их отмена в ближайшее время не планируется.

The Australian Capital Territory has zero active cases of coronavirus for the first time in almost two months. #7NEWS https://t.co/eQyFVwRTi1 — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) April 30, 2020

Полиция Нью-Йорка обнаружила обнаружила около 60 человеческих тел в четырех грузовиках, которые стояли на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро. В одном из грузовиков отсутствовала система охлаждения. В полицию обратились местные жители. Как сообщает CNN, в указанном похоронным бюро не хватало места для хранения тел перед кремацией. В управлении здравоохранения города журналистам рассказали, что владельцы похоронных бюро обязаны соблюдать существующие санитарные меры. Городские власти выделили специальный грузовик с системой охлаждения. Тела будут перемещены в него.

BREAKING NEWS! 60 dead bodies found in a truck in New York! Read the article below. It is really disturbing! Can incidents like this start a different pandemic or health crisis?https://t.co/8EIiAETLSc — Heerak Christian Kim for US Congress (Virginia-8) (@Heerak4Congress) April 30, 2020

Прожившая в браке 73 года супружеская пара американцев умерла в один день от коронавируса. 94-летний Уилфорд Кеплер и 92-летняя Мэри Кеплер скончались 18 апреля с разницей в шесть часов. Изначально, 8 апреля, коронавирус выявили у жены, которая следующие четыре дня провела в самоизоляции, однако 12 апреля обоих супругов госпитализировали. У мужа тест на вирус показал положительный результат уже в больнице. По словам их внучки Натали Ламеки, врачи позаботились о том, чтобы положить пару в одной палате. Они даже сдвинули их кровати поближе, чтобы супруги могли держаться за руки.

«Они знали, что их ожидало, и спокойно отнеслись к этому», — Натали Ламека.

Она добавила, что ее бабушке и дедушке пришлось многое пережить, включая Великую депрессию, Вторую мировую войну и Вьетнамскую войну. Кеплеров похоронили вместе на кладбище рядом с деревней Бос в Висконсине, где вырос Уилфорд. Мэри в то время жила в 20 минутах от родного места будущего мужа.

The couple, who had been together for 73 years, had beds next to each other and got to say "I love you" to each other one last time before they died Saturday. https://t.co/hODcHELp6H — CNN (@CNN) April 30, 2020

Около 1,6 миллиарда человек, которые заняты в неофициальных секторах экономики, из-за пандемии рискуют остаться без денег, такие прогнозы дает Международная организация труда (МОТ) в своем докладе. Свыше 300 миллионов человек могут остаться без работы, это почти половина мировой рабочей силы. Согласно прошлым оценкам, предполагалось, что работы лишатся 195 миллионов человек. Однако МОТ пересмотрел прогноз в худшую сторону. Теперь речь идет о том, что до июля нынешнего года безработными могут стать 305 миллионов человек.

«Для миллионов работников отсутствие дохода означает отсутствие еды, безопасности, будущего. Миллионы компаний по всему миру едва дышат. У них нет сбережений или возможности получить кредит. Если мы не поможем им сейчас, эти предприятия просто погибнут», — Гай Райдер, гендиректор МОТ.

Исследования о коронавирусе

Китайские ученые выяснили, что мужчины умирают от COVID-19 вдвое чаще женщин. Согласно полученным во время исследования данным, заразиться вирусом Sars-Cov-2 мужчины и женщины могут с одинаковой вероятностью, но первые гораздо чаще страдают от тяжелого течения болезни и намного чаще умирают. При этом наличие сопутствующих заболеваний и пожилой возраст сами по себе помещают человека в группы риска. Ученые отмечают, что только имеющихся данных недостаточно, чтобы определить, каковы точные механизмы таких гендерных различий. Потребуются дополнительные исследования: например, у текущей работы небольшой размер выборки, и для подтверждения результатов нужны более масштабные работы. Однако, как предварительные данные их можно и необходимо принять во внимание при корректировке медицинских протоколов.

Американские ученые подтвердили эффективность препарата «Ремдесивир» при лечении COVID-19. Пациенты, его принимавшие, выздоравливали на 30% быстрее, чем те, кто употреблял плацебо. Отмечается, что это первый случай, когда был продемонстрирован четкий эффект в лечении COVID-19. При этом среднее время восстановления пациентов, принимавших препарат, составило 11 дней. Ранее китайское исследование показало, что «Ремдесивир», разработанный американской компанией Gilead Sciences, не улучшал состояние пациентов и не уменьшал присутствие патогена в крови.

«Данные свидетельствуют, что "Ремдесивир" показывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление... Доказано, что лекарства могут блокировать вирус», — Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.