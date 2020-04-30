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Китайский коронавирус 2020

COVID-19 вдвое опаснее для мужчин, в РФ 100 000 заболевших и другие новости о коронавирусе

Михаил Сысоев
30 апреля 2020
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных.

По данным на 30 апреля в мире выявлены 3 235 344 случая коронавирусной инфекции и 228 493 летальных исхода. Выздоровели 1 010 378 человек.

Коронавирус в России

За последние сутки в России подтверждено 7 099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход. Выздоровели 1 333 человека.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (3 093), Московской области (793), Санкт-Петербурге (336), Республике Дагестан (158), Нижегородской области (150), Брянской области (118), Калужской области (113), Мурманской области (101), Республике Северная Осетия (93) и Тульской области (92).

Всего в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Россия занимает восьмое место по числу выявленных случаев COVID-19. Впереди идут Турция (117 589), Германия (161 539), Великобритания (166 441), Франция (167 518), Италия (203 591), Испания (236 899) и США (1 064 572).

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился Василий Акимкин — директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН.

По его словам, меры разграничительного характера оказывают положительный эффект для снижения темпов роста инфицирования. Однако Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом еще рано.

«Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. <…> Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости», — Василий Акимкин.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массово тестировать население на антитела к COVID-19 пока не планируется. Она пояснила, что, прежде всего, такие тест-системы нацелены на проверку медработников. Попова напомнила, что речь идет о тест-системах, которые способны проводить анализ только в лабораторных условиях со специальным оборудованием.

«Для них это принципиально важно: есть иммунитет или нет иммунитета. Для тех, у кого нет иммунитета, а завтра смену целую стоять рядом с ковидными больными стоять и работать, это сигнал, что нужно быть максимально осторожными», — Анна Попова.

Прокуратура Саратовской области начала проверку возможных нарушений при закупке за счет бюджета одноразовых медицинских масок в Саратовской области.

Ранее в местных СМИ появились публикации о закупке властями региона средств защиты, в том числе 10 тысяч одноразовых медицинских масок по 425 рублей за штуку.

«Согласно опубликованным данным, закупщиком выступает областное государственное учреждение „Саратовский аптечный склад“. Покупка частично профинансирована за счет регионального бюджета», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Правительство продлило на неопределенный срок временный запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства. Ранее сообщалось, что это ограничение вводилось с 18 марта по 1 мая. Теперь из документа исключили фразу «до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020»

29 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что продлит запрет на въезд иностранцев в Россию до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится и борьба с инфекцией не закончится. Он предупредил, что ограничения отменят для некоторых категорий иностранцев, в том числе специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Точной даты отмены ограничений он назвать не смог.

Коронавирус в мире

Австралийская столичная территория стала первым регионом страны, полностью свободным от коронавируса, сообщили в региональном правительстве. Общее число инфицированных на территории составляло 106 человек, но к настоящему моменту трое пациентов скончались от заболевания, вызванного вирусом. Оставшиеся 103 человека вылечились и были освобождены от карантина. 

Главный санитарный врач региона Керрин Коулман отметил, что нулевой показатель числа инфицированных в Австралийской столичной территории зарегистрирован впервые за последние семь недель. Он также подчеркнул, что в регионе по-прежнему действует ряд ограничений, связанных со сдерживанием пандемии, и их отмена в ближайшее время не планируется.

Полиция Нью-Йорка обнаружила обнаружила около 60 человеческих тел в четырех грузовиках, которые стояли на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро. В одном из грузовиков отсутствовала система охлаждения. В полицию обратились местные жители.

Как сообщает CNN, в указанном похоронным бюро не хватало места для хранения тел перед кремацией. В управлении здравоохранения города журналистам рассказали, что владельцы похоронных бюро обязаны соблюдать существующие санитарные меры. Городские власти выделили специальный грузовик с системой охлаждения. Тела будут перемещены в него.

Прожившая в браке 73 года супружеская пара американцев умерла в один день от коронавируса. 94-летний Уилфорд Кеплер и 92-летняя Мэри Кеплер скончались 18 апреля с разницей в шесть часов. 

Изначально, 8 апреля, коронавирус выявили у жены, которая следующие четыре дня провела в самоизоляции, однако 12 апреля обоих супругов госпитализировали. У мужа тест на вирус показал положительный результат уже в больнице. По словам их внучки Натали Ламеки, врачи позаботились о том, чтобы положить пару в одной палате. Они даже сдвинули их кровати поближе, чтобы супруги могли держаться за руки.

«Они знали, что их ожидало, и спокойно отнеслись к этому», — Натали Ламека.

Она добавила, что ее бабушке и дедушке пришлось многое пережить, включая Великую депрессию, Вторую мировую войну и Вьетнамскую войну. Кеплеров похоронили вместе на кладбище рядом с деревней Бос в Висконсине, где вырос Уилфорд. Мэри в то время жила в 20 минутах от родного места будущего мужа.

Около 1,6 миллиарда человек, которые заняты в неофициальных секторах экономики, из-за пандемии рискуют остаться без денег, такие прогнозы дает Международная организация труда (МОТ) в своем докладе.

Свыше 300 миллионов человек могут остаться без работы, это почти половина мировой рабочей силы. Согласно прошлым оценкам, предполагалось, что работы лишатся 195 миллионов человек. Однако МОТ пересмотрел прогноз в худшую сторону. Теперь речь идет о том, что до июля нынешнего года безработными могут стать 305 миллионов человек.

«Для миллионов работников отсутствие дохода означает отсутствие еды, безопасности, будущего. Миллионы компаний по всему миру едва дышат. У них нет сбережений или возможности получить кредит. Если мы не поможем им сейчас, эти предприятия просто погибнут», — Гай Райдер, гендиректор МОТ.

Исследования о коронавирусе

Китайские ученые выяснили, что мужчины умирают от COVID-19 вдвое чаще женщин. Согласно полученным во время исследования данным, заразиться вирусом Sars-Cov-2 мужчины и женщины могут с одинаковой вероятностью, но первые гораздо чаще страдают от тяжелого течения болезни и намного чаще умирают. При этом наличие сопутствующих заболеваний и пожилой возраст сами по себе помещают человека в группы риска.

Ученые отмечают, что только имеющихся данных недостаточно, чтобы определить, каковы точные механизмы таких гендерных различий. Потребуются дополнительные исследования: например, у текущей работы небольшой размер выборки, и для подтверждения результатов нужны более масштабные работы. Однако, как предварительные данные их можно и необходимо принять во внимание при корректировке медицинских протоколов.

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Американские ученые подтвердили эффективность препарата «Ремдесивир» при лечении COVID-19. Пациенты, его принимавшие, выздоравливали на 30% быстрее, чем те, кто употреблял плацебо. Отмечается, что это первый случай, когда был продемонстрирован четкий эффект в лечении COVID-19. При этом среднее время восстановления пациентов, принимавших препарат, составило 11 дней.

Ранее китайское исследование показало, что «Ремдесивир», разработанный американской компанией Gilead Sciences, не улучшал состояние пациентов и не уменьшал присутствие патогена в крови.

«Данные свидетельствуют, что "Ремдесивир" показывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление... Доказано, что лекарства могут блокировать вирус», — Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Новый коронавирус не получится полностью искоренить, как это произошло с атипичной пневмонией, считают китайские ученые. По их мнению, скорее всего, COVID-19 станет сезонным заболеванием, таким как грипп. Причина этого заключается в том, что так называемые бессимптомные носители затрудняют полное сдерживание распространения заболевания, поскольку они могут заражать других людей, сами того не подозревая.

В случае с атипичной пневмонией (SARS) зараженные проявляли симптомы серьезной болезни. Как только они были изолированы, вирус прекратил распространение. Сейчас же в Китае, где эпидемия находится под контролем, ежедневно все еще обнаруживаются десятки бессимптомных случаев коронавируса.

Ранее о том, что COVID-19 может стать сезонной болезнью, заявлял Энтони Фаучи. В качестве доказательства он приводил тот факт, что случаи заболевания в странах Южного полушария стали обнаруживаться после прихода туда осенних холодов.

Среди ведущих ученых и ряда правительств формируется консенсус, что вирус вряд ли удастся уничтожить, несмотря на карантин и ограничительные меры, которые вызвали остановку значительной части мировой экономики.

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