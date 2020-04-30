COVID-19 вдвое опаснее для мужчин, в РФ 100 000 заболевших и другие новости о коронавирусе

За последние сутки в России подтверждено 7 099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход. Выздоровели 1 333 человека.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве (3 093), Московской области (793), Санкт-Петербурге (336), Республике Дагестан (158), Нижегородской области (150), Брянской области (118), Калужской области (113), Мурманской области (101), Республике Северная Осетия (93) и Тульской области (92).

Всего в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Россия занимает восьмое место по числу выявленных случаев COVID-19. Впереди идут Турция (117 589), Германия (161 539), Великобритания (166 441), Франция (167 518), Италия (203 591), Испания (236 899) и США (1 064 572).

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился Василий Акимкин — директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН.

По его словам, меры разграничительного характера оказывают положительный эффект для снижения темпов роста инфицирования. Однако Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом еще рано.